הישג מרשים לענבל שמש, שזכתה היום (שישי) במדליית הכסף בגראנד פרי זאגרב. שמש שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג, החלה את יום הקרבות עם ניצחון בעונשים על פיילה מטיקיינן הפינית, המשיכה עם ניצחון באיפון בשמינית הגמר על שרה סוזה הברזילאית, וברבע הגמר ניצחה בוואזרי את אצ'ליה טופארק הבריטית.
בחצי הגמר גברה בניצחון בוואזרי על אדריאנה רודריגז סלבדור הספרדייה. בקרב הגמר נוצחה בחניקה בידי שירלין נאסימינטו הברזילאית וסיימה כאמור במקום השני.
לאחר הזכייה אמרה שמש: "אני שמחה מאוד לחזור לפודיום ולזכות במדליה חשובה בתחרות יוקרתית. זה היה יום קרבות קשה, עם הרבה לחימה ונחישות. המדליה הזו משמעותית עבורי, נותנת לי ביטחון ומוטיבציה גדולה להמשך הדרך. תודה גדולה לצוות המקצועי שמלווה אותי, מאמין בי ועובד איתי יום יום, ולאיגוד הג׳ודו בישראל על התמיכה לאורך הדרך".
שני הרשקו המאמן הלאומי הראשי: "ענבל שמש חוזרת לפודיום בתחרות יוקרתית, לאחר יום קרבות קשוח ומלא בלחימה, נחישות ואופי, ומסיימת עם מדליית כסף חשובה ומשמעותית".
מוקדם יותר בתחרות: תמר מלכה שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 48 ק"ג, נוצחה באיפון בידי ז'קלין ספרינגר האוסטרית. אילי חיון שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, גברה בוואזרי על ניקול סטקהוב הגרמנייה אך נוצחה באיפון בידי רקה פופ ההונגריה.
אריאל שולמן ויהונתן וקסלר התחרו בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג. אריאל שולמן גבר באיפון על ג'ושוע יאנג המייצג את ארה"ב, אך הפסיד לאמן בקיצ'אן הקזחי. יהונתן וקסלר ניצח בוואזרי את ליובוסלב גריגורוב הבולגרי, אך הפסיד לווי יאמגגיונג מטאייפה הסינית. בקטגוריית המשקל עד 66 ק"ג התחרו מתן קוקלייב ואדם חזן. מתן קוקלייב פתח עם ניצחון ביוקו על אדם אנסטסופטלו היווני, המשיך עם ניצחון באיפון על צ'ארלי יאנג הבריטי אך נוצח בידי עבדרחמן בשיטה ממרוקו.