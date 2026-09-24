20 משחקים, שבעה ניצחונות, שתי הדחות כואבות בפלייאוף ובעיקר מפעל אחד שרבים עדיין לא מבינים עד כמה הוא חשוב. ביום חמישי תפתח נבחרת ישראל מול אוסטריה את הקמפיין החמישי שלה בליגת האומות, והפעם מונח על הכף הרבה יותר מעוד עלייה או ירידה בדרג.

ליגת האומות הוקמה כדי לצמצם את מספר משחקי הידידות חסרי החשיבות ולהחליף אותם במפגשים תחרותיים בין נבחרות ברמות דומות. הנבחרות האירופיות מחולקות לארבעה דרגים – A, B, C ו־D. בשלושת הדרגים הראשונים יש ארבעה בתים של ארבע נבחרות, ואילו דרג D כולל שני בתים של שלוש.

גלריה נבחרת ישראל ( צילום: REUTERS/Irakli Gedenidze )

הראשונות בבתים של דרג B, שבו נמצאת ישראל, עולות אוטומטית לדרג A. הסגניות מתמודדות בפלייאוף העלייה מול הנבחרות שסיימו במקום השלישי בדרג הבכיר. המקום הרביעי מוביל לירידה אוטומטית לדרג C, והשלישיות נשלחות לפלייאוף הישרדות.

בדרג A הסיפור שונה: שתי הראשונות בכל בית מעפילות לרבע הגמר, ומשם ממשיכות ארבע נבחרות לטורניר הגמר. במהדורה האחרונה זכתה פורטוגל, שגברה על ספרד של לאמין ימאל 3:5 בפנדלים לאחר 2:2 בתום ההארכה. כריסטיאנו רונאלדו כבש בגמר וסייע לפורטוגל להפוך לראשונה שזוכה במפעל פעמיים.

הדרך הנוספת ליורו

מבחינת ישראל, החשיבות הגדולה של ליגת האומות נמצאת בכלל בעתיד: המפעל עשוי לשמש רשת ביטחון בדרך ליורו 2028. במוקדמות הרגילות יחולקו הנבחרות ל־12 בתים. המנצחות ושמונה הסגניות בעלות המאזן הטוב ביותר – 20 נבחרות בסך הכול – יעפילו ישירות לטורניר. שני מקומות נוספים יישמרו, במקרה הצורך, לשתיים מארבע המארחות שלא יעלו דרך המוקדמות: אנגליה, אירלנד, סקוטלנד וויילס.

שניים עד ארבעה כרטיסים נוספים יחולקו בפלייאוף, בהתאם למספר המארחות שיעפילו ישירות. לפלייאוף יגיעו הסגניות שלא עלו מהמוקדמות ולצידן זוכות הבתים בעלות הדירוג הגבוה ביותר בליגת האומות, בתנאי שלא העפילו קודם לכן.

במילים פשוטות: זכייה בבית לא תבטיח לישראל מקום בפלייאוף היורו, אבל היא תכניס אותה לרשימת ההמתנה ותשפר משמעותית את סיכוייה לקבל הזדמנות נוספת. עוד לפני החישובים האלה, המקום הראשון יעניק לה כרטיס בחזרה לדרג A.

השורה התחתונה פשוטה בהרבה מהתקנון: קודם לסיים לפני אוסטריה, אירלנד וקוסובו. אחר כך אפשר יהיה לפתוח מחשבון.

20 משחקים, מאזן כמעט מאוזן

ישראל השתתפה בכל ארבע המהדורות הקודמות של ליגת האומות. בשתיים מהן שיחקה בבית של שלוש נבחרות ובשתיים בבית של ארבע. המאזן הכולל שלה ב־20 משחקים עומד על שבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, עם יחס שערים של 31:26.

לכך אפשר להוסיף שתי הופעות בחצי גמר פלייאוף היורו, שאליו הגיעה בזכות הישגיה בליגת האומות. שתיהן הסתיימו בהדחה: מול סקוטלנד ב־2020, לאחר 0:0 והפסד בדו־קרב פנדלים, ומול איסלנד ב־2024, בתבוסה 4:1.

