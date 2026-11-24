עולם הצלילה החופשית נפרד מז'נין גראסמאייר, מהספורטאיות הבולטות בענף, שהלכה לעולמה בגיל 33. משפחתה הודיעה כי מתה ב-16 בנובמבר. אביה, יאן, פרסם הודעה שבה כתב כי בתו "הפסידה במאבק", אך לא חשף את נסיבות מותה. "הייתה אשה טובת לב, ספונטנית, הרפתקנית וחזקה, שחתרה בנחישות להשגת מטרותיה".

עולם הצלילה החופשית נפרד מז'נין גראסמאייר, מהספורטאיות הבולטות בענף, שהלכה לעולמה בגיל 33. משפחתה הודיעה כי מתה ב-16 בנובמבר. אביה, יאן, פרסם הודעה שבה כתב כי בתו "הפסידה במאבק", אך לא חשף את נסיבות מותה. "הייתה אשה טובת לב, ספונטנית, הרפתקנית וחזקה, שחתרה בנחישות להשגת מטרותיה".

עולם הצלילה החופשית נפרד מז'נין גראסמאייר, מהספורטאיות הבולטות בענף, שהלכה לעולמה בגיל 33. משפחתה הודיעה כי מתה ב-16 בנובמבר. אביה, יאן, פרסם הודעה שבה כתב כי בתו "הפסידה במאבק", אך לא חשף את נסיבות מותה. "הייתה אשה טובת לב, ספונטנית, הרפתקנית וחזקה, שחתרה בנחישות להשגת מטרותיה".

בספטמבר 2016 רשמה את הפריצה הגדולה שלה, כשקבעה שיא עולם לנשים בצלילת עומק ללא סנפירים (FIM) - 92 מטרים בתחרות בבונייר. היא השלימה את הצלילה בתוך 3 דקות ו-46 שניות.

בספטמבר 2016 רשמה את הפריצה הגדולה שלה, כשקבעה שיא עולם לנשים בצלילת עומק ללא סנפירים (FIM) - 92 מטרים בתחרות בבונייר. היא השלימה את הצלילה בתוך 3 דקות ו-46 שניות.

בספטמבר 2016 רשמה את הפריצה הגדולה שלה, כשקבעה שיא עולם לנשים בצלילת עומק ללא סנפירים (FIM) - 92 מטרים בתחרות בבונייר. היא השלימה את הצלילה בתוך 3 דקות ו-46 שניות.