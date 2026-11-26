המחזור הרביעי של הקונפרנס ליג נערך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד. הכוכב האדום בלגרד מתארחת אצל גנט הבלגית, בעוד אטאלנטה האיטלקית מתארחת אצל בוראץ הבוסנית.
גנט - הכוכב האדום 0:1
שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות עם מאזן זהה של ארבע נקודות, הפסד ניצחון ותוצאת תיקו אחת. הסרבים מגיעים בפורמה מצוינת כשהם מוליכים את טבלת הליגה המקומית, המארחים מצד שני נמצאים במקום הרביעי בליגה הבלגית. שני הצדדים מחפשים ניצחון שני במפעל האירופי, שיקדם אותם במעלה הטבלה.
דקה 26, שער! גנט עלתה ליתרון 0:1: טיאגו אראוחו העלה את הקבוצה המקומית ליתרון.
בוראץ - אטאלנטה 0:2
הקבוצה האיטלקית מברגמו, שסומנה כאחת מהפייבוריטיות לזכייה במפעל השלישי בחשיבותו באירופה, פתחה את הטורניר בצורה פחות טובה עם ארבע נקודות בלבד משלושה משחקים וכעת היא מקווה להשיג את ניצחונה השני מול הבוסנים, שגם הם מחפשים ניצחון שני באירופה אך מגיעים למפגש עם נקודה אחת פחות מיריבתם.
דקה 22, שער! בוראץ עלתה ליתרון 0:1: לוקה יוריציץ' העלה את המארחת ליתרון.
דקה 30, שער! בוראץ עלתה ליתרון 0:2: מטאיי דקט הכפיל את היתרון של המארחת.
תוצאות נוספות:
פרייבורג - טוונטה 0:1 בראגה - קופס 0:2 צסק"א סופיה - טרבזונספור 0:0 אינטר אסלקדס - קופנהאגן 0:1 היידוק ספליט - סט.טרוידן 1:0 נורדסלנד - פנאתינייקוס 1:0