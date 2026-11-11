אני אתחיל מאמירה קטנה על הכותרת של המאמר. התלבטתי במשך כמה שעות אם ללכת על זה או על "לדרבי חוקים משלו", אבל אני חושב שהכותרת הזאת פשוט יותר מתאימה.

מה לא נאמר כבר על מכבי והפועל תל אביב בשנים האחרונות? "נגמרה ההגמוניה", "הפועל תל אביב היא הקבוצה הטובה יותר היום", "מכבי אולי חולמת על פליי-אין, אבל הפועל מתכננת גביע" ועוד כהנה וכהנה. שלא נדבר על העונה הנוכחית. הפועל הגיעה העונה הזאת לעשות רק דבר אחד - לטרוף. לטרוף את הליגה, ולא פחות, אם לא אפילו יותר חשוב, לטרוף את היורוליג. בזמן שיריבתה העירונית והנמסיס המושבעת שלה בקושי מגרדת את תחתית היורוליג, הפועל מציגה קבוצה נוצצת, טורפת ובעיקר מנצחת.





גלריה וואלאס והורד ( צילום: עוז מועלם )





ואין מה להגיד, אם מסתכלים על כמעט כל פרמטר, הפועל פשוט קבוצה עדיפה. עובדה, במשחק הליגה האחרון ביניהן היא דרסה, פשוטו כמשמעו, את מכבי בהיכל באחד ההפסדים המבישים בהיסטוריה של המועדון הצהוב. השחקנים של הפועל מנוסים יותר וברוב העמדות עדיפים, הבעלים שלהם שופך כסף כמו מים בזמן שבצמרת הצהובה עוד לא ברור מי הבעלים, כשכל יומיים צץ בכיר חדש שמלכלך על אחר, ואפילו בעמדת המאמן, ועם כל הכבוד וההערכה שיש לי לעודד קטש, עם כל הצלחותיו בזירה המקומית, לאיטודיס יש 2 זכיות ביורוליג (ואחת ביורוקאפ) כמאמן ראשי, גביעים ואליפויות בכמעט כל הליגות הגדולות ביבשת הישנה ולא פחות חשוב, אם לא הכי, את המורה הכי טוב לכדורסל שהיה כנראה לאירופה להציע אי פעם, ז'ליקו אוברדוביץ', אצלו היה עוזר מאמן בפאו במשך לא מעט שנים.

אבל, כל זה טוב ויפה על הנייר. כדורסל לא מנצחים לפי כמות תארים ולא לפי עלות שחקנים, או כמו שפיני גרשון אמר לא פעם: "תארים זה לא מכונת שתייה, זה ששמת כסף לא אומר שתצא לך פחית". כדורסל מנצחים על המגרש. ולמשך 2.5 רבעים, הפועל ניצחה על המגרש ביג טיים, עשתה כמעט כל מה שהיא רצתה על המגרש. דאנקים נוצצים, התקפות מתפרצות ומטח שלשות של אחד, יוג'ין ג'רמן, שהיה נראה שגם אם כל מי שנכח באולם בחולון היו שומרים עליו ביחד, הוא היה לוקח עוד צעד אחורה ופשוט צולף להם על הראש.

א כדורסל לא משחקים 25 דקות, כדורסל משחקים 40, אז מכבי התחילה לנגוס מעט בהפרש, פתאום 2-3 פעולות טובות וההפרש מתחיל להצטמצם. פתאום קיטון וואלאס, שעד למשחק לא הבנתי מי אמר שהוא יכול לקלוע שלשה, גם מול מגרש ריק, קולע באחוזים פנטסטיים. פתאום דניאל תייס, שרק השבוע התחילו לרוץ שמועות שמכבי מחפשת להיפרד ממנו, עושה כמה מהלכים טובים, וג'ון דיברתולומאו עם הטירוף הרגיל, וג'ימי קלארק שממשיך כל משחק להראות שלא רק שהוא מתאים לרמות האלה, הוא יכול להיות בכל ערב נתון, אחד השחקנים הטובים ביבשת. ואיכשהו, תוך פחות מ-7 דקות של כדורסל, מכבי, שעד הדקה ה-25 של המשחק נראתה כמו קבוצה מפורקת, שצריכה לחשוב מה היא עושה כדי שגם העונה הזאת לא תיגמר לה עוד לפני שהתחילה, קורעת, אין מילה אחרת, את אחת הקבוצות הטובות ביבשת, במפגן שנראה כמעט כאילו היא עושה את זה בהליכה. אני לא יודע מה קטש או מי מהצוות אמר לשחקנים, אבל זה היה נראה כאילו קבוצה אחרת הייתה על המגרש ב-15 הדקות האחרונות, ולא כמו מכבי שראינו בשבועיים וחצי האחרונים.





ים מדר מול יוג'ין ג'רמן ( צילום: עוז מועלם )





ונכון, ניצחון אחד לא אומר כלום. ונכון, ביום חמישי הן שוב נפגשות, הפעם ביורוליג, למשחק באולם ה"ביתי" בקפריסין. ונכון, הסגל של הפועל ביורוליג טוב משמעותית ממה שהיה אתמול על המגרש, בגלל עניין רישום הזרים וכולי. הכל נכון. אבל כמו שאמרנו, כדורסל לא משחקים על הנייר, אלא משחקים על המגרש, ל-40 דקות, ואיכשהו בסוף, מכבי מנצחת.

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