גלריה שחקני הפועל כפר שלם חוגגים ( רועי כפיר )

הליגה הלאומית חזרה היום (שישי) בכל הכוח, עם חמישה משחקים מסקרנים במסגרת המחזור ה-14. במוקד, הפועל כפר שלם הלוהטת הביסה 0:3 את הפועל כפר סבא, ועלתה זמנית למקום הראשון. במקביל, מכבי בני ריינה ניצחה 1:3 את מכבי קריית גת, מ.ס קריית ים הפסידה 2:0 למכבי אחי נצרת, מכבי יפו סיפקה ניצחון הירואי בדמות 3:4 נגד מ.ס כפר קאסם והפועל עכו נכנעה 3:2 למכבי הרצליה.

הפועל כפר שלם - הפועל כפר סבא 0:3

שחקני הקבוצות עולים אל כר הדשא בשכונת התקווה בהובלת השופט, שי מגירא ( רועי כפיר )

ההרכב הפותח של הפועל כפר שלם ( רועי כפיר )

ה-11 של הפועל כפר סבא ( רועי כפיר )

הפועל כפר שלם המשיכה את הכושר המסחרר שלה ורשמה ניצחון ליגה שמיני ברציפות (ותשיעי בכל המסגרות) עם 0:3 ביתי חלק על הפועל כפר סבא בשכונת התקווה, שהעלה את מאזנה של החבורה של נועם שוהם ל-32 נקודות בצמרת. לאחר מחצית ראשונה מאופסת, המארחת הכריעה את ההתמודדות תוך 13 דקות בראשות מתן בית יעקב ויניב מזרחי, שסיימו שניהם עם שער ובישול כל אחד. תחילה, בית יעקב הגביה מימין למזרחי שנגח מקרוב פנימה (52'), וכעבור חמש דקות חילופי מסירות בין השניים הסתיימו בבעיטה חדה של הקפטן מזווית קשה בין רגליו של השוער (57'). בדקה ה-65 התקפה מתפרצת חתמה את החגיגה הכתומה, כשלוטם אסרס שלח מסירת עומק ואלכס קסטרו הקפיץ צ'יפ אלגנטי מעל שחר מרק, בדרך להפסד תשיעי העונה של האורחת שנותרה ללא תוצאות תיקו.

ניב פליטר מול אוראל באייה באגף השמאלי ( רועי כפיר )

נועם שוהם מכוון את שחקניו ( רועי כפיר )

קונדו ייאדום בולם את לוטם אסרס ( רועי כפיר )

יריב דמתי תופס את הראש ( רועי כפיר )

דקה 52, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: מתן בית יעקב סיפר קרוס נהדר לתוך הרחבה מהאגף הימני, יניב מזרחי ניצל את ההזדמנות ודייק בנגיחה מקרוב בכדי להעלות את המקומיים ליתרון ראשון.

יניב מזרחי מחוייך לאחר שער היתרון ( רועי כפיר )

דקה 57, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: חילופי מסירות של בית יעקב ומזרחי הציבו את הקפטן בזווית לא פשוטה, אלא ששחקן ההתקפה הוותיק של הביתיים מצא פרצה בין הרגליים של השוער והכפיל את היתרון. שני השחקנים של המארחת השלימו שער ובישול כ"א.

החגיגה של מתן בית יעקב ( רועי כפיר )

לוטם אסרס בדריבל ( רועי כפיר )

דקה 65, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:3: חגיגה כתומה על הדשא בשכונת התקווה! התקפה מתפרצת קטלנית של המארחת הגדילה את התוצאה. לוטם אסרס שלח מסירה שביטלה את כל ההגנה, אלכס קסטרו השתלט על הכדור ושלח צ'יפ אלגנטי שהכניע את שחר מרק.

