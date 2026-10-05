נובאק ג'וקוביץ' ניצח היום (שני) את דניל מדבדב ועלה לגמר טורניר בייג'ינג, אבל הדרך שבה הוכרע חצי הגמר הייתה חריגה במיוחד. הרוסי חבט מתוך תסכול כדור לעבר היציעים ופגע בעינו של אחד הצופים — תקרית שהובילה לפסילתו ולסיום המשחק.

אחרי כשעתיים וחצי של התמודדות, ג'וקוביץ' כבר היה קרוב לניצחון. הסרבי הוביל 5:7, 3:5 והגיע למשחקון אותו הגיש כדי לסגור עניין. אלא שאז, בתום הנקודה, מדבדב הוציא את התסכול בחבטת כדור ליציע. הכדור פגע בפניו של אוהד, והמשחק נעצר מיד. המפקח הוזעק למגרש, ולאחר ההמתנה הוחלט לפסול את מדבדב. החבטה ליציע הייתה מכוונת ונבעה מתסכול, אבל הרוסי נפסל.

גלריה דניל מדבדב ( צילום: AP Photo/Achmad Ibrahim )

נובאק ג'וקוביץ' ( צילום: Ng Han Guan/AP )

הסרבי בן ה-39 האריך בכך את הרצף המושלם שלו בבייג'ינג ל-33 ניצחונות ללא הפסד, והתקרב מרחק ניצחון אחד מתואר ראשון ב-2026. בגמר מחר (שלישי) יפגוש את אלכס דה מינור האוסטרלי, בניסיון להניף את התואר ה-102 בקריירה שלו והראשון מאז זכייתו בטורניר באתונה לפני קצת פחות משנה.

בייג'ינג הייתה במשך שנים אחד הטורנירים המוצלחים ביותר של ג'וקוביץ': הוא זכה בו שש פעמים בין 2009 ל-2015, אך מאז לא שב להשתתף בו עד השנה. כעת, בקאמבק שלו אחרי 11 שנות היעדרות, הוא רחוק ניצחון אחד מזכייה שביעית.



