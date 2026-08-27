צמד החותרים הפראלימפי, שחר מילפלדר וסאלח שהין, שזכו במשחקים בפריז במדליית הארד וגם באליפות אירופה שהתקיימה בחודש יולי השנה, שיחזרו הערב את ההישג, כשסיימו את מסלול ה-2,000 מטרים במקום השלישי בזמן של 8:14.46 דקות. למקום הראשון הגיע הצמד הגרמני (8:08.26) ולשני הסיני (8:09.24).

צמד החותרים הפראלימפי, שחר מילפלדר וסאלח שהין, שזכו במשחקים בפריז במדליית הארד וגם באליפות אירופה שהתקיימה בחודש יולי השנה, שיחזרו הערב את ההישג, כשסיימו את מסלול ה-2,000 מטרים במקום השלישי בזמן של 8:14.46 דקות. למקום הראשון הגיע הצמד הגרמני (8:08.26) ולשני הסיני (8:09.24).

צמד החותרים הפראלימפי, שחר מילפלדר וסאלח שהין, שזכו במשחקים בפריז במדליית הארד וגם באליפות אירופה שהתקיימה בחודש יולי השנה, שיחזרו הערב את ההישג, כשסיימו את מסלול ה-2,000 מטרים במקום השלישי בזמן של 8:14.46 דקות. למקום הראשון הגיע הצמד הגרמני (8:08.26) ולשני הסיני (8:09.24).