אלכס קסטרו מודה על הגול ( רועי כפיר )

מכבי אחי נצרת - מ.ס קריית ים 0:2

מכבי אחי נצרת השיגה ניצחון ביתי חשוב ויקר על מ.ס קריית ים, שעצר את המומנטום הנהדר של האורחת מהמקום השישי - שהגיעה אחרי 0:4 מהדהד על המוליכה מ.ס אשדוד - והעלה את מאזנם של הירוקים מהצפון ל-17 נקודות. החניכים של אדהם האידה, שהתאוששו מההפסד 2:1 לבני יהודה במחזור הקודם, עלו ליתרון בדקה ה-39 לאחר שסטפן אלפרדו ניצל קומדיה של טעויות בהגנת קריית ים, גבר על שני בלמים, הקפיץ מעל השוער ונגח מקרוב מול שער ריק. מיד עם פתיחת המחצית השנייה (46'), המארחת הכפילה את התוצאה וסגרה עניין, כאשר חמזה שיבלי הכניע את השוער בנגיעה הראשונה שלו לאחר שהגבהה לרחבה פגעה בגבו ונכנסה פנימה.

דקה 39, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ל-0:1: קומדיה של טעויות בהגנת האורחת גרם לשער הראשון במשחק, כאשר סטפן אלפרדו גבר על שני בלמי היריבה, הקפיץ מעל השוער וסיים בעצמו עם נגיחה מול שער ריק.

דקה 46, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ל-0:2: חמזה שיבלי בנגיעה הראשונה שלו במחצית השנייה הכפיל את היתרון של קבוצתו. שחקן ההתקפה הצעיר ניצל הגבהה שנכנסה לרחבה ועם לא מעט מזל הכדור פגע בגבו ונכנס פנימה.

הפועל עכו - מכבי הרצליה 3:2

מכבי הרצליה קטעה בצורת שנמשכה מאז המחזור החמישי וניצחה 2:3 את נועלת הטבלה הפועל עכו בקרב תחתית דרמטי, שהעלה אותה ל-13 נקודות והותיר את המארחת ללא ניצחון ליגה העונה. עמנואל אפה העלה את האורחת ליתרון ראשון לאחר טעות של השוער ניתאי גרייס (27'), אך עכו הפתיעה והפכה בזכות צמד של הקפטן מוחמד חטיב - בוולה מריבאונד (45+1') ובנגיחה מבישול של טומי ציצואשווילי (58'). למרות זאת, הרצליה הגיבה במהפך נגדי תוך חמש דקות בראשות אפה, שהשווה בנגיעה מתוך הרחבה (69') ובישל בעקב למחליף אנסאמאנה סאניאנג (74') שכבש את שער הניצחון.

דקה 27, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: כדור עומק של יובל אשכנזי גרם ליציאה נוראית של השוער ניתאי גרייס, שאפשר לעמנואל אפה להשתלט על הכדור, לחלוף על פניו, ולגלגל בעיטה אל הרשת מול שער חשוף.

דקה 45+1, שער! הפועל עכו השוותה ל-1:1: התקפת מעבר טובה של הביתיים הסתיימה בבעיטה לשער שנהדפה, אלא שמוחמד חטיב, הקפטן של עכו, היה במקום הנכון בזמן הנכון, בעט וולה מהריבאונד מכחמישה מטרים, והחזיר את הביתיים למשחק.

דקה 58, שער! הפועל עכו עלתה ל-1:2: הקפטן השלים צמד! המגן השמאלי, טומי ציצואשווילי להטט באג והרים כדור רוחב טוב לאזור המסוכן, שם חיכה חטיב, שניתר מעל כולם וקבע מהפך עבור נועלת הטבלה.

דקה 69, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-2:2: אפה השלים צמד, כדור רוחב נמוך נכנס לתוך הרחבה, החלוץ הסתער על ההזדמנות ושלח בנגיעה חכמה את שער השוויון אל הרשת.

דקה 74, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-2:3: כובש הצמד (אפה) הוריד מסירת עקב רכה לכיוונו של אנסאמאנה סאניאנג, שחקן הכנף הגמבי שעלה מהספסל, לא התבלבל מול השער והחזיר את האורחת ליתרון.

