כששואלים את האוהד הממוצע על נבחרת אנגליה, המילה "לוזרים" תצוץ מתישהו בסבירות מסוימת. אומת הכדורגל, בעלת הליגה הטובה בעולם לדעת רבים, ועדיין בגזרת הנבחרת – אין הצלחות. הסיבות לחוסר ההצלחה אולי ישתנו מאוהד לאוהד. דבר אחד לא ישתנה – נבחרת קרואטיה, מולה האנגלים ישחקו ביום חמישי בליגת האומות. כי רצה הגורל, ובשתי צמתים חשובים עבור האנגלים – הנבחרת הקרואטית הייתה שם והניפה שלט גדול: "אתם צודקים, האנגלים באמת לוזרים".

כששואלים את האוהד הממוצע על נבחרת אנגליה, המילה "לוזרים" תצוץ מתישהו בסבירות מסוימת. אומת הכדורגל, בעלת הליגה הטובה בעולם לדעת רבים, ועדיין בגזרת הנבחרת – אין הצלחות. הסיבות לחוסר ההצלחה אולי ישתנו מאוהד לאוהד. דבר אחד לא ישתנה – נבחרת קרואטיה, מולה האנגלים ישחקו ביום חמישי בליגת האומות. כי רצה הגורל, ובשתי צמתים חשובים עבור האנגלים – הנבחרת הקרואטית הייתה שם והניפה שלט גדול: "אתם צודקים, האנגלים באמת לוזרים".

כששואלים את האוהד הממוצע על נבחרת אנגליה, המילה "לוזרים" תצוץ מתישהו בסבירות מסוימת. אומת הכדורגל, בעלת הליגה הטובה בעולם לדעת רבים, ועדיין בגזרת הנבחרת – אין הצלחות. הסיבות לחוסר ההצלחה אולי ישתנו מאוהד לאוהד. דבר אחד לא ישתנה – נבחרת קרואטיה, מולה האנגלים ישחקו ביום חמישי בליגת האומות. כי רצה הגורל, ובשתי צמתים חשובים עבור האנגלים – הנבחרת הקרואטית הייתה שם והניפה שלט גדול: "אתם צודקים, האנגלים באמת לוזרים".

בנובמבר 2007, באצטדיון וומבלי, הן נפגשו במחזור האחרון של מוקדמות יורו 2008. המתמטיקה הייתה פשוטה: קרואטיה כבר הבטיחה עלייה, ואנגליה, שהייתה במקום השני, הייתה זקוקה לתיקו כדי לעלות גם היא. האנגלים הגיעו אחרי שני טורנירים, יורו 2004 ומונדיאל 2006, שבהם "דור הזהב" שלהם הודח ברבע הגמר מול פורטוגל בפנדלים. אבל הפעם המציאות הייתה אכזרית.

בנובמבר 2007, באצטדיון וומבלי, הן נפגשו במחזור האחרון של מוקדמות יורו 2008. המתמטיקה הייתה פשוטה: קרואטיה כבר הבטיחה עלייה, ואנגליה, שהייתה במקום השני, הייתה זקוקה לתיקו כדי לעלות גם היא. האנגלים הגיעו אחרי שני טורנירים, יורו 2004 ומונדיאל 2006, שבהם "דור הזהב" שלהם הודח ברבע הגמר מול פורטוגל בפנדלים. אבל הפעם המציאות הייתה אכזרית.

בנובמבר 2007, באצטדיון וומבלי, הן נפגשו במחזור האחרון של מוקדמות יורו 2008. המתמטיקה הייתה פשוטה: קרואטיה כבר הבטיחה עלייה, ואנגליה, שהייתה במקום השני, הייתה זקוקה לתיקו כדי לעלות גם היא. האנגלים הגיעו אחרי שני טורנירים, יורו 2004 ומונדיאל 2006, שבהם "דור הזהב" שלהם הודח ברבע הגמר מול פורטוגל בפנדלים. אבל הפעם המציאות הייתה אכזרית.

בדקה השמינית ניקו קרנצ'אר העלה את הקרואטים ליתרון, ובדקה ה-14 איביצה אוליץ' הכפיל. במחצית נכנס דייויד בקהאם, ובדקה ה-56 פרנק למפארד צימק מהנקודה הלבנה. תשע דקות לאחר מכן בקהאם הרים כדור לרובוט האנגלי, פיטר קראוץ', שסיים יפה וקבע 2:2. אנגליה חיה ובועטת. כמעט. בדקה ה-77 מלאדן פטריץ' שלח בעיטה מ-20 מטר אל הרשת של סקוט קרסון. רוסיה ניצחה במקביל את אנדורה. אנגליה נשארה בבית. ההדחה הזאת קיבעה את הסטיגמה: נבחרת אנגליה יכולה להתהדר בתואר "אומת הכדורגל". על הדשא? היא רחוקה מכך.

