שלב שמינית הגמר באליפות ארה"ב הפתוחה יצא הערב (ראשון) לדרך, עם העפלתה של האלופה המכהנת ארינה סבאלנקה לרבע הגמר. כעת ינסה האלוף המכהן בצד הגברים, קרלוס אלקראס, להשלים את המשימה ולהמשיך גם הוא לשלב שמונה האחרונים בטורניר.

נשים

האלופה המכהנת ארינה סבאלנקה כבר המשיכה את השליטה המרשימה שלה בניו יורק. סבאלנקה ניצחה 4:6, 3:6 את טיילור טאונסנד, האריכה את רצף הניצחונות שלה באליפות ארה"ב ל-17 והעפילה לרבע הגמר בפעם השישית ברציפות.

גלריה סבאלנקה מודה לקהל ( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

סבאלנקה וטאונסנד נפרדות כידידות ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

טאונסנד, המדורגת 96 בעולם, הצליחה להקשות על סבאלנקה בפתיחה ואף היו חילופי שבירות בין השתיים, אך המדורגת הבכירה בעולם התעשתה, עלתה ל-2:4 ולקחה את המערכה הראשונה. גם במערכה השנייה נקלעה סבאלנקה לצרה מסוימת. היא נשברה ופיגרה 3:1, אלא שהאלופה המכהנת הגיבה בצורה מוחצת, ניצחה חמישה משחקונים רצופים וסגרה את המשחק בתוך שעה ורבע.

ג'סיקה פגולה (3, ארה"ב) ממשיכה לחלום על זכייה ראשונה בקריירה בטורניר גרנד סלאם. אחרי שנאלצה לעבוד קשה מול ליילה פרננדז בסיבוב הקודם, היא מקווה למשחק נוח יותר בקרב הוותיקות מול סורנה קירסטאה (16, רומניה).

משחקים נוספים:

לינדה נוסקובה (6, צ'כיה) - מרתה קוסטיוק (11, אוקראינה) אנה קלינסקאיה (21, רוסיה) - אמה נבארו (26, ארה"ב)

גברים

הקאמבק של קרלוס אלקראס למגרשים, אחרי היעדרות ממושכת בשל פציעה, מתנהל עד כה בצורה חלקה. בשמינית הגמר מחכה לו טומי פול (20, ארה"ב), יריב שכבר פגש מספר פעמים בעבר, אך התקשה מול הספרדי.

אמור לעשות את העבודה. אלקראס ( צילום: IMAGN IMAGES via Reuters/Robert Deutsch )

אלקראס מוביל 2:6 במאזן הראש-בראש בין השניים, וניצח בכל שלושת המפגשים הקודמים ביניהם בטורנירי גרנד סלאם. השניים נפגשו בעבר בווימבלדון, ברולאן גארוס ובתחילת השנה באליפות אוסטרליה.

התקווה הגדולה של הקהל האמריקאי, בן שלטון (8, ארה"ב), ינסה לעצור את הספרינט של סטפנוס ציציפאס (53, יוון), שכבר הדיח בטורניר שני שחקנים מדורגים ומזכיר את התקופה שבה היה בשיאו.

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