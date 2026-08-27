העתיד של תאי עבד בספרד ממשיך להתבהר, וכעת מסתמנת אפשרות מסקרנת במיוחד עבור שחקן הכנף הישראלי. אחרי הדיווחים על כך שלבאנטה מעוניינת להשאיל אותו, ל-ynet נודע כי סביליה נמצאת במו"מ לצירוף השחקן הישראלי.
עבד בן ה-22 הגיע ללבאנטה בינואר האחרון מפ.ס.וו איינדהובן תמורת כ-200 אלף אירו, אך התקשה לקבל דקות משחק. בעונה שעברה הוא שותף בשבעה משחקים בלבד וצבר 87 דקות, וגם בפתיחת העונה הנוכחית לא נכלל בסגל בשני משחקיה הראשונים של הקבוצה.
המצב הוביל את לבאנטה לבחון אפשרות להשאיל את הישראלי, במטרה לאפשר לו לצבור דקות משחק ולהמשיך את ההתפתחות שלו. שווי השוק של עבד מוערך בכמיליון אירו לפי "טרנספרמרקט", והעובדה שמדובר בעסקת השאלה עשויה להפוך אותו לאופציה נגישה מבחינה כלכלית עבור סביליה.
חלון ההעברות בספרד מסתיים בשבוע הבא ביום שלישי, והצדדים יצטרכו לסגור את המעבר עד אז. כזכור, בסביליה שיחק בעבר מונס דאבור, לאחר שהאנדלוסים שילמו עליו 17 מיליון אירו, סכום שהיה שיא ההעברות לכדורגלן ישראלי - עד העברתו של חלאילי הקיץ לקריסטל פאלאס תמורת 25 מיליון אירו.