אחרי שבע שנים בתפקיד, יוני ארליך מסיים את דרכו כקפטן נבחרת הדייויס של ישראל. איגוד הטניס הודיע היום (רביעי) כי ההחלטה התקבלה בהסכמה הדדית. ארליך, שהיה לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הטניס הישראלי, הוא גם שיאן ההופעות בנבחרת בכל הזמנים.

באיגוד הטניס הסבירו כי ההחלטה התקבלה מתוך רצון לאפשר לנבחרת ולאיגוד לפתוח פרק חדש, תוך שמירה על ההערכה והקשר העמוק שנבנו לאורך השנים. בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנוגע לזהות הצוות המקצועי החדש.

יוני ארליך ( צילום: איגוד הטניס )

יו"ר איגוד הטניס, אבי פרץ, נפרד מארליך במילים חמות והדגיש את הקשר המיוחד שנוצר ביניהם לאורך השנים. "היום אנחנו מציינים פרידה מאדם שהוא הרבה מעבר לקפטן או שחקן, יוני ארליך הוא בשר מבשרנו וחלק בלתי נפרד מאיתנו, מהזהות ומההיסטוריה של איגוד הטניס", אמר פרץ. "אחרי 26 שנים של נתינה טוטאלית, אנחנו נפרדים מקצועית ברוח טובה ובהסכמה מלאה, מתוך הבנה משותפת שזהו הזמן לפתוח פרק חדש עבור הנבחרת".

פרץ הוסיף: "אני מעריך ואוהב את יוני מאוד, והקשר בינינו הוא הרבה מעבר לקשר שבין יו"ר לקפטן", אמר. "אני רוצה לומר ליוני תודה ענקית על כל השנים, על הלב הענק שהוא השאיר על המגרש ומחוצה לו, ועל כך שהיה ונשאר אחד מעמודי התווך הטובים ביותר של הטניס הישראלי בכל הזמנים".

ארליך עצמו סיכם: "מהיום הראשון שבו לבשתי את המדים הלאומיים בשנת 2000 ועד היום, ראיתי בייצוג מדינת ישראל שליחות והייתי חייל של המדינה ושל הנבחרת", אמר. "אחרי יותר מ-20 שנה כשחקן ועוד שבע שנים כקפטן, אולי באמת הגיע הזמן שייכנס דם חדש, שייקח את הנבחרת קדימה וינסה להצעיד אותה להישגים נוספים".