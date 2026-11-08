קרלוס אלקראס ממשיך לחזור לעצמו ובגדול. הספרדי זכה לראשונה בקריירה בטורניר המאסטרס 1,000 בפריז, לאחר שגבר הערב (ראשון) בגמר 6:7 (5), 5:7 על בן שלטון האמריקאי, המדורג רביעי בעולם. עבור אלקראס מדובר גם בנקמה ספורטיבית מתוקה: לפני כחודשיים, בטורניר החזרה שלו מפציעה, הוא הודח ברבע גמר אליפות ארה"ב לאחר קרב דרמטי בן חמש מערכות מול אותו שלטון.

מאז אותו הפסד בניו יורק, אלקראס נמצא בכושר יוצא מן הכלל. ב-17 משחקיו האחרונים הוא רשם 16 ניצחונות וזכה בשלושה תארים, כשההפסד היחיד שלו היה מול שלטון. הניצחון בפריז, שהיה התואר התשיעי שלו בטורנירי המאסטרס 1,000, מהווה הצהרת כוונות לקראת סיום העונה ולשנת 2027.

אלקראס והגביע, הערב ( צילום: REUTERS/Benoit Tessier )

"זה משהו שרדפתי אחריו במשך זמן רב. היו לי כאן כמה מההפסדים הקשים בקריירה שלי", אמר אלקראס לאחר הזכייה. "היום היה אחד האתגרים הקשים ביותר שיש לנו בטניס כרגע, מול בן. הוא אלוף גדול, שחקן נהדר ואדם נהדר. הוא משתפר מטורניר לטורניר, ומכאן יהיה אפילו קשה יותר לשחק מולו. אני פשוט שמח שסוף סוף הצלחתי לזכות. הטורניר הזה מיוחד מאוד עבורי".

הגמר עצמו היה צמוד במיוחד. במערכה הראשונה שמר אלקראס על כל שש נקודות השבירה שניצבו מולו, ובשובר השוויון הצליח להתעלות ברגעי ההכרעה ולנצח 5:7. שלטון, שעבר עונה מצוינת עם ארבעה תארים והגעה לגמר גראנד סלאם ראשון בקריירה, לא ויתר והשיג שבירה במערכה השנייה. אלא שכאשר הגיש ליתרון 3:5, הספרדי הגיב, חזר למשחק והפך את המומנטום. אלקראס ניצח חמישה מתוך ששת המשחקונים האחרונים, סגר עניין בנקודת המשחק השנייה והניף את הגביע בפריז.