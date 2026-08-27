העתיד של תאי עבד בספרד ממשיך להתבהר, וכעת מסתמנת אפשרות מסקרנת במיוחד עבור שחקן הכנף הישראלי. אחרי הדיווחים על כך שלבאנטה מעוניינת להשאיל אותו, ל-ynet נודע כי סביליה נמצאת במו"מ לצירוף השחקן הישראלי.

עבד בן ה-22 הגיע ללבאנטה בינואר האחרון מפ.ס.וו איינדהובן תמורת כ-200 אלף אירו, אך התקשה לקבל דקות משחק. בעונה שעברה הוא שותף בשבעה משחקים בלבד וצבר 87 דקות, וגם בפתיחת העונה הנוכחית לא נכלל בסגל בשני משחקיה הראשונים של הקבוצה.

בדרך לסביליה? תאי עבד ( צילום: העמוד הרשמי של לבאנטה )

המצב הוביל את לבאנטה לבחון אפשרות להשאיל את הישראלי, במטרה לאפשר לו לצבור דקות משחק ולהמשיך את ההתפתחות שלו. שווי השוק של עבד מוערך בכמיליון אירו לפי "טרנספרמרקט", והעובדה שמדובר בעסקת השאלה עשויה להפוך אותו לאופציה נגישה מבחינה כלכלית עבור סביליה.