יש רגעים בטניס שבהם התוצאה כבר לא מעניינת אף אחד. הכדור האחרון נחת בחוץ, השופט הכריז על המנצחת, הקהל כבר מתכונן למחיאות הכפיים - ואז שתי השחקניות נפגשות ליד הרשת. בדרך כלל זהו הרגע שבו היריבות מסתיימת בלחיצת יד קצרה ומנומסת. אלא שבסבב הנשים בשנתיים האחרונות, המפגש הזה הפך לא פעם לרגע המסקרן ביותר במשחק: מבטים זועמים, מחוות מזלזלות, אצבעות מונפות, קללות ולעיתים גם חילופי דברים שהמיקרופונים קולטים היטב.

הפרק הטרי ביותר נכתב בטורניר גמר הסבב הנערך שהסתיים שלשום באינדיאן וולס, במפגש בסוף השבוע בין ארינה סבאלנקה לאלינה סביטולינה. הבלארוסית הפסידה לאוקראינית 6:3, 3:6, 6:1, סיימה במקום השלישי בבית והודחה מהטורניר. במהלך המשחק נראתה סבאלנקה כשהיא ממלמלת בכעס, ובסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות היו מי שפענחו את תנועות שפתיה כקללה בוטה נגד יריבתה: "כלבה אוקראינית מזד***ת".

גלריה לא מעט עימותים פוליטיים על המגרש. אנדרייה וקוסטיוק ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

סבאלנקה מיהרה להגיב לסערה, והכחישה שהדברים כוונו לסביטולינה. "ההערה שלי לא הייתה מופנית לאלינה. התעצבנתי מקבוצה קטנה של צופים שעודדה באגרסיביות אחרי טעויות שלי, ובאותו רגע הגבתי מתוך סערת רגשות", כתבה באינסטגרם. היא גם התנצלה: "הייתי צריכה להתמודד עם התסכול שלי בדרך אחרת, ואני מתנצלת בפני כל מי שנפגע. אלינה שיחקה משחק מצוין ואני מאחלת לה הצלחה בהמשך הטורניר".

סביטולינה, מצדה, לא התעלמה מהסרטון ומהרקע הרגיש של המפגש. "יש כאן הרבה דגלים והרבה אוהדים אוקראינים, וכמובן שהם רוצים שאנצח במשחק הזה", אמרה. "ראיתי קטע מזה ברשתות החברתיות, ואני רק מקווה שהמשחקים בינינו יזכו לכבוד. לפעמים יש הערות לא נעימות כלפיי בנוגע למלחמה". שלשום, אגב, היא סיימה בטעם רע את הטורניר כשהפסידה בגמר 7:5, 6:3 לכוח העולה מרוסיה, מירה אנדרייבה בת ה־19.

למי זה היה מכוון? סבאלנקה ( צילום: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images )

התגובה של סביטולינה לקללה המדוברת

“I understand Ukrainians.” Svitolina comments on controversial match in which Sabalenka allegedly swore at Ukrainian fans “I understand Ukrainians. There are lots of Ukrainian flags and Ukrainian supporters here. Of course, they want me to win. Aryna has her fans, and I have mine. I just hope our matches can be played in an atmosphere of mutual respect,” said Ukraine’s top-ranked tennis player. Svitolina also revealed that she has repeatedly faced unpleasant comments about the war from the Belarusian player’s fans. During the WTA tournament, Sabalenka appeared to swear at Ukrainian fans. She later insisted that her words were not directed at Svitolina but at a group of spectators who were loudly cheering her mistakes. Sabalenka apologised for her emotional reaction. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026

פיצוץ על המגרש

אבל אם סבאלנקה וסביטולינה סיפקו את הדרמה הפוליטית והרגשית, הרי שהעימות בין ילנה אוסטפנקו לטיילור טאונסנד באליפות ארה"ב בשנה שעברה היה פשוט פיצוץ על המגרש. האמריקאית ניצחה 5:7, 1:6 בסיבוב השני, אבל המשחק עצמו הפך במהרה להערת שוליים לעומת מה שהתרחש ליד הרשת. הכול התחיל בכדור שפגע ברשת ונחת בצד של אוסטפנקו. הלטבית ציפתה מיריבתה להתנצל, וכשזו לא עשתה זאת, היא לא הסתירה את זעמה.

אחרי לחיצת יד קרירה התפתח עימות קולני, שבמהלכו אוסטפנקו נופפה באצבעה לעבר טאונסנד. בהמשך סיפרה האמריקאית מה נאמר לה: "היא אמרה שאין לי חינוך, שאין לי מעמד ושכדאי לי לראות מה יקרה אם נשחק זו מול זו מחוץ לארה"ב". טאונסנד לא נבהלה: "אמרתי לה שאני מצפה לזה". אאוץ'.

