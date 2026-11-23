ב-25 בנובמבר מציינים בעולם את יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, שנקבע לזכרן של שלוש האחיות מיראבל, מתנגדות פוליטיות שנרצחו בהוראת רודן הרפובליקה הדומיניקנית ב-1960. התאריך הזה אמור להזכיר לכולנו שהאלימות אינה שייכת רק לחדרי חדרים או לכותרות החדשות – היא מתרחשת גם מתחת לאור הזרקורים של אצטדיוני הספורט הנוצצים ביותר.

כל אלימות נגד נשים נשענת על צורך בשליטה, ומחקרים בפסיכולוגיה של הספורט ובקרימינולוגיה מצביעים על כך שבאקלים הספורטיבי השליטה הזו מקבלת ממד כפול ומסוכן יותר. עבור גורם מתעלל – מאמן, מנהל או בן זוג – הכנעה של ספורטאית-על מעניקה תחושת כוח אולטימטיבית, דווקא משום שהיא נתפסת כחזקה ובלתי מנוצחת. יתרה מכך, הספורט ההישגי מחנך מגיל צעיר לציות, לסיבולת כאב ולהתמסרות טוטאלית. כשהסמכות המקצועית שולטת בתזונה, בהרכב, בתקציב ובהגשמת החלום, הגבול שבין "משמעת ברזל" לבין ניצול ואלימות מיטשטש, והחלום עצמו הופך לכלי סחיטה שמשתיק את הקורבן.





מוניקה סלש אחרי התקיפה ( צילום: AP )





אבל ברגע שבו המחיר של השתיקה הופך כבד יותר מהפחד, הספורטאיות הגיבורות הללו שוברות את מעגל ההשתקה. כך הן מחזירות לעצמן את השליטה, מסייעות לנשים אחרות ומוכיחות לכולנו שהן לוחמות אמיתיות – לא רק על המגרש, אלא גם כמקור להשראה מחוצה לו.

אחד המקרים המפורסמים הוא של מוניקה סלש. באפריל 1993, בשיא שליטתה בטניס העולמי, היא נפלה קורבן לאלימות מונעת אובססיה (Stalking), כאשר נדקרה בגבה במהלך משחק על ידי גבר אובססיבי ליריבתה שטפי גראף, שביקש לנטרל אותה בכוח כדי שגראף תחזור לפסגה. הפצע הפיזי הגליד בתוך שבועות, אך התקיפה ייצרה שבר עמוק – ממי שהייתה בלתי מנוצחת בפסגה, סלש צנחה למקום שבו לא הייתה מסוגלת לעלות למגרש, פיזית ונפשית. במשך שנתיים היא נעדרה מהסבב ונאבקה בדיכאון, אך כשחזרה וזכתה באליפות אוסטרליה ב-1996, זו הייתה הצהרה. סלש הפכה לאחת הראשונות בענף שדיברו בגילוי לב על בריאות הנפש ועל תהליך השיקום, והעלתה את הנושא לסדר היום.

סלש נפגעה מאלימות פתאומית מצד גורם זר, אבל עבור ספורטאיות רבות אחרות, הסכנה אינה מגיעה מהיציע – אלא מתוך המעגל הקרוב ביותר אליהן. אלו ספורטאיות שחוות התעללות מתמשכת, שקטה ויומיומית מצד בני זוג, בני משפחה או מאמנים במשך שנים, עד שהן אוזרות אומץ להשתחרר מאחיזת החנק ולהחזיר לעצמן את השליטה.

גם דניאלה ריף, אלופת העולם חמש פעמים ב"איש הברזל" ואחת הספורטאיות הקשוחות בעולם, כמעט נשברה מבפנים בתחילת דרכה. ריף חשפה כי סבלה מהתעללות רגשית מתמשכת מצד מאמנה, שהכריח אותה להתאמן תחת כאבים בלתי נסבלים וביקר את גופה באובססיביות עד שאיבדה את הביטחון העצמי. רק לאחר שעזבה את הסביבה הרעילה הזו, היא פרצה ושברה שיאי עולם. ריף הפכה למודל להעצמה נשית ולקול בינלאומי שמוביל תפיסת אימון בריאה: הצלחה אמיתית נבנית מתוך אמון וכבוד לגוף ולנפש.

גרוע מכך, האלימות אינה עוצרת בזוגיות או במגרש האימונים – לעיתים היא צומחת בתוך הבית פנימה. סיפורה של הטניסאית ילנה דוקיץ' הוא ההוכחה הכואבת לכך. בגיל 17 בלבד דורגה רביעית בעולם והגיעה לחצי גמר ווימבלדון, אך מאחורי הקלעים חוותה מסכת התעללות פיזית ונפשית אכזרית מצד אביה ומאמנה, שכללה מכות קשות, השפלות וגניבת כספי הזכיות שלה. הצלקות גבו מחיר מקצועי כבד והובילו לפרישתה המוקדמת מהסבב. לאחר פרישתה פירסמה את האוטוביוגרפיה רבת-המכר "Unbreakable", וכיום, כפרשנית טניס בכירה ודוברת בולטת במאבק באלימות במשפחה, היא מעודדת נשים שנפגעות מבית לשבור שתיקה ולפנות לעזרה.

ולפעמים, שבירת השתיקה של ספורטאית אחת משנה מדינה שלמה. כאלופה אולימפית מאתונה 2004 ונושאת הדגל היווני בטוקיו, סופיה בקטורו הייתה גיבורה לאומית. במשך יותר מ-20 שנה שמרה בבטן סוד אפל: לפני משחקי סידני 2000, הותקפה מינית על ידי בכיר באיגוד השייט היווני. ב-2021 החליטה להפסיק לשתוק. עדותה האמיצה ניפצה טאבו של דורות, הציתה לבדה את תנועת ה-#MeToo ביוון, הובילה לגל חשיפות של ספורטאיות ושחקניות, ואילצה את הפרלמנט היווני לחוקק חוקים מחמירים ולהאריך את תקופת ההתיישנות על עבירות מין. בקטורו לימדה אומה שלמה שלפעמים האומץ הגדול ביותר הוא לעמוד מול המצלמות ולומר: עד כאן.

המכנה המשותף לחמש הנשים הללו ברור. למרבה הצער, הן אינן היחידות – אינספור ספורטאיות ברחבי העולם, ורבות מהן אלמוניות, חוות גם היום אלימות מאחורי הקלעים. אלא שהגיבורות הללו לא רק שרדו הן הפכו לספורטאיות אקטיביסטיות: הן הסכימו לפתוח שוב את הפצע האישי הכואב מול עיני העולם, ורתמו את ההצלחה, הפומביות והאהדה שלהן כדי להציל אחרות. הן חשפו מערכות פוגעניות ופועלות כדי שהדור הבא יתאמן בסביבה בטוחה ומכבדת יותר. כי בסופו של דבר, ספורט אמור להעצים בני אדם, לא לרסק אותם. הנשים הללו הן מקור השראה לכולנו, ואת השליחות שלהן עלינו להמשיך בכל יום בשנה, ולא רק ביום פומבי אחד.

מוקד החירום של משרד הרווחה (24/7): חיוג 118 או בהודעת SMS למספר 050-2270118) | קו הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית: חיוג 1202)





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