הקמפיין האחרון נערך בדרג A, בבית כמעט בלתי אפשרי עם צרפת, איטליה ובלגיה. ישראל הפסידה ארבע פעמים – פעמיים לאיטליה, פעם לצרפת ופעם לבלגיה – אבל רשמה גם שתי תוצאות מרשימות: 0:0 מול צרפת בפריז וניצחון 0:1 על בלגיה בהונגריה משער של ירדן שועה. היא סיימה אחרונה עם ארבע נקודות ויחס שערים 13:5.

בבית היא נבחרת אחרת

את נתוני הבית צריך לקחת בעירבון מוגבל, משום ששלושה מעשרת המשחקים שבהם ישראל הוגדרה כמארחת התקיימו בהונגריה בעקבות המלחמה. למרות זאת, ההבדל ברור: בחוץ היא ניצחה רק פעמיים, סיימה בשלוש תוצאות תיקו והפסידה חמש פעמים, עם יחס שערים 18:12.

שני ניצחונות החוץ הגיעו אחרי מהפכים: 2:3 על סלובקיה עם שלושער של ערן זהבי ו־1:2 מול אלבניה מצמד של מנור סולומון.

בעשרת משחקי "הבית" ניצחה ישראל חמש פעמים – פעמיים את סקוטלנד, פעמיים את אלבניה ופעם אחת את בלגיה. היא הוסיפה שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, עם יחס שערים חיובי של 13:14.

מבין שחקני הסגל הנוכחי, סולומון כבר כבש שלושה שערים בליגת האומות. דור פרץ ומוחמד אבו פאני הבקיעו שניים כל אחד, ועומרי גאנדלמן ושועה הוסיפו שער. בין דניאל פרץ לעומרי גלזר, שני השוערים המועמדים לפתוח, פרץ הוא היחיד שכבר שמר על רשת נקייה במפעל – והוא עשה זאת פעמיים, מול צרפת ובלגיה.

בסך הכול שמרה ישראל ארבע פעמים על שער נקי. גם נתון השער הראשון מלמד עד כמה חשוב לה לפתוח היטב: בשבעה משחקים בלבד היא עלתה ראשונה על לוח התוצאות, וניצחה בארבעה מהם. ב־12 משחקים ספגה ראשונה, אך הצליחה לחזור לשלושה ניצחונות ולשתי תוצאות תיקו. שבעה הסתיימו בהפסד. המשחק הנוסף היה ה־0:0 מול צרפת.

פרץ ומזרחי ( צילום: AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili )

היריבות בקמפיין החדש

אוסטריה – אפשר לחזור עד ל־0:5 המהדהד ברמת גן ב־1999, אבל גם ארבעת המפגשים האחרונים בין הנבחרות סיפקו מספיק חומר: 23 שערים, כמעט שישה למשחק, ושני ניצחונות לכל צד.

בשני הניצחונות של ישראל, 2:4 ו־2:5, עמדו על הקווים מאמנים אוסטרים – אנדי הרצוג ו-וילי רוטנשטיינר. בשני ההפסדים ישראל דווקא כבשה ראשונה, אך לא הצליחה לשמור על היתרון. זהבי הבקיע חמישה מ־12 השערים של הנבחרת בארבעת המשחקים האלה.

אירלנד – שני משחקי המוקדמות היחידים בין הנבחרות נערכו בדרך למונדיאל 2006, בקמפיין שבו ישראל לא הפסידה אפילו פעם אחת – ובכל זאת לא העפילה.

רובנו זוכרים את עבאס סואן מניף את הרגל בדקה ה־90, מכניע את שיי גיבן וקובע 1:1 ברמת גן. גם בדבלין הציגה הנבחרת אופי: אירלנד כבר הוליכה 0:2, אבל אבי נמני ויוסי בניון השוו עוד לפני המחצית בדרך ל־2:2.

קוסובו – הנבחרת הצטרפה לאופ"א ב־2016 וכבר פגשה את ישראל פעמיים במוקדמות יורו 2024. המפגש בבלומפילד הסתיים ב־1:1, לאחר שער עצמי של אלי דסה ושוויון של דור פרץ. בגומלין, שנערך בתנאי מגרש קשים ובוציים בפרישטינה, ניצחה קוסובו 0:1.

ביום חמישי תעלה ישראל למשחק חוץ מול אוסטריה, בתקווה לפתוח את הקמפיין ברגל ימין ולהתחיל לבנות לעצמה עוד דרך אפשרית ליורו. ואולי חשוב יותר מכל חישוב: נקווה שבקרוב היא תוכל לארח שוב את משחקי הבית בישראל.





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