רגע דרמטי נרשם, כאשר ילנה ריבאקינה, המדורגת מספר 1 בעולם, הודיעה היום (ראשון) על פרישתה מטורניר גמר הסבב, בעקבות בעיות פיזיות שמנעו ממנה להתחרות. זמן קצר לאחר מכן התפרסם תיעוד מטריד של ריאיון שהעניקה הטניסאית הקזחית לערוץ Canal+ Poland, ובו נראתה מותשת במיוחד - עד שבשלב מסוים לא הצליחה להמשיך בשיחה, קמה ונטשה את הריאיון באמצע.

רגע דרמטי נרשם, כאשר ילנה ריבאקינה, המדורגת מספר 1 בעולם, הודיעה היום (ראשון) על פרישתה מטורניר גמר הסבב, בעקבות בעיות פיזיות שמנעו ממנה להתחרות. זמן קצר לאחר מכן התפרסם תיעוד מטריד של ריאיון שהעניקה הטניסאית הקזחית לערוץ Canal+ Poland, ובו נראתה מותשת במיוחד - עד שבשלב מסוים לא הצליחה להמשיך בשיחה, קמה ונטשה את הריאיון באמצע.

רגע דרמטי נרשם, כאשר ילנה ריבאקינה, המדורגת מספר 1 בעולם, הודיעה היום (ראשון) על פרישתה מטורניר גמר הסבב, בעקבות בעיות פיזיות שמנעו ממנה להתחרות. זמן קצר לאחר מכן התפרסם תיעוד מטריד של ריאיון שהעניקה הטניסאית הקזחית לערוץ Canal+ Poland, ובו נראתה מותשת במיוחד - עד שבשלב מסוים לא הצליחה להמשיך בשיחה, קמה ונטשה את הריאיון באמצע.