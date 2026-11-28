גלריה אנטטוקומפו ( רויטרס )

ניו יורק - מיאמי 108:105

יאניס אנטטוקומפו סיפק 22 נקודות ושיא קריירה של 23 ריבאונדים, באם אדבאיו הוסיף 25 נקודות וההיט קטעו רצף של שישה ניצחונות של הניקס, שאיבדו גם את תואר מחזיקת הגביע. המארחת חזרה מפיגור של 23 נקודות ואף עלתה ליתרון ברבע האחרון, אך ג'יילן ברונסון, שסיים עם 27 נקודות ו-8 אסיסטים, החטיא זריקת עונשין קריטית 9.8 שניות לסיום. קארל אנתוני טאונס תרם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, כאשר גם מיאמי נותרה מחוץ לשלב הבא בעקבות ניצחונה של פילדלפיה.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

אינדיאנה - פילדלפיה 111:87

מוליכת המזרח המשיכה בכושר המצוין שלה עם ניצחון שביעי בשמונת משחקיה האחרונים, עלתה למאזן 4:16 והבטיחה את מקומה ברבע גמר הגביע, שם תפגוש את אטלנטה. לברון ג'יימס הוביל עם 21 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים ב-27 דקות בלבד, אנפרני סיימונס הוסיף 19 נקודות וג'ואל אמביד תרם 14 נקודות ו-11 ריבאונדים. ג'יי האף בלט מנגד עם 18 נקודות אצל הפייסרס, שהפסידו בחמישה מששת משחקיהם האחרונים ודייקו ב-5 מ-37 בלבד מחוץ לקשת.

לברון ( רויטרס )

פיניקס - דאלאס 113:109

קופר פלאג סיפק הופעה אדירה והוביל את המאבריקס לקאמבק מפיגור של 21 נקודות בדרך לניצחון חמישי ברציפות ולסיום שלב הבתים בגביע במאזן מושלם. הכוכב הצעיר רשם 34 נקודות, 8 אסיסטים, 7 ריבאונדים, 5 חטיפות ו-4 חסימות בכמעט 42 דקות, כולל שלושה סלים קריטיים בדקה וחצי האחרונות. מקס כריסטי הוסיף 16 נקודות ונאג'י מרשל תרם 14, בעוד דווין בוקר הצטיין מנגד עם 31 נקודות אצל הסאנס, שסיימו את דרכם בגביע עם ניצחון אחד בלבד.

דאלאס חוגגת ( רויטרס )

דטרויט - מילווקי 98:113

למרות חסרונם של קייד קנינגהאם, ג'יילן דורן ודאנקן רובינסון, הפיסטונס חזרו מפיגור של 16 נקודות והבטיחו את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לרבע גמר הגביע. אייזאה ג'ו הצטיין עם 22 נקודות, כאשר שבעה שחקנים בדטרויט קלעו בספרות כפולות והספסל שלה תרם לא פחות מ-60 נקודות. המארחת התפוצצה עם 42 נקודות ברבע השלישי, בעוד בריידן באריז וטיילר הירו קלעו 23 ו-20 נקודות בהתאמה אצל הבאקס, שסיימו את שלב הבתים ללא ניצחון.

ג'נקינס ( רויטרס )

בוסטון - אטלנטה 87:86

ההוקס חגגו ניצחון חמישי ברציפות והבטיחו את ראשות הבית בגביע לאחר שחזרו מפיגור של 15 נקודות במחצית השנייה. ג'יילן ג'ונסון הוביל עם 24 נקודות, בעוד ניקייל אלכסנדר ווקר קלע את ארבע הנקודות האחרונות של קבוצתו וסיים עם 20. ג'ייסון טייטום רשם 20 נקודות, אך לא קלע ברבע האחרון ואיבד כדור קריטי 3.8 שניות לסיום, כאשר נמיאס קייטה סיפק 11 נקודות ושיא קריירה של 22 ריבאונדים אצל הסלטיקס, שהפסידו בחמישה מששת משחקיהם האחרונים, אך בכל זאת העפילו לרבע הגמר.

פול ג'ורג' ( רויטרס )

מינסוטה - ממפיס 114:109

הגריזליס חגגו ניצחון שמיני בתשעת משחקיהם האחרונים והבטיחו את המקום הראשון בבית ב' במערב בגביע ה-NBA. סדריק קאוורד הוביל עם 22 נקודות, ג'בון סמול הוסיף 19 מהספסל וטיי ג'רום תרם 18. המארחת, ששיחקה ללא אנתוני אדוארדס ולאמלו בול הפצועים, חזרה מפיגור של 14 נקודות, אך ריצת 6:21 של ממפיס בפתיחת הרבע האחרון הכריעה את ההתמודדות. איו דוסונמו בלט אצל הטימברוולבס עם 27 נקודות ו-8 אסיסטים, בעוד ג'ונתן קומינגה הוסיף 19 נקודות.