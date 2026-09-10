אל תישאו את שם האוהדים לשווא | תוכן גולשים

במלחמת השליטה במכבי תל אביב כדורסל כל צד מבטיח שהוא פועל למען המועדון ומגייס את הקהל להצדקת מהלכיו. אבל אם הצהובים באמת מעל הכל, מדוע בעלי המניות גוררים אותם לסאגה משפטית שתכריע בעיקר מי יהיה האיש החזק? לאוהדים יש הגדרה אחרת לגמרי לניצחון. גם לכם יש מה להגיד? שלחו לנו טורים לכתובת: kick@ynet.co.il