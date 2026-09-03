ג'ורדן צ'יילס בדרך לקאמבק הגדול. המדליסטית האולימפית הודיעה אתמול (רביעי) כי היא מתכוונת לנסות ולהיכלל במשלחת האמריקנית לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 - ארבע שנים אחרי שהייתה שותפה לזכייה בזהב הקבוצתי בפריז.

צ'יילס, שכבר זכתה בכסף הקבוצתי בטוקיו 2020 ובזהב הקבוצתי בפריז 2024, לא התחרתה בתחרות בינ"ל מאז המשחקים האולימפיים בצרפת. רק בחודש שעבר היא עדיין נמנעה מלהתחייב לגבי המשך דרכה, כשנשאלה על תוכניותיה ל-2028 והשיבה כי "ההמתנה עדיין נמשכת". כעת, ההמתנה הסתיימה וההחלטה התקבלה.

ג'ורדן צ'יילס ( צילום: REUTERS/Hannah Mckay )

הבחירה של צ'יילס לנסות ולחזור דווקא בלוס אנג'לס אינה מפתיעה. היא מתגוררת בעיר, וביוני האחרון סיימה את לימודיה ב-UCLA, שם זכתה בארבע מדליות זהב באליפויות ה-NCAA - שתיים בתרגיל המקבילים ושתיים בתרגיל הקרקע. השבוע אף הודיעה האוניברסיטה כי צ'יילס תחזור לתוכנית ההתעמלות בשנת 2027 בתפקיד מאמנת.

את ההכרזה על הקאמבק היא בחרה לעשות בצורה מקורית במיוחד. בסרטון שפורסם באינסטגרם, הקריא את ההודעה...לא אחר מאשר מייקל ג'ורדן (על שמו המתעמלת נקראת). לצדו הופיעה הכותרת הקצרה והישירה של צ'יילס: "לוס אנג'לס 2028... למה לא?".

ההכרזה המפתיעה של צ'יילס

עם זאת, הדרך למשחקים האולימפיים עדיין ארוכה. צ'יילס אינה מחזיקה במקום מובטח בנבחרת ארה"ב ותצטרך להוכיח את עצמה מחדש בתחרויות ובמבחנים לקראת המשחקים.

צ'יילס הייתה חלק מהנבחרת שזכתה בכסף בטוקיו ובזהב בפריז. בצרפת גם זכתה במדליית ארד אישית בתרגיל הקרקע - שלבסוף נשללה ממנה. צ'יילס הייתה אז המתעמלת האחרונה בתחרות הקרקע והשופטים העניקו לה ציון 13.666, נמוך יותר מברבוסו ובת ארצה, סברינה ווינאה שקיבלו 13.700. ברבוסו כבר חגגה את מדליית הארד, אבל אז התברר שהאמריקאים הגישו ערעור על דרגת הקושי - ושהערעור התקבל. הציון של צ'יילס הועלה ל-13.766 והיא זינקה למקום השלישי. על הפודיום סיפקה את אותה תמונה זכורה, בה היא וסימון ביילס משתחוות בפני רבקה אנדרדה.