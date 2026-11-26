המחזור החמישי של הליגה האירופית מתקיים בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כשבמוקד ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים את ריאל סוסיאדד לקרב מרתק. במקביל, יובנטוס מארחת את אומוניה ניקוסיה, ליון את לילסטרום, הופנהיים פוגשת את שטורם גראץ, סלטיק מתארחת אצל טורנסה וסנדרלנד מארחת את יאגליוניה.

המחזור החמישי של הליגה האירופית מתקיים בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כשבמוקד ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים את ריאל סוסיאדד לקרב מרתק. במקביל, יובנטוס מארחת את אומוניה ניקוסיה, ליון את לילסטרום, הופנהיים פוגשת את שטורם גראץ, סלטיק מתארחת אצל טורנסה וסנדרלנד מארחת את יאגליוניה.

המחזור החמישי של הליגה האירופית מתקיים בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כשבמוקד ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים את ריאל סוסיאדד לקרב מרתק. במקביל, יובנטוס מארחת את אומוניה ניקוסיה, ליון את לילסטרום, הופנהיים פוגשת את שטורם גראץ, סלטיק מתארחת אצל טורנסה וסנדרלנד מארחת את יאגליוניה.

הנשרים מלונדון מקווים לצאת מהתקופה הרעה ולהשיג ניצחון שני במפעל האירופי, אחרי שקטפו רק שתי נקודות בשלשות המחזורים האחרונים. הקבוצה הבאסקית בצד השני מכוונת גם היא אל שמונה הראשונות ורוצה לרשום ניצחון שני באירופה גם כן.

הנשרים מלונדון מקווים לצאת מהתקופה הרעה ולהשיג ניצחון שני במפעל האירופי, אחרי שקטפו רק שתי נקודות בשלשות המחזורים האחרונים. הקבוצה הבאסקית בצד השני מכוונת גם היא אל שמונה הראשונות ורוצה לרשום ניצחון שני באירופה גם כן.

הנשרים מלונדון מקווים לצאת מהתקופה הרעה ולהשיג ניצחון שני במפעל האירופי, אחרי שקטפו רק שתי נקודות בשלשות המחזורים האחרונים. הקבוצה הבאסקית בצד השני מכוונת גם היא אל שמונה הראשונות ורוצה לרשום ניצחון שני באירופה גם כן.

ג׳וב אוצ׳יינג מצא את ממאדו סאר במרכז הרחבה, בנגיעה שלח את הכדור אל הרשת.

ג׳וב אוצ׳יינג מצא את ממאדו סאר במרכז הרחבה, בנגיעה שלח את הכדור אל הרשת.

דקה 66, שער! ריאל סוסיאדד עלתה ל-0:1: ג׳וב אוצ׳יינג מצא את ממאדו סאר במרכז הרחבה, בנגיעה שלח את הכדור אל הרשת.