גלריה שיי גילג'ס אלכסנדר ( רויטרס )

ברוקלין ודני וולף ניצחו בקושי את שארלוט במשחק שבו בן שרף לא שותף, אוקלהומה סיטי המשיכה לשקוע, פילדלפיה הובסה בלי הכוכבים, ואורלנדו ושיקאגו רשמו ניצחונות - זה מה שהיה הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA. סיכום המשחקים לפניכם.

שארלוט - ברוקלין 118:116

דרמת ענק וסיום שנוי במחלוקת בצפון קרוליינה: ברוקלין כבר הובילה ב-27 הפרש במחצית הראשונה, איבדה כמעט את כל היתרון ושרדה מותחן בזכות שריקה שלא הגיעה. ג'וליוס רנדל הוביל את הנטס עם 28 נקודות ומייקל פורטר ג'וניור הוסיף 23 (16 ברבע הראשון), כשברוקלין קולעת ב-54% מהשדה ונהנית גם מ-19 נקודות ו-12 ריבאונדים של דיירון שארפ. וולף פתח בחמישייה, קיבל 24 דקות וקלע שלוש נקודות ב-1 מ-4 לשלוש עם שני ריבאונדים ואסיסט.

מנגד, קובי ווייט (37 נקודות) ונאז ריד (27) הובילו קאמבק אדיר של ההורנטס, שמחקו פיגור 14 בארבע הדקות האחרונות. ריד צימק לשתיים בלבד, 13 שניות לסיום, ווייט חסם את שארפ בצד השני והשיג כדור אחרון, אך נתקל בו סמוך לחצי המגרש עם הבאזר ללא תגובת השופטים - מה שהוביל לשריקות בוז צורמות ולמחאות קשות של המאמן צ'ארלס לי. הרוקי האנס שטיינבאך תרם דאבל-דאבל של 10 נקודות ו-10 ריבאונדים עבור שארלוט שסופרת הפסד שביעי ברציפות, בעוד ברנדון מילר (ארבע נקודות) רשם ערב קליעה איום של 1 מ-14 מהשדה.

ג'וליוס רנדל ( רויטרס )

מילווקי - אוקלהומה סיטי 111:119

בקרב בין שתי קבוצות חסרות במיוחד, הבאקס רשמו ניצחון שלישי בלבד העונה ושני בארבעת המשחקים האחרונים, בעוד הת'אנדר ממשיכים להידרדר עם הפסד רביעי ברציפות ושמיני בעשרת המשחקים האחרונים. אוקלהומה סיטי עוד הובילה 58:64 בהפסקה בזכות 19 נקודות במחצית הראשונה של שיי גילג'ס-אלכסנדר (סיים עם 31), אך מילווקי התפוצצה ברבע השלישי עם 18:34, הפכה את התוצאה ושמרה על היתרון עד הסיום גם כשהת'אנדר התקרבו ל-105:103.

קלל וור חגג שיא קריירה אדיר של 30 נקודות ו-13 ריבאונדים, ראיין רולינס הפציץ שיא עונתי של 28 נקודות ובריידן בריז הוסיף 20, כשההבדל הגדול הגיע מקו העונשין (19 מ-27 לבאקס לעומת 5 מ-9 בלבד של הת'אנדר). אג'איי מיצ'ל תרם 24 למפסידה, בעוד מילווקי איבדה במהלך הרבע השלישי את הסנטר מיילס טרנר שנפגע בברכו הימנית.

יוסטון - פילדלפיה 93:131

הרוקטס לא ריחמו על הסיקסרס החבולים, שחסרו את לברון ג'יימס, ג'ואל אמביד וג'יילן בראון, והביסו ב-38 הפרש בדרך לניצחון שלישי ברציפות. יוסטון להטה עם שיא עונתי של 59% קליעה מהשדה, 17 שלשות ו-36 אסיסטים מול תשעה איבודים בלבד (משחק חמישי ברציפות עם 30+ אסיסטים), וכבר ברחה ליתרון שיא של 42 נקודות ברבע האחרון.

וי.ג'יי אדג'קומב ( רויטרס )

אלפרן שנגון הצטיין עם 21 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, אמן תומפסון הוסיף 20 נקודות (8 מ-11 מהשדה), ג'בארי סמית' ג'וניור קלע 17 וקווין דוראנט תרם 16 (14 מהן ברבע הראשון). אצל הסיקסרס, שנעצרו על 9 מ-34 מחוץ לקשת אחרי פתיחה של 4 מ-5, טייריס מקסי הוביל עם 17 נקודות, בעוד וי.ג'יי אדג'קומב וקנטאביוס קולדוול-פופ הוסיפו 14 כל אחד.

וושינגטון - אורלנדו 116:91

הצגה יוצאת דופן של ג'בון קרטר במחצית הראשונה סידרה למג'יק נקמה מתוקה על ההפסד בוושינגטון בשבוע שעבר ועצרה רצף של שני הפסדים. קרטר קלע את כל 17 הנקודות שלו (שיא עונתי) לפני ההפסקה ב-100% מהשדה (6 מ-6, כולל 5 מ-5 לשלוש), ודחף את אורלנדו לריצת 21:61 מהדהדת שהעלתה אותה ליתרון 38:68 במחצית, לקול שריקות הבוז של הקהל המקומי.

הוויזארדס שחסרו את הקלע המוביל שלהם, אנתוני דייויס, בשל מחלה, נתקעו ללא סל שדה במשך יותר מעשר דקות רצופות וסיימו עם 35.4% קליעה בלבד. פרנץ ואגנר הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, טריסטן דה סילבה צלף 6 שלשות בדרך ל-22 נקודות וג'יילן סאגס תרם דאבל-דאבל של 11 נקודות ו-11 אסיסטים. טריי יאנג קלע 19 והרוקי איי.ג'יי דיבאנטסה הוסיף 16 לוושינגטון, שספגה הפסד עשירי ב-13 משחקים.

איי.ג'יי דיבאנטסה ( רויטרס )

שיקאגו - אינדיאנה 107:108

סל ניצחון ומהלך הגנתי גדול של מטאס בוזליס סידרו לשיקאגו ניצחון שלישי ברציפות, למרות שהקבוצה איבדה ממש לפני הג'אמפ-בול את ג'וש גידי שנעדר לראשונה העונה בשל רגישות בקרסול. אינדיאנה שלטה ברוב שלבי המשחק לאחר ריצת 0:16 ברבע הראשון שהעניקה לה יתרון שיא של 17 נקודות, והוליכה 78:84 בכניסה לרבע המכריע. הבולס חזרו לעניינים, עלו ליתרון ראשון מאז הפתיחה ארבע דקות לסיום, ולאחר ארבעה חילופי הובלה בדקה האחרונה חדר בוזליס (22 נקודות) וקלע ליי-אפ עם יד שמאל, 55.1 שניות לסיום.