מכבי בני ריינה - מכבי קריית גת 1:3

מכבי בני ריינה האריכה את רצף המשחקים שלה ללא הפסד לשישה כאלה, עם ניצחון ביתי 1:3 על מכבי קריית גת באצטדיון בראל, ומנעה מהעולה החדשה ניצחון שני ברציפות לראשונה העונה. הקפטן עאיד חבשי העלה את המארחת ליתרון מוקדם מכדור קרן (8'), אורי מלכה איזן עבור האורחת בפצצה לרשת העליונה (51'), אך צמד מאוחר של יובל ששון - בבעיטה חדה בשמאל מקצה הרחבה (73') ובנגיחה מקרוב מקרן (79') - הכריע את ההתמודדות.

דקה 8, שער! מכבי בני ריינה עלתה ל-0:1: אחרי דקות פתיחה טובות של הביתיים, קרן נמוכה מצד שמאל חלפה על פני כל ההגנה ומצאה את הבלם הוותיק - עאיד חבשי. הקפטן המקומי שלח בעיטה מדויקת מקרוב שהעלתה את קבוצתו ליתרון מוקדם.

דקה 51, שער! מכבי קריית גת השוותה ל-1:1: אורי מלכה נהנה מכדור עומק גדול בתוך הרחבה ובעט בחוזקה אל הרשת העליונה, בעיטה של הותירה סיכוי לרוי ששון וקבעה שוויון.

דקה 73, שער! מכבי בני ריינה עלתה ל-1:2: יובל ששון הכניע את ראם גולן עם בעיטה חדה ברגל שמאל לפינה הקרובה מקצה הרחבה, והחזיר את היתרון לקבוצה הביתית באצטדיון בראל.

דקה 79, שער! מכבי בני ריינה עלתה ל-1:3: כדור קרן עלה מהצד הימני לכיוון הפינה הקרובה, יובל הקדים את ההגנה ונגח מקרוב את שערו השני בהתמודדות, שהעניק יתרון מבטיח לקבוצתו לקראת דקות הסיום.

מכבי יפו - מ.ס כפר קאסם 3:4

המארחת חזרה מפגרת השיזרוע עם מאמן חדש - ניר ברקוביץ', שחוזר לכדורגל הישראלי אחרי כשלוש שנים בהם לא אימן. מבחינה מקצועית, למאמנה החדש ממתין אתגר לא פשוט, כאשר קבוצתו נמצאת במקום הלפני אחרון עם תשע נקודות בלבד. מנגד, גם האורחת נמצאת במומנטום רע, עם חמישה הפסדים רצופים במסגרת הליגה, האחרון שבהם 3:1 ביתי מול הפועל עפולה.

דקה 20, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: פעולה אישית טובה של אנס סרסור, שקיבל את הכדור בקצה הרחבה ושלח בעיטה חדה ושטוחה אל הפינה הקרובה, והכניע את השוער הצעיר של המארחת - רוי ברנס.

דקה 26, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: רועי הרמן עם בכורה חלומית. התקפה קבוצתית טובה הסתיימה בהורדת כדור עם העקב של ג'ורדן קאדירי לכיוונו של הכישרון הצעיר, שמסף הרחבה סיפק בעיטה נהדרת ברגלו השמאלית בדרך לשוויון.

דקה 34, שער! מכבי יפו עלתה ל-1:2: מהפך בזק לחבורה של ניר ברקוביץ'! כדור קרן שעלה מצד שמאל מצא את ראשו של שי לבנה, שנגח בעצמה מקרוב למרכז השער, והעלה את קבוצתו ליתרון ראשון בהתמודדות.

דקה 41: שער! מ.ס כפר קאסם השוותה ל-2:2: מוחמד סרסור קיבל מסירה על סף הרחבה ושלח פצצה עם החלק המלא של רגלו הימנית, שנעצרה רק ברשת של המארחת.

דקה 50, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-2:3: לחץ גבוה של האורחת הניב חטיפת כדור כ-25 מטרים מהשער, מוחמד סרסור מצא את עצמו חופשי לבעיטה ושלח חץ נוסף בדרך לצמד אישי.

דקה 84, שער! מכבי יפו השוותה ל-3:3: קצב אדיר, התקפה קבוצתית נהדרת של המקומיים הסתיימה בסיומת קטלנית של קאדירי שהחזיר את קבוצתו לתמונה לקראת דקות סיום מותחות במיוחד.