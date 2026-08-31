קרלוס אלקראס חזר הערב (שני) למגרשים וגם למסלול הניצחונות. המדורג שלישי בעולם, שנעדר במשך ארבעה חודשים בעקבות פציעה בשורש כף היד, גבר 4:6, 4:6, 4:6 על רומן ספיולין והעפיל לסיבוב השני של אליפות ארה"ב

אלקראס (3 בעולם) אמנם השתתף בשבוע שעבר בטורניר הזוגות המעורבים לצד סרינה ויליאמס, אך המשחק מול ספיולין (99 בעולם) היה הופעתו הראשונה ביחידים מאז הפציעה. הספרדי עלה למגרש המרכזי על שם ארתור אש עם חבישה לבנה על ידו הימנית, ובשלבים הראשונים נראה כמי שנזהר מעט בחבטות ההגשה וכף היד.

גלריה עלה. קרלוס אלקראס ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images )

ספיולין (99 בעולם), שניצח את הספרדי במפגש הראשון ביניהם בפריז ב-2023, קיבל מספר הזדמנויות לשנות את כיוון המשחק, כולל שבירה במערכה השנייה. אלקראס העלה את רמתו בר הספרדי בן ה-23, שזכה באליפות אוסטרליה בתחילת השנה והשלים בכך זכייה בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם, שיפר את מאזנו במייג'ורים ב-2026 ל-0:8. בסיבוב הבא הוא יפגוש את חיימה פאריה הפורטוגלי (72 בעולם).

במקביל, ארינה סבאלנקה (1 בעולם) פתחה בהצלחה את מסע ההגנה שלה על התואר. המדורגת ראשונה גברה 2:6, 4:6 על קמילה אוסוריו (59 בעולם) והעפילה לסיבוב השני. הבלארוסית, שזכתה בטורניר בשנתיים האחרונות, תנסה להיות הראשונה מאז סרינה ויליאמס, שעשתה זאת בין 2012 ל-2014, שמניפה את הגביע בניו יורק שלוש שנים ברציפות.

סבאלנקה נכנסה היטב למשחק ושברה פעמיים בדרך ליתרון 1:4 במערכה הראשונה. אוסוריו הצליחה לצמק לאחר שלקחה את משחקון ההגשה של יריבתה, אבל האלופה המכהנת הגיבה מיד בשבירה נוספת והשלימה 2:6. המערכה השנייה הייתה צמודה יותר עד שסבאלנקה שברה וסגרה עניין. בסיבוב השני היא תפגוש את פולינה לצ'נקו.

ארינה סבאלנקה ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images )

ההפתעה הגדולה של הערב נרשמה במשחק בין סטפנוס ציציפאס לארתור פיס. הצרפתי בן ה-22, המדורג עשירי בעולם, הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר שנכנע 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4 ליווני שהתדרדר למקום ה-53 בעולם.