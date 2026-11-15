אלכסנדר זברב פתח היום (ראשון) בצורה מוצלחת את טורניר גמר הסבב, כשניצח את רפאל חודאר הספרדי (11 בעולם) 4:6, 4:6. המדורג ראשון בעולם, שעד ל-2026 זו לא זכה באף טורניר גראנד סלאם, זכה השנה גם ברולאן גארוס וגם באליפות ארה"ב, ויקווה לסגור את השנה הטובה בקריירה שלו עם זכייה שלישית בטורניר גמר הסבב (זכה לפני כן ב-2018 ו-2021).
זברב אמנם לא הבריק, אך היה צעד אחד לפני חודאר לאורך כל ההתמודדות. הגרמני שמר על הגשותיו, ושבירה אחת בכל מערכה הספיקה לו כדי לצאת עם ידו על העליונה.
הניצחון של זברב על חודאר הושג במסגרת משחקי בית א', והוא עוד יפגוש את בן שלטון (4) וארתור פילס (7), שיתמודדו אחד נגד השני בהמשך הערב. בבית ב' מתמודדים קרלוס אלקראס (3 בעולם), דניל מדבדב (5), פלאביו קובולי (6) ופרנסס טיאפו (8).