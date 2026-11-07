רגע היסטורי לספורט הישראלי: פנינה ארונוב זכתה היום (שבת) במדליית הזהב באליפות העולם ב-MMA בטביליסי שבגאורגיה, לאחר שניצחה בגמר את איישה שמודקובה מצ'כיה בהכנעה בסיבוב השלישי. ארונוב, שהתחרתה בקטגוריית הבוגרות במשקל עד 56.7 ק"ג, השלימה שבוע חלומי עם חמישה ניצחונות בחמישה קרבות והוכתרה לאלופת העולם בהתאחדות IMMAF.

הניצחון בגמר חתם הופעה מרשימה במיוחד של ארונוב, שסיימה שלושה מקרבותיה בהכנעה וניצחה בשניים נוספים בהחלטת שופטים פה אחד. גם בקרב על התואר העולמי הפגינה ארונוב את יכולת ההכרעה שלה, כשבסיבוב השלישי ביצעה הכנעה שהעניקה לה את הזהב ואת ההישג המשמעותי ביותר בתולדות ענף ה-MMA בישראל.

ארונוב חוגגת את הזכייה בטביליסי ( צילום: ההתאחדות IMMAF )

את דרכה לתואר פתחה בניצחון על יריבה מרוסיה בהחלטת שיפוט אחידה. בשמינית הגמר הכניעה כבר בסיבוב הראשון את אלופת אפריקה מזמביה, וברבע הגמר גברה על שרה קרני מאירלנד בהכנעה בסיבוב השני. בחצי הגמר ניצחה את אליזבטה קובאלבה מרוסיה בהחלטת שופטים פה אחד, והיום השלימה את המשימה עם ניצחון חמישי ומדליית הזהב.

לצד ההצלחה בזירה, ארונוב התמודדה במהלך האליפות גם עם התנהגות בלתי ספורטיבית מצד יריבותיה מזמביה ומאירלנד, שסירבו ללחוץ את ידה לאחר שהפסידו לה, אף שניגשה אליהן ביוזמתה. סגל נבחרת ישראל ב-MMA לאליפות העולם מנה 15 לוחמים ולוחמות. ארונוב, שנותרה הנציגה הישראלית האחרונה בתחרות, סיימה אותה בראש הפודיום והובילה את הנבחרת להישג שיא היסטורי.

עידו פריינטה, נשיא איגוד ה-MMA בישראל: "פנינה מראה לכל העולם מה היא העוצמה הנשית שמגיעה מהמדינה שלנו. אלופה עולם ראשונה בהיסטוריה לאיגוד ה-MMA בישראל. חמישה קרבות בחמישה ימים. אחת התחרויות הקשות ביותר בעולם. פנינה כל האיגוד וכל עם ישראל גאה בך".