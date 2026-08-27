צמד החותרים הפראלימפי, שחר מילפלדר וסאלח שהין, שזכו במשחקים בפריז במדליית הארד וגם באליפות אירופה שהתקיימה בחודש יולי השנה, שיחזרו הערב את ההישג, כשסיימו את מסלול ה-2,000 מטרים במקום השלישי בזמן של 8:14.46 דקות. למקום הראשון הגיע הצמד הגרמני (8:08.26) ולשני הסיני (8:09.24).
שחר חלתה כשהייתה בת 15 בסרטן העצמות, והבריאה לחלוטין, לא לפני שעברה סדרה של ניתוחים במהלכם הוסר חלק מן האגן שלה. סאלח, דרוזי, נכה צה"ל, נפצע קשה ברגליו בעת מתקפת טרור במעבר קרני, שם עבד כמאבטח לאחר שירותו הצבאי כלוחם.
הבוקר, העפיל שמוליק דניאל, החותר בסירת יחיד לחצי גמר אליפות העולם בחתירה, לאחר שסיים את מסלול ה-2000 מטרים במקום השני בזמן של 10:22.86 דקות. מאמנים - דימה מרגולין וסרגי בוקריב.