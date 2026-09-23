יותר מ־50 מיליון דולר נטו הושקעו יחד בשכר השחקנים של מכבי והפועל ת"א. הערב ייגמר שלב ההצהרות, המספרים וההבטחות – והכסף יצטרך להתחיל לדבר על הפרקט. האדומים יפתחו את עונת היורוליג כשיארחו (19.00) את באיירן מינכן בסופיה, הצהובים יפגשו את וילרבאן בליון (21.45).

הפועל ת"א כבר הגיעה בעונת הבכורה שלה לרבע הגמר וכעת מכוונת לפיינל־פור. מכבי ת"א סיימה את העונה שעברה במקום ה־12 ורוצה לחזור לפלייאוף אחרי שנתיים בחוץ. המכנה המשותף ברור: שתי הקבוצות בנו סגלים יקרים ועמוקים, והרף עלה בהתאם. בדרך למטרות יצטרכו הכוכבים לספק יציבות, שחקני הרוטציה להצדיק את העומק והמאמנים להפוך אוסף מרשים של שמות לקבוצה. חמש נקודות לקראת העונה האירופית החדשה של שתי התל־אביביות.

גלריה דרבי צהוב-אדום ראשון העונה ( צילום: ליאור שרון )

התרחיש האופטימי: פיינל־פור אדום, פלייאוף צהוב

בעונה שעברה הפועל ת"א הייתה חייבת להגיע לפלייאוף כדי להבטיח את מקומה ביורוליג לעונה נוספת. היא עמדה במשימה, אבל נעצרה ברבע הגמר עם הפסד 3:1 לריאל מדריד. הפעם היעד גבוה יותר: לטפס מדרגה נוספת ולהצטרף למועדון ארבע הגדולות. עם שכר שחקנים המוערך בכ־33 מיליון דולר נטו, זו כבר לא משאלה רחוקה. הסגל התחזק, העומק גדל, ורוב שחקני המפתח כבר מכירים את הדרישות של איטודיס ואת הלחץ שמגיע עם המדים האדומים. עונה סדירה בצמרת הגבוהה, יתרון ביתיות ברבע הגמר והופעה בפיינל־פור – אלו המטרות שאליהן מכוונים במועדון.

אצל מכבי ת"א הרף מעט נמוך יותר, אך גם שם אין כוונה להסתפק בעוד עונה של דשדוש מאחור. הצהובים העמידו סגל ששכרו מוערך בכ־18 מיליון דולר נטו, אחרי שתי עונות מאכזבות במיוחד. התרחיש האופטימי מבחינתם הוא לחזור לחלק העליון של הטבלה, להיאבק על כרטיס ישיר לרבע הגמר – או לפחות להגיע לפליי־אין מעמדה טובה – ולהיות שוב קבוצה שאף אחת לא רוצה לפגוש בסדרה.

האדומים חוגגים פלייאוף בעונה שעברה. יקפצו מדרגה נוספת? ( צילום: euroleaguebasketball )

התרחיש הפסימי: שידור חוזר לעונה שעברה

התרחיש הגרוע מבחינת מכבי הוא עוד עונה שבה היא נגררת לתחתית ומתחילה לחשב סיכויים כבר בשלב מוקדם. גם הגעה לפליי־אין ברגע האחרון לא תיחשב כישלון מוחלט, אבל אחרי הגדלת התקציב ומסע הרכש היא בוודאי לא תהיה התוצאה שלה מצפים במועדון.

אצל הפועל מרחב הטעות קטן עוד יותר. אחרי ההשקעה האדירה, כל תרחיש שבו היא לא תתבסס בצמרת ולא תציג שיפור ברבע הגמר יתקבל באכזבה. הדחה מוקדמת תעלה שוב את השאלה אם שפע הכישרון באמת התחבר לקבוצה, או שהעומק הפך דווקא לעומס.

ברקע ממשיכה הפועל לפעול לקבלת רישיון קבוע ביורוליג, במסגרת המעבר המתוכנן למודל של זיכיונות קבועים. עלות הזיכיון לקבוצות שייבחרו עשויה להגיע לכ־80 מיליון יורו. קבלת הרישיון תעניק למועדון יציבות ארוכת טווח. פספוס שלו, לצד אכזבה מקצועית, יהפוך את העונה לקשה במיוחד לעיכול.

מקווים לא להסתבך שוב בתחתית. הצהובים חוגגים תואר ראשון העונה ( צילום: ליאור שרון )

שחקני המפתח: ממיציץ' ועד וואלאס

מבין כל השמות הגדולים של הפועל, ואסיליה מיציץ' נותר החשוב מכולם. הוא השחקן המעוטר והמנוסה ביותר בסגל, וזה שאמור לקבל את ההחלטות כשהמשחק נתקע. בעונה שעברה נראו שתי גרסאות שלו: באחת הוא השתלט על המשחק, הוריד את מפלס הלחץ והזכיר מדוע נחשב לאחד הרכזים הבכירים באירופה. בשנייה התקשה לשמור על יציבות ולא תמיד העניק לקבוצה את מה שהייתה זקוקה לו.

