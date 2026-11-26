גלריה שחקני מילאן חוגגים את המהפך ביוון ( רויטרס )

המחזור החמישי במסגרת הליגה האירופית נפתח היום (חמישי) עם המשחקים המוקדמים, ביניהם, מילאן שביצעה מהפך ענק ב-2:4 על אולימפיאקוס ביוון, בורנמות' נצמדה לפסגה עם מהפך משלה בעשרה שחקנים מול סלטה ויגו (1:2), דינמו זאגרב הפסידה 0:2 בבית לבאייר לברקוזן, ואילו ויקטוריה פלזן סיפקה הפתעה גדולה ב-0:4 על חשבון בנפיקה ליסבון.

אולימפיאקוס - מילאן 4:2

מילאן השלימה קאמבק אדיר ודרמטי בפיראוס כשחזרה מפיגור כפול לניצחון 2:4 גדול על אולימפיאקוס, שקטע רצף של 11 משחקי שלב ליגה ללא הפסד עבור היוונים והעניק לרוסונרי של רובן אמורים שלוש נקודות יקרות במאבקי ההעפלה בליגה האירופית. לאחר ששער עצמי אומלל של מייק מניאן (31') וכיבוש חד של ז'וטה סילבה (49') העלו את המארחת ל-0:2 שנראה מבטיח, אומארי האצ'ינסון נכנס לפעולה והפך לאיש המשחק הבלתי מעורער. הקשר האנגלי צימק במבצע סולו מרהיב (56'), בישל את השוויון לאלפיידו סיסה (63'), סידר למחליף כריסטיאן פוליסיק את שער המהפך בוולה גדול (71') והחל את המתפרצת בתוספת הזמן שהסתיימה בבישול של האמריקאי לדייגו מוריירה (90+5') שחתם את התוצאה.

דייגו מוריירה וגלסון מרטינס במאבק ( רויטרס )

דקה 31: שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: חוסר מזל גדול למילאן הסתיים בשער עצמי. כדור קרן עלה לרחבה, לורנצו פירולה עלה מעל כולם ונגח בעצמה אל המשקוף, הנגיחה ניתזה מהמשקוף ישירות אל הגב של מייק מניאן וחזר אל השער.

שחקני אולימפיאקוס חוגגים את שער היתרון ( רויטרס )

דקה 49, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:2: הנעת כדור רשלנית של האורחת בחלק המסוכן הובילה לאיבוד כדור. ז'וטה סילבה ניצל זאת בכדי לקבל מסירה בתוך הרחבה, וסיפק סיומת חדה לחיבורים הרחוקים שלא הותירה סיכוי לשוער הצרפתי.

דקה 56, שער! מילאן צימקה ל-2:1: מבצע אישי ענק של אומארי האצ'ינסון החזיר את האורחת למשחק. האנגלי הצליח לחטוף את הכדור ולבצע דריבל של כ-50 מטרים לבדו, עד ששלח בעיטה נהדרת מסף הרחבה אל הרשת.

דקה 63, שער! מילאן השוותה ל-2:2: האצ'ינסון המשיך ביכולת הנהדרת שלו והוסיף בישול גדול. כובש השער הראשון הכניס קרוס אדיר, שמצא את ראשו של אלפיידו סיסה, שהסתנן בין הבלמים ושלח נגיחה מדויקת אל השער מקרוב.

דקה 71, שער! מילאן עלתה ל-2:3: איזו דרמה ביוון! איש המשחק - האצ'ינסון הוביל עוד התקפה של האורחת, חלף על פני שני שחקני הגנה והעביר כדור רוחב לאזור הנקודה הלבנה. המחליף, כריסטיאן פוליסיק, התמקם ברחבה ושלח וולה נהדר אל הרשת של היוונים.

