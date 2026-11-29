המחזור ה-12 של הליגה האנגלית המשיך היום (ראשון) עם הדרבי הגדול של ליברפול, בו אברטון אירחה את ליברפול למשחק מסקרן, שנגמר ב-1:1 לאחר 90 דקות של כדורגל קשוח בצפון אנגליה.

המחזור ה-12 של הליגה האנגלית המשיך היום (ראשון) עם הדרבי הגדול של ליברפול, בו אברטון אירחה את ליברפול למשחק מסקרן, שנגמר ב-1:1 לאחר 90 דקות של כדורגל קשוח בצפון אנגליה.

המחזור ה-12 של הליגה האנגלית המשיך היום (ראשון) עם הדרבי הגדול של ליברפול, בו אברטון אירחה את ליברפול למשחק מסקרן, שנגמר ב-1:1 לאחר 90 דקות של כדורגל קשוח בצפון אנגליה.