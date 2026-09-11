במזל טוב, התאחדות האתלטיקה הבינלאומית משיקה הערב (שישי, 20.00) בבודפשט את אליפות העולם האולטימטיבית. שלושה ימים תכליתיים עם מספר מקצועות מופחת, אבל הרבה יותר כסף. ימים יגידו אם הציפיות הגבוהות מהתחרות הזו יתממשו, והיא תהפוך לאחות הקטנה של המשחקים האולימפיים ואליפות העולם.

האליפות אמורה להיערך פעם בשנתיים, ולאגד במקום אחד את מיטב האתלטים לתחרות שמותאמת יותר לקהל הצעיר – קצרה ומהירה יותר. בשלושת הימים יתחרו רק האלופים האולימפיים, אלופי העולם ואלופי ליגת היהלום המכהנים, לצד הבכירים בדירוג העולמי – בסך הכל 16 מתחרים בכל מקצוע מסלול, שמונה נבחרות במקצי השליחים ושמונה משתתפים בכל מקצוע שדה. הענפים שנתפשים כביכול כפחות אטרקטיביים לא בתוכנית, ולמנצחים בלבד יוענק גביע - בלי מדליות כסף וארד – לצד 150 אלף דולר (לעומת 70 אלף בליגת היהלום).

גלריה אליפות מותאמת יותר לקהל הצעיר ( צילום: עוז מועלם )

המקצועות שברשימה: ריצות 100, 200, 400, 400 משוכות, 800, 1,500 ו-5,000 מ' לגברים ולנשים, לצד 100 מ' משוכות לגברים ו-110 מ' משוכות לנשים, עם מרוצים שליחים מעורבים של 4X100 ו-4X400. בשדה ייערכו תחרויות קפיצה במוט, קפיצה לגובה, קפיצה למרחק והטלת כידון לנשים ולגברים, כשבנשים תהיה גם תחרות קפיצה משולשת ובגברים יידוי פטיש.

התוכנית הזו משאירה בחוץ אתלטים רבים וטובים, מה שהוביל לביקורות קשות עוד לפני שהתחרות יצאה לדרך. אין דרך אחרת לתאר זו – ההתאחדות הבינלאומית פשוט העיפה מהדרך מקצועות שלדעתה לא מתאימים לתדמית הצעירה של האליפות החדשה, והמתנגדים שואלים – מי שמכם להחליט אילו ענפים יהיו ברשימה. מבחינתנו כאוהדים ישראלים, מדובר בראש ובראשונה בהדחת המרתון, הענף בו המדינה הפכה למעצמה עולמית, כשגם הריצות המפרכות ל-3,000 מ' מכשולים ו-10,000 מ' בחוץ. חלקם של מקצועות הזריקה בלו"ז מצומצם מאוד, בלי נוכחות לכדור ברזל ולדיסקוס. אלו מקצועות מעוטרים במסורת והיסטוריה מפוארות, והיוקרה שלהם סופגת מכה אדירה בכך שאליפות שמסומנת כעתידנית לא מחשיבה אותם.

מבחינת אימפריות אתלטיקה, בראש המחנה הפגוע ניצבת קניה, המשגרת לכל משחקים אולימפיים שפע של משתתפים. אבל מחיקת הריצות הארוכות ביותר, פרט ל-5,000 מ', הותירה רק קנייתים ספורים ברשימה לתחרות. בצד השני של המתרס ניצבת ארה"ב, שנהנית משליטה בספרינטים – וכאן, בניגוד לאולימפיאדה, אין הגבלה של שלושה מתחרים מכל מדינה, כך שהם יציפו את המסלול.

הריצה הזו לא נכללת באליפות. סופיאן אל-בקאלי חוגג עוד מדליית זהב אולימפית בריצת 3,000 מטרים מכשולים ( צילום: Jewel Samad / AFP )

עוד ביקורת היא על עומס יתר המופעל על הכוכבים, שמגיעים לאליפות תשושים אחרי שסיימו עונה מפרכת. האם יישאר להם עדיין הכוח לגרד שיא או שניים? אין ספק שהאתלטים לקחו בחשבון את הכל כשבנו את לו"ז האימונים ל-2026, ובכל זאת מדובר בתוספת בעצימות גבוהה שגם יוצרת פיתוי בגלל הפרסים.

ואחרי הביקורות, יש גם ציפיות גדולות: הענף המרתק ביותר אמור להיות הקפיצה במוט לגברים. אם ארמנד דופלנטיס יתחרה למרות הפציעה שעבר, הוא יקבל פייט רציני מעמנואל קראליס היווני, שעף לאחרונה לגובה 6.20 מ' וגם שבר את שיא ליגת היהלום שבו החזיק השבדי (6.12). מנולו סוגר פערים ממונדו, ולמרות ששיא העולם עוד רחוק – 6.31 של דופלנטיס – היווני מסוגל להתחיל לקחת ממנו תארים בכל ערב נתון.

השווייצרית אודרי ורו מתקרבת כל הזמן לשיא העולם ב-800 מ', אבל בגמר ליגת היהלום נראתה פחות אנרגטית ולא התקרבה לתוצאה המיוחלת. בינתיים ירמילה קראטוכבילובה שומרת על הפסגה שכבשה ב-1983.