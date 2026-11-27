גלריה תמיר בלאט עם הכדור ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

נבחרת ישראל פותחת את חלון נובמבר במוקדמות אליפות העולם, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל נבחרת הולנד בהאג. חניכיו של אריאל בית הלחמי, שכבר איבדו את הסיכוי להעפיל למונדובאסקט ב-2027, ינסו לסיים את הקמפיין בצורה מכובדת ולשוב למסלול הניצחונות.

הכחולים-לבנים מגיעים להתמודדות לאחר ארבעה הפסדים רצופים בקמפיין, כשהם מדורגים במקום האחרון בבית עם מאזן של שני ניצחונות ושישה הפסדים. ניצחונם האחרון היה בחודש מרץ מול קפריסין במסגרת שלב הבתים הראשון, ומאז התקשו לייצר המשכיות ונשרו ממאבק ההעפלה לאליפות העולם.

בית הלחמי נאלץ להסתדר בחלון הנוכחי ללא מספר שחקנים מרכזיים, ביניהם רומן סורקין, ים מדר וקאדין קרינגטון, כשעידו זלמנסון ישמש כקפטן הנבחרת. בהיעדרם של השחקנים הבכירים, זוהי הזדמנות עבור שחקנים נוספים לקבל דקות משמעותיות ולהוכיח את יכולתם במדים הלאומיים.

מנגד, גם ההולנדים איבדו את הסיכוי להעפיל לאליפות העולם ומחזיקים במאזן זהה לזה של הישראלים. המארחת הפסידה בחלון הקודם 101:99 לקרואטיה בתום התמודדות צמודה, ותקווה לנצל את יתרון הביתיות ואת הסגל החסר של יריבתה כדי להשיג את ניצחונה השלישי בקמפיין ולשפר את מיקומה בטבלה.

רבע ראשון: 25:29 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: מקס היידיגר, רועי הובר, יובל זוסמן, נמרוד לוי ועידן זלמנסון.

חמישיית נבחרת הולנד: קיי ואן דר פריס, ניית'ן קוטה, טרוי קוהלר, יאניק פראנקה ויאניק קראח.

תמיר בלאט אוחז בכדור ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

יובל זוסמן זורק ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

המשחק נפתח עם שלשה מצוינת של נמרוד לוי, כשגם עידן זלמנסון צלף מחוץ לקשת. מנגד, ההולנדים הצליחו לצאת במהירות להתקפות מעבר ולהעניש את הכחולים-לבנים. לוי דייק פעם נוספת מחוץ לקשת, כשכל תשע הנקודות הראשונות של ישראל הגיעו משלשות, ומקס היידיגר הוסיף סל ועבירה. רועי הובר צלף גם הוא מחוץ לקשת, אך המארחת הצליחה פעם אחר פעם לקלוע מקרוב ולשמור על תוצאה צמודה, כששתי הנבחרות שיחקו בקצב גבוה והחליפו סלים. תמיר בלאט הוסיף שלשה משלו, והכחולים-לבנים, שדייקו ב-7 מתוך 10 הזריקות הראשונות שלהם מחוץ לקשת, סיימו את הרבע הראשון ביתרון.

רבע שני: 50:55 לישראל

איתן בורג עולה לזרוק ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

עידן זלמנסון מנסה לשמור ( IMAGO )