דקה 90+5, שער! מילאן עלתה ל-2:4: התקפת מעבר קטלנית של החניכים של רובן אמורים סגרה את העניין בפיראוס. עוד פעם האצ'ינסון היה השחקן שהתניע את העניינים עם מסירת עומק נפלאה לכיוונו של פוליסיק. האמריקאי פירגן לדייגו מוריירה שהיה פנוי לחלוטין בתוך הרחבה, ונעץ את המסמר האחרון במשחק.

סלטה ויגו - בורנמות' 2:1

האורחת הפכה לקבוצה האנגלית הראשונה אי פעם שפותחת קמפיין אירופי עם חמישה ניצחונות רצופים, לאחר שחזרה מפיגור וניצחה בעשרה שחקנים. המארחת הספרדית דווקא פתחה מצוין ועלתה ליתרון מבעיטה אדירה של יאגו אספאס בן ה-39 לקורה ופנימה (19'), בנוסך לכך שכעבור ארבע דקות בלבד קיבלה יתרון מספרי בעקבות הרחקתו בכרטיס אדום של באפודה דיאקיטה (23'). אך האורחת לא נבהלה, רשמה ניצחון עשירי ברציפות בכל המסגרות והשלימה מהפך מרשים במחצית השנייה מנגיחה מקרוב של אלבארו רודריגז אחרי הגבהה של אמין אדלי (47') ומשער ניצחון חד מתוך הרחבה של המחליף ראיין מבישול של מרקוס טאברנייר (78'), שהעמיקו את המשבר של סלטה בתחתית.

דקה 19, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: הקפטן הבלתי נגמר עשה את זה שוב! יאגו אספאס בן ה-39 השתלט על כדור בקצה הרחבה, סידר לעצמו מצב בעיטה, ושיגר פצצה לפינה הרחוקה שפגעה בקורה ונכנסה אל השער.

יאגו אספאס, בלתי נגמר ( IMAGO )

דקה 23, כרטיס אדום! המגן הימני, באפודה דיאקיטה, ביצע דריכה גבוהה מעל הקרסול על שחקן היריבה, והשאיר את האנגליים בחיסרון מספרי בשלב מוקדם.

דקה 47, שער! בורנמות' השוותה ל-1:1: הגבהה נהדרת של אמין אדלי לתוך הרחבה חלפה על פני כל ההגנה, אלבארו רודריגז הסתנן מאחור ונגח מקרוב את שער השוויון של האורחים, למרות החיסרון המספרי.

דקה 78, שער! בורמונת' עלתה ל-1:2: שיתוף פעולה נהדר של שני המחליפים הוביל למהפך האנגלי. מרקוס טבארניר השאיר מסירה טובה לראיין, שמתוך הרחבה בעט בנגיעה חדה ברגל ימין, כדור שהכניע את השוער.

דינמו זאגרב - באייר לברקוזן 2:0

באייר לברקוזן התאוששה מההפסד למארסיי ורשמה ניצחון 0:2 חלק בחוץ על דינמו זאגרב, שהאריך את רצף משחקי החוץ האירופיים שלה ללא הפסד לתשעה (שבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו) והעניק לה שלוש נקודות יקרות במאבק על שמינית הגמר. הגרמנים הכריעו את המפגש ההיסטורי הראשון בין הקבוצות כבר במחצית הראשונה, כשמאליק טילמן ניצל ערבוביה ברחבה אחרי כדור קרן כדי לדחוק מקרוב יתרון מהיר (10'), ובתוספת הזמן של המחצית (45+1') בישל מוסא דיאבי בעקב יפהפה לג'ארל קוואנסה, שסיים בכדור שטוח ומדויק שהותיר את הקרואטים בידיים ריקות.

דקה 10, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:1: קרן מצד ימין הוגבהה לרחבה ויצרה ערבוביה ברחבת הביתיים. מאליק טילמן ניצל הרחקה לא טובה בכדי לדחוק את הכדור מקרוב בדרך ליתרון מהיר.

שחקני באייר לברקוזן מאושרים ( IMAGO )

דקה 45+1, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:2: התקפה קבוצתית טובה של הגרמנים הכפילה את היתרון. מוסא דיאבי שלח מסירת עקב יפהפייה שמצאה את ג'ארל קוואנסה בתוך הרחבה. האנגלי הצעיר ניצל את המצב הקורץ ושלח כדור שטוח ומדויק אל הרשת.

