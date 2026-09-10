פ.ס.ז' התחילה את העונה רע מאוד. מקום 12 בליגה ושתי נקודות משלושה משחקים זה ממש מדע בדיוני, עבור קבוצה ששלטה בליגה הצרפתית מ-2012. רוב האליפויות מאז היו של הקבוצה הפריזאית. וכמובן גולת הכותרת - שתי זכיות רצופות בליגת האלופות .

התבוסה שהנחילה לסלובן ברטיסלבה בפתיחת משחקי ליגת האלופות (1:6) היא רק ההתחלה בתיקון לתחילת העונה הגרועה. עוסמאן דמבלה והרכש פראן טורס היו בשיאם והראו שיש להם מה לתת גם העונה לקבוצה ולכדורגל העולמי.





פראן טורס ( צילום: האתר הרשמי של פריז סן ז'רמן )





לא חסרים שחקנים איכותיים ב-פ.ס.ז' אחרי עזיבתם של גונסאלו ראמוס ובראדלי ברקולה, למילאן ולליברפול בהתאמה. חכימי ומרקיניוס בהגנה, ז'ואאו נבש ו-ויטיניה בקישור וכמובן שלישיית דמבלה-פראן-דואה. הספסל בכלל מורכב משחקנים בינלאומיים שיודעים לעשות את העבודה - מיקה חודטס, מגנס אקליוש וחביצ'ה קבראצחליה, בין היתר.

לואיס אנריקה יודע שהשנה השלישית תהיה שנת המבחן שלו בכל החזיתות. נשמע קצת מוזר, כשמדובר במאמן שזכה בשני טרבלים, כולל באחד עם ברצלונה. ובכל זאת, לאמן כ"כ הרבה כוכבים , להצליח ועל הדרך "לא לאבד את זה", זאת משימה מורכבת. מאמנים רבים נכשלו בה, כולל הטובים שבטובים, הן במועדון הצרפתי והן מחוצה לו.

מה יהיה הסוף? אנחנו רק בהתחלה. דבר אחד בטוח - כל משחק הוא סיפור בפני עצמו. כשהספר ייגמר בסוף מאי, המסקנות צפויות להיות הרבה יותר ברורות.

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