הפרמייר ליג והצ'מפיונשיפ שוב כאן, עם כל הכוכבים, הכסף, האצטדיונים והטירוף שאנחנו כל כך אוהבים. אבל העונה חלאילי, סולומון, פרץ ועיסאת הופכים את השבת האנגלית לקצת יותר שלנו.

שבת בצהריים. סוף סוף התאוששנו קצת מהג'ט לג של המונדיאל, וכבר מרגישים את סוף אוגוסט. אני יושב רגל על רגל, עידו ובן, בני תשע וארבע, משני צדדיי, וכדורגל בטלוויזיה. לפעמים באמת לא צריך יותר מזה.

גלריה ענאן חלאילי מול אנטואן סמניו ( צילום: Henry NICHOLLS / AFP )

גדלתי על "שירים ושערים" ועל ההתרגשות של השעה שתיים בשבת בכדורגל הישראלי. אבל משהו השתנה כשהכדורגל האנגלי נכנס לנו לסלון, ואיתו גם ליגת הפנטזי עם החברים והשאיפה לסיים את העונה כשאני משלם כמה שפחות. עם השנים, שריקת הפתיחה של המחזור באנגליה הפכה לטקס בפני עצמו: האצטדיונים המלאים, השירים, הקצב והתחושה שבכל שבת מישהו הולך לספק סיפור שלא תכננת. והשנה יש לנו ארבעה סיפורים משלנו.

מאינטר לסלהרסט פארק

ענאן חלאילי הוא היחיד מבין הארבעה שכבר נמצא על הבמה הגדולה מכולן. רק לפני כמה שבועות נראה היה שהתחנה הבאה שלו תהיה אינטר. העסקה עם האיטלקים נפלה בעקבות הבדיקות הרפואיות, ואז הגיעה קריסטל פאלאס ושילמה כ-21 מיליון ליש"ט עבור שחקן נבחרת ישראל בן ה-21 - סכום שהפך אותו לישראלי היקר בהיסטוריה.

פתאום, הילד שגדל במכבי חיפה נמצא בפרמייר ליג, במועדון שגם ישחק העונה באירופה. אחרי החתימה חלאילי לא הסתיר את ההתרגשות מהאתגר החדש, וביום שישי כבר ניסה להצר את צעדיהם של אנטואן סמניו וארלינג הולאנד והיה מהבולטים בקבוצתו במפגש עם מנצ'סטר סיטי. במובן מסוים, הסיפור שלו מסמל את כל מה שכיף בעונה הזו: יש לנו שוב שחקן ישראלי בליגה שבה כל משחק יכול להפוך אותך בתוך 90 דקות לשם שמכירים בכל העולם.

שלושה ישראלים, ליגה אחת והמון סיפורים

מנור סולומון לא היה צריך אפילו 90 דקות כדי להזכיר לאנגלים מי הוא. הוא כבש כבר בבכורה בווסטהאם, ב-2:2 מול ברנלי, ומיד הגיע גם הסיפור שחצה את גבולות הדשא. שיר האוהדים שליווה אותו עוד מתקופת לידס, שכלל מסר אנטי-פלסטיני, חזר ליציעים, הפך לוויראלי ברשת X והוביל את ווסטהאם לפרסם הודעה רשמית שבה הגדירה אותו "פוגעני ומפלג" וקראה לאוהדים להפסיק לשיר אותו.

דווקא בתוך כל הרעש, נונו אספיריטו סנטו החזיר את הדיון לכדורגל ושיבח את הרכש הישראלי ואת מה שהוא יכול לתת לקבוצה. בשבת השנייה המציאות כבר הייתה פחות חגיגית: ווסטהאם הפסידה 2:1 לצ'רלטון, והקריאות "Nuno Out" אפילו החלו לצבור תאוצה ב-X. ככה זה באנגליה: שבוע אחד אתה כובש בבכורה, שבוע אחר כך כל המועדון כבר בלחץ.

אצל דניאל פרץ הסיפור כמעט הפוך. סאות'המפטון הפכה הקיץ את המעבר מבאיירן מינכן לקבוע, העניקה לו את החולצה מספר 1 ובונה עליו כשוער שאמור לעזור לה לחזור לפרמייר ליג. אלא שהמסע התחיל עוד לפני השריקה, עם מינוס ארבע נקודות, זכר לפרשת הריגול ולעונש מהעונה שעברה. בשבת האחרונה, אחרי פתיחה מעט צולעת, פרץ נבחר לשחקן המשחק, וברשת כבר היו מי שסימנו אותו כשוער המוביל בצ'מפיונשיפ. כל הצלה שלו העונה תהיה חלק מניסיון למחוק לא רק פיגור בטבלה, אלא גם את הטעם שנשאר מהעונה הקודמת.

ליסב עיסאת בריסטול ( צילום: עמוד X של בריסטול )

ויש גם את ליסב עיסאת. אולי השם הכי פחות מוכר ברשימה, ודווקא משום כך אחד המסקרנים. הבלם בן ה-21 גדל במכבי חיפה, מייצג כיום את רומניה ועבר הקיץ לבריסטול סיטי בחוזה לארבע שנים. בלי רעש של פרמייר ליג ובלי כותרות ענק, הוא מתחיל לבנות לעצמו קריירה באחת הליגות הקשוחות באירופה.

וכשהכדורגל האנגלי הופך לקצת יותר ישראלי, גם הקהל בארץ מגיב בהתאם. לפי נתוני קבוצת איסתא ספורט, מאז החתימות של סולומון בווסטהאם וחלאילי בקריסטל פאלאס זינק הביקוש הישראלי לחבילות למשחקי כדורגל באנגליה בכ-50%. בחברה מעריכים כי במהלך העונה הקרובה יותר מ-40 אלף ישראלים יגיעו לאנגליה לצפות במשחקים, חלקם כדי לראות מקרוב גם את הנציגים שלנו.

וברקע, הליגה שאנחנו לא מצליחים להפסיק לראות

כל זה קורה כשהכדורגל האנגלי עצמו נכנס לעידן חדש: ארסנל רוצה אליפות שנייה ברציפות, מנצ'סטר סיטי לומדת לחיות בלי פפ גווארדיולה, ליברפול בלי מוחמד סלאח ומנצ'סטר יונייטד שוב מנסה להיות מנצ'סטר יונייטד. אבל אולי השנה, לפחות מבחינתנו, הטבלה היא רק חלק מהעניין.

פעם חיכינו לשעה שתיים כדי לשמוע מה קורה במגרשים בישראל. היום, עד לשריקת הפתיחה בבלומפילד, אני יושב עם הילדים ומחכה לראות מה יעשו חלאילי, סולומון, פרץ ועיסאת. ותוהה אם הקפטן שלי בפנטזי שוב ישאיר אותי מאוכזב.

השבת השתנתה, וגם אנחנו קצת השתנינו. ההתרגשות? היא עדיין מגיעה בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה.





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