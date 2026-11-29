המחזור ה-12 של הליגה האנגלית המשיך היום (ראשון) עם הדרבי הגדול של ליברפול, בו אברטון אירחה את ליברפול למשחק מסקרן, שנגמר ב-1:1 לאחר 90 דקות של כדורגל קשוח בצפון אנגליה.
אברטון - ליברפול 1:1
הדרבי הגדול של ליברפול הבטיח, אך לא ממש קיים ברמת היכולת. המשחק נפתח בסערה עם שער יפה של דומיניק סובוסלאי כבר בדקה החמישית, אך שער אומלל של ג'רמי פרימפונג בדקה ה-25 השווה את התוצאה בדיקינסון היל. המחצית השנייה הייתה יותר בסימן קשיחות מאשר איכות, והאדומים פספסו הזדמנות להתקרב לפסגה לפני המפגש בין ארסנל למנצ'סטר סיטי.