היו גם ערבים שבהם לקח את כל האחריות, אך אפילו זה לא הספיק. כדי להתקדם הפועל תצטרך לקבל ממנו יכולת יציבה יותר, ובמקביל לצמצם את התלות בו. ככל שהכדור יתחלק נכון יותר בין מיציץ', תומאש סטורנסקי, קאדין קרינגטון ושאר היוצרים, יהיה קשה יותר לעצור את הקבוצה.

הפועל צריכה אותו יציב יותר. מיציץ' ( צילום: טל שחר )

במכבי, קיטון וואלאס הגיע למשבצת שהותיר לוני ווקר – אבל לא כדי להיות העתק שלו. אחרי 84 הופעות בעונה הסדירה ב־NBA, הגארד פותח פרק חדש לחלוטין בקריירה ובעונת הבכורה שלו באירופה יצטרך להסתגל במהירות לכדורסל אחר. הוא מביא אגרסיביות הגנתית, יכולת להפעיל לחץ על הכדור ומשחק קבוצתי יותר בהתקפה. השאלה היא אם יצליח להפוך את האיכויות האלה להשפעה קבועה גם ברמת היורוליג.

האקס־פקטור: עוד נפח מתחת לסלים

לצד דניאל תייס ורומן סורקין, דווקא ארמנדו בייקוט עשוי להפוך להפתעה של קטש. הוא לא הוחתם כדי להיות הגבוה המוביל, אבל יכול להוסיף למכבי גוף, ריבאונד ונוכחות בצבע. בעונתו הראשונה באירופה, בפנרבחצ'ה, הופיע ב־26 משחקי יורוליג אך הסתפק בקצת יותר מעשר דקות בממוצע. הוא מגיע רעב יותר ועם הזדמנות להרוויח את מקומו בערבים שבהם תייס או סורקין יתקשו. אם ינצל אותה, מכבי תוכל לחלק עומסים ולהפוך את העומק בקו הקדמי ליתרון משמעותי.

תוספת גוף בצבע. בייקוט ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי ת"א )

בהפועל, השדרוג במעמדו של טאי אודיאסי לסנטר השני עשוי להתברר כאחד השינויים החשובים. איטודיס העניק לו בהדרגה יותר אמון, והמועדון אף האריך את חוזהו עד 2029. בעונה שעברה היה הפער בין המסגרות חד: ביורוליג הסתפק ב־3.5 נקודות וב־1.7 ריבאונדים, בעוד בליגה הישראלית העמיד 12.1 נקודות ו־4.6 ריבאונדים. אם יביא יותר מהיכולת המקומית גם לאירופה, הפועל תרוויח גיבוי אמיתי לדן אוטורו ותוכל לשמור את הגבוה המוביל שלה טרי לרגעים החשובים.

קרב מוחות: מה עושים עם השפע הזה

הסגל של הפועל מעניק לאיטודיס כמעט כל כלי אפשרי, אבל גם מציב בפניו אתגר ניהולי גדול. כמעט בכל עמדה יש כמה שחקנים שרוצים דקות, כדור ומעמד. המאמן יצטרך לקבוע היררכיה ברורה, ובאותה נשימה לשמור מחויבים גם את אלה שיישארו מחוץ לרוטציה.

אתגר גדול. איטודיס ( צילום: JAVIER SORIANO / AFP )

איטודיס כבר ניהל בצסק"א מוסקבה סגלים עמוסים בכישרון ובאגו, והוביל את הקבוצה לשתי זכיות ביורוליג. מעבר לחלוקת הדקות, הוא חייב להפוך את שפע האפשרויות לקבוצה שיודעת לנצח משחקים צמודים – תחום שבו האדומים לא תמיד עמדו במבחן בעונה שעברה.

גם הדרישות מקטש השתנו. בשנים האחרונות הוא קיבל לא מעט מחמאות על היכולת להפיק תוצאות מסגלים מוגבלים ובתנאי אירוח קשים. עכשיו עומדים לרשותו תקציב גדול יותר וסגל עמוק בהרבה. אחרי שהאריך את חוזהו בשלוש שנים, עד 2029, הוא יצטרך להחזיר את מכבי לפלייאוף ולהוכיח שההשקעה המקצועית תורגמה לקפיצת מדרגה.

הציפיות ממנו גדלו. קטש ( צילום: REUTERS/Jennifer Lorenzini )