בדקה השמינית ניקו קרנצ'אר העלה את הקרואטים ליתרון, ובדקה ה-14 איביצה אוליץ' הכפיל. במחצית נכנס דייויד בקהאם, ובדקה ה-56 פרנק למפארד צימק מהנקודה הלבנה. תשע דקות לאחר מכן בקהאם הרים כדור לרובוט האנגלי, פיטר קראוץ', שסיים יפה וקבע 2:2. אנגליה חיה ובועטת. כמעט. בדקה ה-77 מלאדן פטריץ' שלח בעיטה מ-20 מטר אל הרשת של סקוט קרסון. רוסיה ניצחה במקביל את אנדורה. אנגליה נשארה בבית. ההדחה הזאת קיבעה את הסטיגמה: נבחרת אנגליה יכולה להתהדר בתואר "אומת הכדורגל". על הדשא? היא רחוקה מכך.

בדקה השמינית ניקו קרנצ'אר העלה את הקרואטים ליתרון, ובדקה ה-14 איביצה אוליץ' הכפיל. במחצית נכנס דייויד בקהאם, ובדקה ה-56 פרנק למפארד צימק מהנקודה הלבנה. תשע דקות לאחר מכן בקהאם הרים כדור לרובוט האנגלי, פיטר קראוץ', שסיים יפה וקבע 2:2. אנגליה חיה ובועטת. כמעט. בדקה ה-77 מלאדן פטריץ' שלח בעיטה מ-20 מטר אל הרשת של סקוט קרסון. רוסיה ניצחה במקביל את אנדורה. אנגליה נשארה בבית. ההדחה הזאת קיבעה את הסטיגמה: נבחרת אנגליה יכולה להתהדר בתואר "אומת הכדורגל". על הדשא? היא רחוקה מכך.

במונדיאל 2010 – הדחה בשמינית הגמר. ביורו 2012 – הדחה ברבע הגמר. במונדיאל 2014 – לא עברה את שלב הבתים. ביורו 2016 – הדחה בשמינית הגמר על ידי איסלנד. אבל האנגלים המשיכו להאמין. דור שחקנים התחלף, ואל מונדיאל 2018 הם הגיעו עם משב רוח אחר. וזה עבד. הם עברו את השמינית, את הרבע – מול קולומביה בפנדלים – ואז הגיע חצי הגמר. היריבה? קרואטיה. התוצאה? דומה.

במונדיאל 2010 – הדחה בשמינית הגמר. ביורו 2012 – הדחה ברבע הגמר. במונדיאל 2014 – לא עברה את שלב הבתים. ביורו 2016 – הדחה בשמינית הגמר על ידי איסלנד. אבל האנגלים המשיכו להאמין. דור שחקנים התחלף, ואל מונדיאל 2018 הם הגיעו עם משב רוח אחר. וזה עבד. הם עברו את השמינית, את הרבע – מול קולומביה בפנדלים – ואז הגיע חצי הגמר. היריבה? קרואטיה. התוצאה? דומה.

במונדיאל 2010 – הדחה בשמינית הגמר. ביורו 2012 – הדחה ברבע הגמר. במונדיאל 2014 – לא עברה את שלב הבתים. ביורו 2016 – הדחה בשמינית הגמר על ידי איסלנד. אבל האנגלים המשיכו להאמין. דור שחקנים התחלף, ואל מונדיאל 2018 הם הגיעו עם משב רוח אחר. וזה עבד. הם עברו את השמינית, את הרבע – מול קולומביה בפנדלים – ואז הגיע חצי הגמר. היריבה? קרואטיה. התוצאה? דומה.

52 שנים אחרי ההעפלה היחידה שלהם לגמר מונדיאל, שבו גם זכו נגד גרמניה המערבית, התחושה הייתה שזה יקרה שוב. זה גם התחיל טוב: דקה חמישית, בעיטה חופשית, קירן טריפייר מסובב את הכדור לרשת ואנגליה ביתרון. הדקות חלפו והאוהדים האנגלים כבר דמיינו, או אולי לרגע אפילו נגעו, בגמר. אבל רק לרגע.

52 שנים אחרי ההעפלה היחידה שלהם לגמר מונדיאל, שבו גם זכו נגד גרמניה המערבית, התחושה הייתה שזה יקרה שוב. זה גם התחיל טוב: דקה חמישית, בעיטה חופשית, קירן טריפייר מסובב את הכדור לרשת ואנגליה ביתרון. הדקות חלפו והאוהדים האנגלים כבר דמיינו, או אולי לרגע אפילו נגעו, בגמר. אבל רק לרגע.

52 שנים אחרי ההעפלה היחידה שלהם לגמר מונדיאל, שבו גם זכו נגד גרמניה המערבית, התחושה הייתה שזה יקרה שוב. זה גם התחיל טוב: דקה חמישית, בעיטה חופשית, קירן טריפייר מסובב את הכדור לרשת ואנגליה ביתרון. הדקות חלפו והאוהדים האנגלים כבר דמיינו, או אולי לרגע אפילו נגעו, בגמר. אבל רק לרגע.