מארסיי - לבסקי סופיה 0:1

המארחת השיגה ניצחון ביתי חשוב ויקר על הבולגרים, התאוששה מההפסד ללה מאן בליגה הצרפתית, עצרה את המאזן הביתי הרעוע בסטאד ולודרום (ארבעה הפסדים בששת משחקי הבית האחרונים) והשאירה את עצמה במאבק על מקום בין 24 הראשונות. הצרפתים, שנקמו באורחים על ההפסד הזהה בגביע אופ"א בעונת 2005/06, הכריעו את ההתמודדות כבר במחצית הראשונה משער בודד של אמין גואירי, שניגש אל הנקודה הלבנה בדקה ה-28 לאחר הכשלה ברחבה והכניע בקלילות את השוער - שער שהספיק כדי לעצור את המומנטום של לבסקי. בהמשך הערב, גואירי ניגש שוב אל נקודת הפנדל, כאשר ניסיון צ'יפ שלו נהדף בקלילות אצל השוער (51').

דקה 28: שער! מארסיי עלתה ל-0:1: הכשלה ברורה ברחבה הובילה להכשלה ופנדל לזכות הצרפתים. אמין גואירי ניגש אל הבעיטה מ-11 מטרים והכניע בקלילות את השוער.

ויקטוריה פלזן - בנפיקה ליסבון 0:4

הקבוצה הביתית רשמה את אחת ההפתעות הגדולות של שלב הליגה בליגה האירופית כשהביסה 0:4 מהדהד את המוליכה המושלמת עד לערב זה, בנפיקה ליסבון, במפגש הראשון אי פעם בין הקבוצות. הצ'כים - שהגיעו במומנטום חיובי של חמישה משחקים ללא הפסד - קטעו לפורטוגלים (בהרכב חסר מאוד) רצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות וארבעה במפעל, בזכות בליץ משני צדי ההפסקה. הקפטן פטריק חורסובסקי העלה ליתרון מזווית קשה אחרי איבוד של שוער האורחת (30'), פרינס אדו הכפיל בסיבוב ופס שטוח מבישול של כריסטוף קאבונגו (43'), וקאבונגו עצמו חגג צמד מהיר תוך דקות - תחילה בפצצה לחיבורים לפני ההפסקה (45') ומיד בפתיחת המחצית השנייה (46') לאחר חילופי מסירות שהגיעו בזכות רשלנות נוספת בהגנת האורחת.

שחקני ויקטוריה פלזן, סיפקו ערב גדול ( IMAGO )

דקה 30, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:1: ביצוע אדיר של הקפטן. איבוד כדור של שוער האורחת באזור המסוכן, הוביל להתקפת נגד מהירה של המארחת. פטריק חורסובסקי קיבל הזדמנות בתוך הרחבה, ומזווית לא פשוטה שלח חץ נהדר שנעצר רק ברשת.

דקה 43, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:2: התקפת מעבר של הביתיים הסתיימה בסיומת קטלנית של פרינס אדו, שקיבל כדור בתוך הרחבה, השתלט נהדר בסיבוב עם העקב וסיים בפס חכם ושטוח לפינה הימנית.

דקה 45, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:3: המארחת חגגה על הדשא לקראת ההפסקה! כריסטוף קאבונגו, שבישל רק שתי דקות קודם לכם לאדו, חטף את הכדור, חלף על פני שני שחקני הגנה בקלילות ושלח פצצה אל החיבורים הרחוקים.

דקה 46: שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:4: הצ'כים לא הורידו את הרגל מהגז. עוד פעם הנעת כדור רשלנית של הפורטוגלים סיבכה אותם באזור המסוכן. הביתיים ניצלו זאת בחילופי מסירות מהירות, שאפשרו לקאבונגו לכבוש את שערו השני בהתמודדות.

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