בתוך קרב המהלומות המתוקשר בין בעלי מכבי תל אביב בכדורסל, נדמה שיש מי שהפך לכלי נשק: אנחנו, האוהדים. נציגי הצדדים מרבים לדבר בשמנו ועל טובת הקבוצה. שוב ושוב אנחנו שומעים אמירות כמו "הקבוצה שייכת לאוהדים", "קודם כל האוהדים" וכמובן "מכבי מעל הכל".
בשם "טובת הקבוצה" מדבר שמעון מזרחי על הצורך להציל את מכבי מ"השתלטות עוינת". בפועל, נראה כי הוא ושותפיו מקדמים מהלך שנועד לכפות על בעלי מניות אחרים את כניסתו של גורם חיצוני, שאינו חלק מגרעין הבעלות הנוכחי.
האם מהלך כזה אינו סוג אחר של השתלטות עוינת? האם באמת מדובר בדאגה למכבי, או ברצונם של חלק מהבעלים לחזק את מעמדם על חשבון האחרים?
ואם אנחנו באמת חשובים כל כך, ואם מכבי אכן "מעל הכל", מדוע אתם עומדים לגרור את המועדון – ואותנו יחד איתו – לסאגה משפטית שבמרכזה שאלה אחת: מי מכם ישלוט בו?
אין ספק שלכל בעלי הקבוצה זכויות רבות בהצלחותיה לאורך השנים, וגם רצונם לראות אותה מצליחה בעתיד אינו מוטל בספק. אלא שכרגע נדמה כי ההישגים על הפרקט והאנשים ביציעים נדחקו למקום משני.
במרכז המאבק ניצבת השליטה במכבי תל אביב בכדורסל, אחד ממותגי הספורט החזקים בישראל. ההחזקה בו נושאת איתה יוקרה רבה וגם ערך כלכלי משמעותי, ולכל אחד מהצדדים יש מן הסתם מניעים משלו.
על השאלה מי יוביל את המועדון בעתיד ויקבע את דרכו המקצועית ובעיקר הכלכלית יענה ככל הנראה הבורר, ואולי בהמשך גם בית המשפט. ההכרעה תקבע מי מביניכם ייצא מנצח ומי יפסיד. שיהיה לכם בהצלחה.
לנו, האוהדים, יש הגדרה מעט אחרת להצלחה. מבחינתנו, ניצחון יהיה קבוצת בעלים מלוכדת שמסוגלת לעבוד יחד, מתוך מחויבות לכל מה שמכבי תל אביב בכדורסל מייצגת – מעבר למאבקי הכוח ולשורת הרווח שהיא עשויה להניב ביום מן הימים.
הצלחה תהיה גם סיומו המהיר ככל האפשר של ההליך המשפטי, כדי שהנעשה על הפרקט והאנשים ביציעים יחזרו לעניין אתכם קצת יותר.
* הכותב הוא אוהד מכבי תל אביב בכדורסל
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