אחרי ניצחון בכורה באליפות אירופה בכדורעף, נבחרת ישראל קיוותה להמשיך הערב (שני) את המומנטום מול המארחת, בולגריה, אבל הסתפקה בהפסד שלישי 3:1. מחרתיים (רביעי) הכחולים-לבנים ישחקו מול צפון מקדוניה את המשחק האחרון בשלב הבתים, כשהם עדיין בתמונה לעלייה לשמינית הגמר, אליה מעפילות ארבע הראשונות בבית.

בולגריה, סגנית אלופת העולם המכהנת, הופתעה בביתה במערכה הראשונה, כשישראל פתחה טוב עם 23:25 במערכה הראשונה. במערכה השנייה השחקנים הישראליים עוד היו בתמונה עד לסיום אבל סיימו עם 25:22, שתי המערכות הבאות היו גם כן בידיים של המארחת, שהפגינה עליונות מול הקהל הביתי עם ספיגה של 15 נקודות בלבד במערכה השלישית (15:25) ו-20:25 באחרונה.

גלריה מאבק אווירי ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

"שתי המערכות הראשונות היו מדהימות שלנו. שיחקנו ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים", אמר מאמן הנבחרת איתמר שטיין. "בדומה למשחק מול אוקראינה, הצלחנו להגיע לפיק מול קבוצה שבטופ העולמי. גרמנו להם להזיע, ואני גאה ושמח שהם היו צריכים את הקהל שלהם כדי לשנות מומנטום ולריב עם השופט בשביל לחזור במערכה השנייה".

"קצת אכזבה, הרגשנו את ה-0:2 כשהיינו עם נקודה ביד. זה יכול היה להיות כבר מדהים. אחרי זה הם השתחררו ומה שעשה את ההבדל זאת העוצמה שלהם בהתקפה", הוסיף שטיין. "היה לנו קשה מאוד להתמודד מול ההתקפה שלהם, הגבהים שלהם. אני גאה בשחקנים, בצוות. ננוח מחר, נעשה אימון קל, קצת מתיחות, ונבוא חזק ביום רביעי בשביל להבטיח את העלייה לשמינית הגמר נגד המקדונים".

דגלי ישראל ואוהדים ביציעים בבולגריה ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

( צילום: לילך וייס רוזנברג )