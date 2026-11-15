אלכסנדר זברב פתח היום (ראשון) בצורה מוצלחת את טורניר גמר הסבב, כשניצח את רפאל חודאר הספרדי (11 בעולם) 4:6, 4:6. המדורג ראשון בעולם, שעד ל-2026 זו לא זכה באף טורניר גראנד סלאם, זכה השנה גם ברולאן גארוס וגם באליפות ארה"ב, ויקווה לסגור את השנה הטובה בקריירה שלו עם זכייה שלישית בטורניר גמר הסבב (זכה לפני כן ב-2018 ו-2021).