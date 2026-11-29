גלריה רן בנימין חוגג עם החברים ( רויטרס )

פלייאוף ה-MLS סיפק הבוקר (ראשון) דרמה גדולה. דאלאס ורן בנימין, שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, עלו לחצי גמר המערב אחרי ניצחון 3:5 בפנדלים על פורטלנד בתום 2:2 בזמן החוקי. בשלב הבא הם יפגשו את המנצחת בסדרה בין סנט לואיס ללוס אנג'לס FC.

הפתיחה הייתה של דאלאס, שעלתה ליתרון במשחק החוץ באורגון אחרי 12 דקות: בנימין ניסה לנגוח הגבהה מהאגף הימני, אך לא הצליח לפגוש את הכדור בצורה טובה, הגנת פורטלנד הסתבכה ומתוך העירבובייה שנוצרה, פטאר מוסא דחק לרשת.

המקומיים פספסו הזדמנות מצוינת להשוות כשקיבלו פנדל בדקה ה-63, אבל כריסטופר ולדה החמיץ אותו. 13 דקות לאחר מכן הגיע הרגע הגדול של בנימין: הישראלי הגיע לכדור קרן ובעט מהאוויר למשקוף ולרשת כדי להכפיל את היתרון. שער נהדר של בנימין ובמצב הזה דאלאס נראיתה בדרך הבטוחה לסיבוב הבא.

רן בנימין ( רויטרס )

הקאמבק של פורטלנד

אלא שאז פורטלנד חזרה לעניינים: בדקה ה-79 חוסה קייסדו כבר שער שנוי במחלוקת כשהמשיך קרן לעבר השער. הכדור טייל ממש על הקו, אך נראה היה שעבר אותו והשער אושר, 1:2.

במצב הזה דאלאס עדיין הייתה עולה אם הייתה שומרת על היתרון בעקבות הניצחון 0:3 במשחק הראשון, אבל הדרמה רק החלה. בדקה ה-85 גייג' גרה הגיע להגבהה מהאגף הימני ובעט בנגיעה מדויק לפינה הימנית כדי להשוות ל-2:2 - תוצאה שנשמרה עד סוף הזמן החוקי.