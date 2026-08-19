ארטיום דולגופיאט הבטיח היום (רביעי) את מקומו בגמר תרגיל הקרקע באליפות אירופה הנערכת בזאגרב, לאחר שסיים את המוקדמות עם ציון של 14.766 נקודות והוא עלה מהמקום השני. הגמר ייערך ביום שישי. בקרב-רב סיים דולגופיאט במקום התשיעי עם ציון של 80.597 נקודות.

דולגופיאט בן ה-29 הוא מהספורטאים המעוטרים ביותר שיצאו מישראל. הוא זכה בשתי מדליות אולימפיות (זהב בטוקיו 2020 וכסף בפריז 2024). באליפויות העולם הוא זכה בשלוש מדליות (פעמיים בכסף ופעם אחת בזהב) ובאליפויות אירופה הוא זכה בסך הכל בשבע מדליות: שתי מדליות זהב, ארבע מדליות כסף ואחת מארד.

ארטיום דולגופיאט ( צילום: Denis Vakhrushev, איגוד ההתעמלות )

רון פיאטוב (מכבי תל אביב) העפיל לגמר המקבילים עם 13.966 נקודות מהמקום השמיני. בנוסף, נבחרת ישראל סיימה במקום העשירי הקבוצתי והעפילה לאליפות העולם כנבחרת. ישראל סיימה עם סך של 238.659 נקודות.

תוצאות נוספות: נועם ברקוביץ' (מכבי תל אביב) שביצע תחרות קרב רב סיים במקום ה-31 עם סך של 77.598 נקודות. איליה ליובימוב (מכבי תל אביב) שביצע גם הוא תחרות קרב-רב סיים עם סך של 74.965 נקודות.

הנבחרת כוללת גם את אלירן יוסקוביץ' (מכבי תל אביב) שהתחרה בסוס הסמוכות וקיבל 12.666 נקודות, את רון אורטל (מכבי תל אביב) עם 12.333 נקודות בטבעות, 13.233 נקודות במתח, 13.2 בקרקע.