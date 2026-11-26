הכדורגל האירופי של השנים האחרונות הרגיל אותנו למונופולים. ידענו מי תיקח את האליפות עוד לפני שהשלכת התחילה, והמתח התרכז בעיקר במאבק על הכרטיסים לאירופה. אבל העונה הנוכחית החליטה לשבור את התבנית. מלבד פריז סן ז'רמן, שאפילו פתיחה חלשה לעונה לא מנעה ממנה לברוח, שאר הליגות הבכירות נראות כמו שדה פתוח שבו אף אימפריה לא מצליחה לייצר רצף משכנע.

אפשר לתלות את זה בעומס המשחקים הבלתי נסבל ששוחק את השחקנים עד דק, בגל הפציעות שמכריע שחקני מפתח ברגע האמת, או פשוט בעייפות החומר המנטלית של קבוצות שכבר ראו ועשו הכול. התוצאה בשטח ברורה: הגדולות מגמגמות, והקטנות והבינוניות מזהות את ההזדמנות ומסתערות עליה בלי פחד.





ברייטון מנצחת את ארסנל ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )





המפה החדשה של הצמרת האירופית מרתקת מאי פעם: בסרייה A אלו רומא ולאציו שמנצלות את המעידות של היריבות בצפון; בפרמייר ליג הקשוחה, דווקא ברייטון היא זו שמייצר כותרות; ובבונדסליגה, סיפור הסינדרלה של העולה החדשה אלברסברג מוכיח שהיררכיה היא לפעמים רק המלצה - למרות שהיא במרכז הטבלה, ודורטמונד היא זו שקוראת תיגר על באיירן מינכן.

המבחן האמיתי של המפתיעות הללו יתחיל בינואר-פברואר. שם, כשהלחץ עולה והסגלים הקצרים מתחילים לחרוק, נגלה אם מדובר בהבלחה של פתיחת עונה או במהפכה של ממש. דבר אחד כבר בטוח: אם המגמה הזו תימשך, לא רק שנקבל מרוצי אליפות עוצרי נשימה בליגות המקומיות, אלא שגם שלבי ההכרעה במפעלים האירופאיים עומדים להיות בלתי צפויים לחלוטין.

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