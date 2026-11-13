הישג מרשים לענבל שמש, שזכתה היום (שישי) במדליית הכסף בגראנד פרי זאגרב. שמש שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג, החלה את יום הקרבות עם ניצחון בעונשים על פיילה מטיקיינן הפינית, המשיכה עם ניצחון באיפון בשמינית הגמר על שרה סוזה הברזילאית, וברבע הגמר ניצחה בוואזרי את אצ'ליה טופארק הבריטית.

הישג מרשים לענבל שמש, שזכתה היום (שישי) במדליית הכסף בגראנד פרי זאגרב. שמש שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג, החלה את יום הקרבות עם ניצחון בעונשים על פיילה מטיקיינן הפינית, המשיכה עם ניצחון באיפון בשמינית הגמר על שרה סוזה הברזילאית, וברבע הגמר ניצחה בוואזרי את אצ'ליה טופארק הבריטית.

הישג מרשים לענבל שמש, שזכתה היום (שישי) במדליית הכסף בגראנד פרי זאגרב. שמש שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג, החלה את יום הקרבות עם ניצחון בעונשים על פיילה מטיקיינן הפינית, המשיכה עם ניצחון באיפון בשמינית הגמר על שרה סוזה הברזילאית, וברבע הגמר ניצחה בוואזרי את אצ'ליה טופארק הבריטית.

לאחר הזכייה אמרה שמש: "אני שמחה מאוד לחזור לפודיום ולזכות במדליה חשובה בתחרות יוקרתית. זה היה יום קרבות קשה, עם הרבה לחימה ונחישות. המדליה הזו משמעותית עבורי, נותנת לי ביטחון ומוטיבציה גדולה להמשך הדרך. תודה גדולה לצוות המקצועי שמלווה אותי, מאמין בי ועובד איתי יום יום, ולאיגוד הג׳ודו בישראל על התמיכה לאורך הדרך".

לאחר הזכייה אמרה שמש: "אני שמחה מאוד לחזור לפודיום ולזכות במדליה חשובה בתחרות יוקרתית. זה היה יום קרבות קשה, עם הרבה לחימה ונחישות. המדליה הזו משמעותית עבורי, נותנת לי ביטחון ומוטיבציה גדולה להמשך הדרך. תודה גדולה לצוות המקצועי שמלווה אותי, מאמין בי ועובד איתי יום יום, ולאיגוד הג׳ודו בישראל על התמיכה לאורך הדרך".

לאחר הזכייה אמרה שמש: "אני שמחה מאוד לחזור לפודיום ולזכות במדליה חשובה בתחרות יוקרתית. זה היה יום קרבות קשה, עם הרבה לחימה ונחישות. המדליה הזו משמעותית עבורי, נותנת לי ביטחון ומוטיבציה גדולה להמשך הדרך. תודה גדולה לצוות המקצועי שמלווה אותי, מאמין בי ועובד איתי יום יום, ולאיגוד הג׳ודו בישראל על התמיכה לאורך הדרך".

מוקדם יותר בתחרות: תמר מלכה שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 48 ק"ג, נוצחה באיפון בידי ז'קלין ספרינגר האוסטרית. אילי חיון שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, גברה בוואזרי על ניקול סטקהוב הגרמנייה אך נוצחה באיפון בידי רקה פופ ההונגריה.

מוקדם יותר בתחרות: תמר מלכה שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 48 ק"ג, נוצחה באיפון בידי ז'קלין ספרינגר האוסטרית. אילי חיון שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, גברה בוואזרי על ניקול סטקהוב הגרמנייה אך נוצחה באיפון בידי רקה פופ ההונגריה.

מוקדם יותר בתחרות: תמר מלכה שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 48 ק"ג, נוצחה באיפון בידי ז'קלין ספרינגר האוסטרית. אילי חיון שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, גברה בוואזרי על ניקול סטקהוב הגרמנייה אך נוצחה באיפון בידי רקה פופ ההונגריה.