המחזור החמישי של הליגה האירופית מתקיים בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כשבמוקד ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים את ריאל סוסיאדד לקרב מרתק. במקביל, יובנטוס מארחת את אומוניה ניקוסיה, ליון את לילסטרום, הופנהיים פוגשת את שטורם גראץ, סלטיק מתארחת אצל טורנסה וסנדרלנד מארחת את יאגליוניה.
קריסטל פאלאס - ריאל סוסיאדד 0:1
הנשרים מלונדון מקווים לצאת מהתקופה הרעה ולהשיג ניצחון שני במפעל האירופי, אחרי שקטפו רק שתי נקודות בשלשות המחזורים האחרונים. הקבוצה הבאסקית בצד השני מכוונת גם היא אל שמונה הראשונות ורוצה לרשום ניצחון שני באירופה גם כן.
דקה 66, שער! ריאל סוסיאדד עלתה ל-0:1: ג׳וב אוצ׳יינג מצא את ממאדו סאר במרכז הרחבה, בנגיעה שלח את הכדור אל הרשת.
יובנטוס - אומוניה ניקוסיה 1:2
הגברת הזקנה, אחת המועמדות הבכירות לזכייה בליגה האירופית, נמצאת ברצף נהדר במפעל עם שלושה ניצחונות לצד תוצאת תיקו בודדת. כעת היא מקווה להמשיך לבסס את מעמדה בין שמונה הראשונות מול הקפריסאים, שפתחו את הטורניר בצורה מצוינת עם שני ניצחונות, אך לאחריהם הגיעו שני הפסדים וכעת הם מגיעים לטורינו במטרה לחולל סנסציה.
דקה 15, שער! אומוניה ניקוסיה עלתה ל-0:1: לובו שאטקה הגיע ראשון לכדור הקרן ונגח אותו פנימה כדי לקבוע יתרון מפתיע לאורחים.
דקה 37, שער! יובנטוס השוותה ל-1:1: אנדראה קמביאסו קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ובעט בעיטה אדירה לרשת כדי להחזיר את המארחת למשחק.
דקה 43, שער! יובנטוס עלתה ל-1:2: ג׳ף אקהאטור קיבל כדור עומק נהדק מפרנסיסקו קונסייסאו , שלח את הכדור לרשת והשלים מהפך מהיר.
ליון - לילסטרום 0:0
הצרפתים שפתחו את הקמפיין עם שני ניצחונות רצופים, נעצרו בשני המחזורים האחרונים ומגיעים להתמודדות עם נקודה אחת בלבד משני המשחקים האחרונים במפעל. כעת הם מקווים לחזור למסלול הניצחונות מול הנורבגים, שהשיגו עד כה נקודה אחת בלבד ומחפשים ניצחון בכורה באירופה.
הופנהיים - שטורם גראץ 1:0
שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשהן צמודות זו לזו בטבלה עם 4 נקודות בלבד כל אחת. הגרמנים איבדו נקודות ב-1:1 עם קריסטל פאלאס במחזור הקודם, בעוד האוסטרים הפסידו 3:2 לצ'לייה. כעת שני הצדדים מחפשים ניצחון שני במפעל, שיקדם אותם במעלה הטבלה ויבסס אותם באחד המקומות המובילים לשלב הפלייאוף.
שער! שטורם גראץ עלתה ל-0:1: עומאר דיאקיטה הגיע לכדור הקרן ובעט אותו מקרוב פנימה.
טורנסה - סלטיק 1:1
הסקוטים פתחו את הקמפיין בצורה רעה במיוחד, אך במחזור האחרון השיגו את ניצחון הבכורה במפעל בדמות 2:3 נהדר על בשיקטאש, וכעת הם מקווים לחבר ניצחון שני שידחף אותם קדימה מול הפורטוגלים, שהשיגו עד כה 6 נקודות ומחפשים את ניצחונם השלישי במפעל.
דקה 9, שער! סלטיק עלתה ל-0:1: האורחת ביתרון משער עצמי מהיר. חאבי ואסקס הגיע להגבהה ברחבה שלו, אך במקום להרחיק, המגן פספס את הכדור, שפגע בו ונכנס אל הרשת.
דקה 19, שער! טורנסה השוותה ל-1:1: דני ז׳אן השיג את הכדור ברחבה, ומזווית קשה בעט פנימה כדי לקבוע שוויון.
סנדרלנד - יאגליוניה 1:1
אחרי שני ניצחונות במחזורי הפתיחה, האנגלים נעצרו בשני המחזורים האחרונים עם נקודה אחת בלבד, וכעת הם מקווים להשיג את ניצחונם השלישי שיבסס אותם בחלק העליון של הטבלה. הפולנים מנגד נמצאים עם שלוש נקודות בלבד לצד שלושה הפסדים, וכעת הם מחפשים את ניצחונם השני העונה במפעל.
דקה 47, שער! סנדרלנד עלתה ל-0:1: אנזו לה פה מצא את טימור טוטיירוב, שנגח מקרוב למרכז השער.
שער! יגיילוניה ביאליסטוק השוותה ל-1:1: קמיל גוז׳וויאק בעט ממרכז הרחבה אל העשר וקבע שויון מהיר.
תוצאות נוספות:
ספרטה פראג - אלקמאר 1:2 פרנצווארוש - צ'לייה 0:0 אופי כרתים - אנדרלכט 2:1 ניימיכן - ראן 1:1