בעוד כחודש תצא לדרך העונה ה־81 של ה־NBA. נדמה שכבר ראינו בליגה הזאת הכל, אבל דווקא עכשיו היא מגיעה עם הדבר החשוב ביותר שספורט יכול להציע: כמעט אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. הנה חמש סיבות לחכות לה.

תחרותיות. מאז שגולדן סטייט השלימה ב־2018 אליפות שנייה ברציפות, אף קבוצה לא הצליחה לשמור על התואר. למעשה, בשמונה העונות האחרונות קיבלנו שמונה אלופות שונות – מטורונטו ועד אוקלהומה סיטי, ומהלייקרס ועד הניקס, האלופה המכהנת.

גלריה ברונסון ( צילום: Bill Streicher-USA TODAY Sports )

רצף כזה מזכיר את שנות ה־70, שבהן זכו שמונה קבוצות שונות באליפות בתוך עשור. הדראפט, תקרת השכר והיכולת של קבוצות לבנות את עצמן מחדש מהיסודות מונעים, לפחות בינתיים, השתלטות ממושכת של מועדון אחד. אוקלהומה סיטי, שבנתה בסבלנות וזכתה באליפות ב־2025, היא אולי הדוגמה הטובה ביותר לכך.

פנים חדשות על הקווים. שבעה משמונת המאמנים האחרונים שזכו באליפות עשו זאת לראשונה כמאמנים ראשיים. ניק נרס, פרנק ווגל, מייק בודנהולצר, מייק מאלון, ג'ו מאזולה, מארק דייגנו ומייק בראון הצטרפו בשנים האחרונות למועדון האלופים. נסו למצוא רצף דומה ביורוליג או בליגות הכדורגל הגדולות באירופה.

לא כולם צעירים ולא כולם יובילו את הדור הבא, אבל הנתון הזה מוכיח שהדלת פתוחה לרעיונות ולאנשים חדשים. במקביל, אריק ספולסטרה במיאמי וסטיב קר בגולדן סטייט פותחים את עונותיהם ה־19 וה־13 בקבוצותיהם. עכשיו הם יצטרכו להוכיח שאפשר למצוא מחדש את האנרגיה והרעב גם אחרי כל כך הרבה שנים.

העולם השתלט על הליגה. ב־1999 חיפשתי חומר לעבודת גמר בתיכון על שחקנים זרים ב־NBA. אחרי לא מעט חיפושים, המנחה שלי ואני הגענו למסקנה שאין מספיק חומר. היום אפשר למלא בנושא הזה ספרייה שלמה.

לוקה דונצ'יץ', ניקולה יוקיץ', יאניס אנדטוקומבו, ג'ואל אמביד ושיי גילג'ס־אלכסנדר הם כבר מזמן לא קישוט סביב הכוכבים האמריקאים. הם מנהיגים קבוצות, זוכים בתארים ומעצבים את פניה של הליגה. מבחינתנו, אי־אפשר להתעלם גם מההתקדמות של דני אבדיה, שכבר אינו רק "הישראלי ב־NBA", אלא שחקן משמעותי שממשיך לבסס את מעמדו.

ניקולה יוקיץ' ( צילום: Ronald Cortes/Getty Images/AFP )

הדור האמריקאי הבא כבר כאן. לברון ג'יימס וסטף קרי מתקרבים לישורת האחרונה של הקריירה, אבל הליגה לא צפויה להישאר בלי פנים מקומיות. ג'יילן ברונסון, דונובן מיטשל, אנתוני אדוארדס וקייד קנינגהאם כבר מובילים קבוצות, ומאחוריהם מגיע דור צעיר עוד יותר, ובראשו קופר פלאג.

המעבר בין הדורות לא יהיה פשוט. קשה לדמיין את ה־NBA בלי לברון וקרי, אבל הכישרון שכבר נמצא בליגה מבטיח שגם אחרי שילכו, לא יחסר למי להעביר את המפתחות.

מותג שמדבר בכל שפה. ישראל הצטרפה לחגיגה הגדולה בשנות ה־90, עם שידורים חיים באמצע הלילה, אבל היום ה־NBA נמצאת כמעט בכל מקום. זו לא רק ליגת הכדורסל הטובה בעולם, אלא היעד שאליו שואף כמעט כל שחקן מצטיין והמותג הספורטיבי המזוהה ביותר עם תרבות הכדורסל.

מספיק ללכת ברחוב כדי להבין את עוצמתה. רק השבוע ראיתי בדיזנגוף גופיות של אנתוני אדוארדס וקופר פלאג לצד אלה של דירק נוביצקי ושאקיל אוניל. ארבעה דורות שונים נפגשו על אותו מדרכה, בלי צורך בהסברים.

כמובן, ה־NBA רחוקה משלמות. הטנקינג עדיין פוגע באמינות התחרות, פרשות פליליות והימורים מכתימות את המותג, פערי הרייטינג מה־NFL עצומים והמספרים רחוקים מימי השיא של שיקגו בשנות ה־90. גם מעצרו של צ'ונסי בילאפס, שאימן את אבדיה בפורטלנד ונחשד במעורבות בפרשת הימורים בלתי חוקיים, המחיש עד כמה האיום כבר אינו נמצא רק בשולי הליגה.

ועדיין, בכל אוקטובר ההתרגשות חוזרת. על כל חסרונותיה, זו ליגה שבה אתה יודע היכן התחלת, אבל כמעט אף פעם לא יודע היכן תסיים. שמונה אלופות בשמונה שנים הן ההוכחה הטובה ביותר לכך – ואולי גם הסיבה העיקרית להישאר ערים עד יוני.





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