העימות המדובר בין אוסטפנקו לטאונסנד ( צילום: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המיקרופונים קלטו גם את טאונסנד אומרת ליריבתה לקבל את ההפסד. "אנשים מתעצבנים כשהם מפסידים, ויש כאלה שאומרים דברים רעים", הסבירה לאחר מכן. אוסטפנקו, שלא הסתפקה בעימות על המגרש, פרסמה גרסה משלה באינסטגרם וטענה שטאונסנד התנהגה בחוסר כבוד. היא אף הבהירה כי מבחינתה יש כללים בלתי כתובים בטניס, ושחקניות אמורות להתנצל אחרי כדור שפוגע ברשת ונוחת לטובתן. בהמשך, בעקבות הביקורת, פרסמה אוסטפנקו הבהרה שבה דחתה טענות שלפיהן דבריה נשאו אופי גזעני. טאונסנד, מצדה, אמרה שלא לקחה את העלבונות באופן אישי: "אם אני אתן למה שאנשים אחרים אומרים עליי להשפיע עליי, הם ינצחו".

אם העימות בין טאונסנד לאוסטפנקו היה טעון, המפגש בין מריה סאקארי ליוליה פוטינצבה בטורניר באד הומבורג ביוני 2025 לקח את זה לרמות אחרות. סאקארי היוונייה ניצחה 5:7, 6:7, אבל בסיום המשחק פוטינצבה לחצה את ידה במהירות, בלי להביט בעיניה, והחלה להתרחק. סאקארי לא הייתה מוכנה להחליק את התקרית.

"כשאת לוחצת יד למישהו, תסתכלי לו בעיניים", העירה היוונייה. פוטינצבה השיבה: "התנהגתי כמו בן אדם. תסתכלי על עצמך". חילופי הדברים נמשכו, וסאקארי אף התקרבה לעבר הכיסא של יריבתה. "תכבדי אותי כמו בן אדם", אמרה. ואז הגיע המשפט שהפך לוויראלי: "אף אחד לא אוהב אותך".

"כשאת לוחצת יד למישהו, תסתכלי לו בעיניים". סקארי ( צילום: AFP )

פוטינצבה הגיבה בקידה צינית, והאווירה התחממה עוד יותר. מאוחר יותר, סאקארי ניסתה להציג את האירוע בהומור: "אני לא חושבת שהיא תזמין אותי לארוחת ערב למשך שארית חיינו, אבל לא אכפת לי".

מחווה מתריסה

אוסטפנקו, כאמור, היא אחת הדמויות המרכזיות בסיפורי הדם הרע של הסבב. עוד לפני העימות עם טאונסנד, היא סיפקה רגע חריג במיוחד מול ויקטוריה אזרנקה בטורניר דוחא בפברואר 2024. אזרנקה הביסה אותה 0:6, 3:6, ובסיום, במקום להושיט יד ליריבתה, אוסטפנקו הרימה את המחבט שלה לעברה. אזרנקה לא שיתפה פעולה, זזה הצידה ופנתה ללחוץ את ידו של השופט.

הסיבה המדויקת למחווה המתריסה לא הובהרה, אבל התגובה של אזרנקה לא איחרה להגיע. בריאיון מאוחר יותר היא אמרה: "אני יכולה לומר שזו לא הבעיה שלי, זו הייתה הבעיה שלה. אני לא יודעת מה היא רצתה שאעשה עם המחבט שהיא נתנה לי. היא יכולה לשים אותו במקום אחר". בהמשך הוסיפה: "אני נחמדה עד שמישהו מתגרה בי".

לא כל העימותים נולדים מעלבון אישי. לפעמים מספיק כדור אחד, סימן קטן על החימר ותחושה של שחקנית שהצדק לא נעשה. באליפות צרפת הפתוחה ב־2026 נפגשו הגרמנייה טמארה קורפאטש והסינית שינג'יו וואנג, והמשחק ביניהן הפך לוויכוח חריף סביב החלטת שופטת.

הפרק הטרי ביותר נכתב בטורניר גמר הסבב הנערך בימים אלה באינדיאן וולס, במפגש בסוף השבוע בין ארינה סבאלנקה לאלינה סביטולינה. הבלארוסית הפסידה לאוקראינית 6:3, 3:6, 6:1, סיימה במקום השלישי בבית והודחה מהטורניר. במהלך המשחק נראתה סבאלנקה כשהיא ממלמלת בכעס, ובסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות היו מי שפענחו את תנועות שפתיה כקללה בוטה נגד יריבתה: "כלבה אוקראינית מזד***ת"

במהלך המערכה הראשונה טענה וואנג שכדור שלה נחת בתוך המגרש, בעוד השופטת קבעה כי הוא יצא. הסינית לא הסתפקה בהחלטה, חצתה את הרשת וניגשה לבדוק בעצמה את סימן הכדור בצד של יריבתה. הקהל הגיב בשריקות בוז, והשופטת העניקה לוואנג אזהרה על התנהגות בלתי ספורטיבית.

קורפאטש ניצחה 2:6, 6:2, 3:6, אבל גם בסיום לא היה פיוס. השתיים לא לחצו ידיים, והגרמנייה הסבירה מדוע: "אני לא יכולה פשוט להעניק לה את הנקודה". היא גם דחתה את הרמיזות כאילו פעלה בחוסר הגינות: "אני לא יודעת איך לרמות, בכנות. יש הרבה מצלמות במגרש והן יכולות לבדוק הכול. מבחינתי, זה היה מביך לרמות בצורה כזאת".