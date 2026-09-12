פתיחה חגיגית לשנה החדשה עבור המשלחת הישראלית באליפות העולם בסקי מים, הנערכת בהולנד: ים לב זכה במדליית הכסף ומושיקו צדקה במדליית הארד בתחרות הסלאלום לבוגרים, ואילו אליאב שמר השלים את תמונת ההישגים עם ארד בסלאלום עד גיל 19.

לב סיים את גמר הבוגרים במקום השני עם תוצאה של שלושה כדורים במהירות של 58 קמ"ש ועם חבל באורך 9.75 מטרים. צדקה הוותיק הצטרף אליו על הפודיום לאחר שסיים במקום השלישי עם חמישה כדורים במהירות של 58 קמ"ש ועם חבל באורך 10.25 מטרים.

גלריה ים לב ומושיקו צדקה ( צילום: איגוד סקי המים בישראל )

אליאב שמר ( צילום: איגוד סקי המים בישראל )

בתחרות הסלאלום עד גיל 19 זכה שמר במדליית הארד, לאחר שרשם בגמר תוצאה של 2.25 כדורים במהירות של 58 קמ"ש ועם חבל באורך 11.25 מטרים. גרגורי דובג'ביץ', נציג נוסף של ישראל בגמר, סיים במקום השביעי.

המשלחת הישראלית טרם סיימה את הופעותיה באליפות. מחר יתחרו אולגה טרבקינה בגמר הטריקס לנשים וליזה דובג'ביץ' בגמר הקפיצות לנשים, בתקווה להוסיף מדליות נוספות למאזן הישראלי.

מעוז טל, מנכ"ל איגוד סקי המים, אמר: "שתי מדליות, כסף וארד, באליפות העולם לבוגרים ומדליה נוספת עד גיל 19 – לא יכולנו לבקש יותר מזה. ים לב הצעיר ומושיקו צדקה הוותיק העניקו לנו פתיחת שנה חלומית בבוגרים, ואליאב שמר הוסיף מדליית ארד עד גיל 19. הנבחרת שלנו הוכיחה פעם נוספת את העליונות של ישראל בסלאלום העולמי, עם זכייה בכל אליפות בעשור האחרון.

"הספורטאים הפגינו יכולת עילאית בתחרות קשה במיוחד בהולנד. עדיין לא סיימנו את האליפות, ויש לנו את אולגה בגמר הטריקס ואת ליזה בגמר הקפיצות. תודה לכל צוות התאחדות 'אילת', ובמיוחד לאנשי היחידה לספורט תחרותי. כיף גדול לחגוג כאן את החג עם כל המשפחות".