המחזור הרביעי של הקונפרנס ליג נערך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד. הכוכב האדום בלגרד מתארחת אצל גנט הבלגית, בעוד אטאלנטה האיטלקית מתארחת אצל בוראץ הבוסנית.

המחזור הרביעי של הקונפרנס ליג נערך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד. הכוכב האדום בלגרד מתארחת אצל גנט הבלגית, בעוד אטאלנטה האיטלקית מתארחת אצל בוראץ הבוסנית.

המחזור הרביעי של הקונפרנס ליג נערך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד. הכוכב האדום בלגרד מתארחת אצל גנט הבלגית, בעוד אטאלנטה האיטלקית מתארחת אצל בוראץ הבוסנית.

שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות עם מאזן זהה של ארבע נקודות, הפסד ניצחון ותוצאת תיקו אחת. הסרבים מגיעים בפורמה מצוינת כשהם מוליכים את טבלת הליגה המקומית, המארחים מצד שני נמצאים במקום הרביעי בליגה הבלגית. שני הצדדים מחפשים ניצחון שני במפעל האירופי, שיקדם אותם במעלה הטבלה.

שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות עם מאזן זהה של ארבע נקודות, הפסד ניצחון ותוצאת תיקו אחת. הסרבים מגיעים בפורמה מצוינת כשהם מוליכים את טבלת הליגה המקומית, המארחים מצד שני נמצאים במקום הרביעי בליגה הבלגית. שני הצדדים מחפשים ניצחון שני במפעל האירופי, שיקדם אותם במעלה הטבלה.

שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות עם מאזן זהה של ארבע נקודות, הפסד ניצחון ותוצאת תיקו אחת. הסרבים מגיעים בפורמה מצוינת כשהם מוליכים את טבלת הליגה המקומית, המארחים מצד שני נמצאים במקום הרביעי בליגה הבלגית. שני הצדדים מחפשים ניצחון שני במפעל האירופי, שיקדם אותם במעלה הטבלה.