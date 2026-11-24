עולם הצלילה החופשית נפרד מז'נין גראסמאייר, מהספורטאיות הבולטות בענף, שהלכה לעולמה בגיל 33. משפחתה הודיעה כי מתה ב-16 בנובמבר. אביה, יאן, פרסם הודעה שבה כתב כי בתו "הפסידה במאבק", אך לא חשף את נסיבות מותה. "הייתה אשה טובת לב, ספונטנית, הרפתקנית וחזקה, שחתרה בנחישות להשגת מטרותיה".
גראסמאייר נולדה וגדלה בעיר אממן שבהולנד, והפכה לאחת מצוללות העומק המצליחות במדינה, במקביל ללימודי הרפואה באוניברסיטת מאסטריכט.
בספטמבר 2016 רשמה את הפריצה הגדולה שלה, כשקבעה שיא עולם לנשים בצלילת עומק ללא סנפירים (FIM) - 92 מטרים בתחרות בבונייר. היא השלימה את הצלילה בתוך 3 דקות ו-46 שניות.
זה היה שיא העולם השני שלה בענף. שלוש שנים קודם לכן, בגיל 20 בלבד, הגיעה לעומק של 90 מטרים בתחרות בקלמטה שביוון. השיא החזיק מעמד שישה ימים בלבד, עד שהצוללת הרוסייה נטליה מולצ'נובה הגיעה ל-91 מטרים. גראסמאייר החזירה לעצמה את השיא ב-2016, והוא נותר בידיה כמעט שנתיים, עד שהאיטלקייה אלסיה זקיני הגיעה ל-93 מטרים ביולי 2018.
בנוסף, גראסמאייר החזיקה בשיא הולנדי לנשים בצלילה דינמית למרחק עם סנפיר מונופין, לאחר שסגרה 178 מטרים ב-2013. שנה קודם לכן קבעה גם שיא בעצירת נשימה סטטית, כששהתה מתחת למים במשך 6 דקות ו-31 שניות.