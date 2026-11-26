לברון ג'יימס ( רויטרס )

לילה מסקרן עבר על ה-NBA עם שורה של משחקים במסגרת גביע ה-NBA. לברון ג'יימס חגג טריפל דאבל ראשון בפילדלפיה, קווין דוראנט הגיע לציון דרך מרשים, אוקלהומה סיטי הפסידה, ניו יורק גברה על קליבלנד וגם ממפיס ושיקגו ניצחו.

פילדלפיה - מיאמי 104:111

לברון ג'יימס שיחגוג 42 בחודש הבא, סיפק 25 נקודות, 12 אסיסטים ו-10 ריבאונדים בדרך לטריפל דאבל, ויחד עם 30 נקודות של טייריס מקסי, הוביל את הסיקסרס לניצחון ביתי על מיאמי.

בהיעדרם של ג'ואל אמביד החולה וג'יילן בראון שנפצע בשריר הירך האחורי בסיום הרבע השני ונטש, ג'יימס לקח פיקוד עם ריצה אישית של 14 נקודות רצופות במחצית הראשונה - כולל שלוש שלשות רצופות ואסיסט אלי-אופ מרהיב מחצי מגרש לווי.ג'יי אדג'קומב ברבע המכריע. בצד השני, 32 נקודות ו-14 ריבאונדים של יאניס אנטטוקומפו יחד עם 20 נקודות של דביון מיטשל לא מנעו מההיט הפסד.

יוסטון - פיניקס 104:116

דוראנט קלע 20 נקודות לצד 10 ריבאונדים והפך לשחקן החמישי בלבד בהיסטוריה של ה-NBA שמגיע ל-33,000 נקודות קריירה, כשהוא מצטרף ללברון, קארים עבדול-ג'באר, קארל מאלון וקובי בראיינט. שלשה של הכוכב 46.3 שניות לסיום הרבע השני הכניסה אותו למועדון היוקרתי וחתמה ריצת 5:12 של הרוקטס בדרך ליתרון 56:66 בהפסקה. פיניקס (9:8) עוד פתחה את הרבע הרביעי בבליץ של 5:16 שצימק לשתי נקודות בלבד, אבל שתי שלשות חשובות של פרד ואנווליט עצרו את הסחף והחזירו ליוסטון (14:5) את השליטה בדרך לניצחון שקטע רצף של ארבעה ניצחונות לסאנס והדיח אותם מהמפעל.

אלפרן שנגון להט עם טריפל דאבל שלישי העונה (23 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים) ואמן תומפסון הוסיף 18 נקודות ו-10 כדורים חוזרים, בעוד 25 נקודות של דווין בוקר וערב קליעה חלש של 1 מ-24 מ-24 הזריקות האחרונות מחוץ לקשת לא הספיקו לאורחת.

אוקלהומה סיטי - מינסוטה 113:106

הטימברוולבס המשיכו בכושר הנפלא עם ניצחון עשירי ב-12 המשחקים האחרונים ועלו למאזן 0:3 מושלם בשלב הבתים של הגביע, הודות להופעה אדירה של ג'יידן מקדניאלס שצלף 32 נקודות (11 מ-15 מהשדה) והוריד 10 ריבאונדים. הת'אנדר החסרים כבר הוליכו ביתרון דו-ספרתי ברבע השלישי בזכות רבע שני של 21:37 וערב גדול של שיי גילג'ס אלכסנדר (32 נקודות) ואג'יי מיטשל (25), אבל ריצת 10:24 של הטימברוולבס שנחתמה בשלשה של מקדניאלס על הבאזר הפכה את הקערה.

לאמלו בול הוסיף 19 נקודות למנצחת לפני שנקע את הקרסול בדקות הסיום, בעוד אוקלהומה סיטי התקרבה ל-105:104 לקראת הסוף, אך לא הצליחה להשלים מהפך.

ניו יורק - קליבלנד 102:121

האלופה נשארה בחיים בגביע והאריכה את רצף הניצחונות שלה לשישה אחרי רבע רביעי מוחץ של 17:39 במדיסון סקוור גארדן. ג'יילן ברונסון אמנם התקשה עם 6 מ-22 מהשדה ו-19 נקודות, אבל מחליפו חוסה אלבראדו התפוצץ עם שיא עונתי של 21 נקודות והוביל בריחה אדירה בפתיחת הרבע האחרון יחד עם מיקאל ברידג'ס (19 נקודות) ופאקום דאדייה.

ג'וש הארט רשם 15 נקודות ו-12 אסיסטים, וקארל אנתוני טאונס האריך את רצף הדאבל דאבלים שלו ל-17 משחקים מפתיחת העונה (12 נקודות ו-10 ריבאונדים), בעוד דונובן מיצ'ל (30) וג'יימס הארדן (28) לא הצליחו לעצור את המפולת של הקאבס בסיום.

ממפיס - לוס אנג'לס קליפרס 70:115

הקליפרס המשיכו בעונת הבלהות שלהם מחוץ לבית וירדו למאזן 9:0 במשחקי חוץ לאחר תבוסה כואבת בממפיס. הגריזליס שרשמו ניצחון שביעי בשמונת המשחקים האחרונים ויפגשו בשישי את מינסוטה לקרב על ראשות הבית, ברחו ליתרון 20 מוקדם למרות ערב קליעה איום של שתי הקבוצות מחוץ לקשת במחצית הראשונה.

לוס אנג'לס עוד צימקה למרחק פוזשן אחד בפתיחת הרבע השלישי בראשות ברנדון אינגרם (18 נקודות) ורוי האצ'ימורה (14 נקודות ו-12 ריבאונדים), אך ריצת 2:18 של המארחת סגרה עניין, כשג'יילן וולס מוביל שישה קלעים בספרות כפולות עם 19 נקודות וטיי ג'רום מוסיף 17 ו-7 אסיסטים.

שארלוט - שיקגו 107:105

מותחן אדיר שכלל 22 חילופי הובלה הסתיים בניצחון שני ברציפות לשיקגו (2:2 בגביע) ובהפסד שביעי ברציפות לשארלוט (4:0), אחרי שזריקה קשה של קובי ווייט עם הבאזר קיפצה על הטבעת ויצאה החוצה. מטאס בוזליס כיכב אצל הבולס עם 24 נקודות ומהלכים מכריעים בשניות הסיום כולל ריבאונד התקפה וקליעות עונשין מדויקות, לצד כמעט טריפל דאבל של ג'וש גידי (12 נקודות, 11 ריבאונדים ושבעה אסיסטים).