רגע דרמטי נרשם, כאשר ילנה ריבאקינה, המדורגת מספר 1 בעולם, הודיעה היום (ראשון) על פרישתה מטורניר גמר הסבב, בעקבות בעיות פיזיות שמנעו ממנה להתחרות. זמן קצר לאחר מכן התפרסם תיעוד מטריד של ריאיון שהעניקה הטניסאית הקזחית לערוץ Canal+ Poland, ובו נראתה מותשת במיוחד - עד שבשלב מסוים לא הצליחה להמשיך בשיחה, קמה ונטשה את הריאיון באמצע.
הריאיון נערך עוד לפני ההודעה הרשמית על פרישתה מהטורניר, אך התמונות והדברים שנאמרו במהלכו מעוררים כעת דאגה באשר למצבה. ריבאקינה, בת 27, נראתה עייפה מאוד והרכיבה משקפי שמש לאורך השיחה. בשלב מסוים היא אמרה: "אני לא מרגישה טוב", ומיד לאחר מכן עזבה את המקום מבלי להשלים את הריאיון. באתר "טניס טמפל" הצרפתי התייחסו לתיעוד וציינו כי הוא ממחיש עד כמה מצבה של הטניסאית היה מדאיג עוד לפני הפרישה.
צפו בריאיון של ריבאקינה ובנטישה:
בהודעה שפרסמה בעקבות ההחלטה שלא להשתתף בטורניר, כתבה ריבאקינה: "אני עצובה מאוד להודיע לכל האוהדים והתומכים שלי שלצערי אני נאלצת לפרוש מגמר הסבב השנה. הייתה לי עונה מדהימה, אבל הגוף שלי פשוט לא מוכן פיזית להתחרות".
עוד הוסיפה הקזחית כי בכוונתה לקחת פסק זמן בביתה, לנוח ולהתאושש לקראת עונת 2027. "אני מתכוונת להקדיש זמן למנוחה ולהחלמה בבית, ולהכין את עצמי לעונת 2027. גמר הסבב הוא טורניר מיוחד מאוד עבורי, ואני מאחלת לכולם הצלחה השבוע. אני כבר מחכה לחזור לאינדיאן וולס במרץ", כתבה.
הפרישה של ריבאקינה מגיעה לאחר עונה יוצאת דופן, שבמהלכה רשמה 54 ניצחונות לעומת 14 הפסדים וזכתה בארבעה תארים: אליפות אוסטרליה הפתוחה, אליפות ארצות הברית הפתוחה, טורניר שטוטגרט וטורניר נינגבו. היא הייתה אמורה להגן על התואר שבו זכתה בשנה שעברה, אז השלימה את הטורניר בריאד ללא הפסד.
כעת, במקום לנסות לשמור על התואר ולהמשיך את המומנטום מהעונה המוצלחת, ריבאקינה תתמקד בהתאוששות ובחזרה לכשירות לקראת השנה הבאה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על הבעיות הפיזיות שמהן היא סובלת.