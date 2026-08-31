מכבי ת״א תפתח את העונה כשברקע סוגיה לא פתורה מול אחד משחקניה הבכירים: המו"מ עם רומן סורקין על שדרוג חוזהו נקלע למבוי סתום, לאחר שנציגיו דחו את ההצעה שהגישו לו במועדון הצהוב.

סורקין חתום במכבי לשלוש עונות נוספות בשכר של כ-900 אלף דולר לעונה. לאחר שים מדר חתם על חוזה לשלוש שנים בשכר של כשני מיליון דולר לעונה, הבינו במכבי ת״א שהם חייבים לפתוח את חוזהו ולשדרג את שכרו בהתאם למעמדו ולשינויים שחלו בשוק השחקנים הישראלי.

גלריה חוסר שביעות רצון מההצעה המשודרגת. סורקין ( צילום: עוז מועלם )

במועדון הצהוב הציעו לסורקין חוזה משודרג לשלוש העונות הקרובות, שבמסגרתו ירוויח כ-1.2 מיליון דולר בכל עונה. אלא שנציגיו של השחקן והוא עצמו הביעו חוסר שביעות רצון מההצעה ובמועדון לא היו מוכנים להעלות אותה פעם נוספת. בעקבות הפערים בין הצדדים, המו"מ נעצר בשלב זה.

בסביבתו של סורקין מסבירים כי חוסר שביעות הרצון שלו נובע בעיקר מהשינוי המשמעותי שעבר השוק מאז חתם על החוזה הנוכחי. בזמן החתימה על ההסכם לחמש שנים נחשב שכרו לגבוה ביחס לשוק, אולם מאז הסכומים עלו ונפער פער גדול בינו לבין שחקנים ישראלים אחרים במעמדו.

הבדלים בשכר. סורקין ובלאט ( צילום: עוז מועלם )

מלבד מדר, שכרו של תמיר בלאט ממחיש גם הוא את השינוי הגדול שנוצר. בלאט חתם בהפועל ת"א על חוזה המוערך בכ-1.5 מיליון דולר לעונה, בעוד סורקין צפוי להמשיך להרוויח כ-900 אלף דולר על פי תנאי ההסכם הקיים, פער שלדברי מקורביו אינו משקף עוד את מעמדו.