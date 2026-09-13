אחרי שבועיים של דרמות, הפתעות ולילות ארוכים במיוחד, אליפות ארה"ב מגיעה לרגע השיא שלה. על המגרש המרכזי בארתור אש ייפגשו הערב (ראשון, 21:00) אלכסנדר זברב ובן שלטון לקרב על הגביע, ובפעם הראשונה מזה ארבע שנים יהיה לנו אלוף שלא קוראים לו קרלוס אלקראס, יאניק סינר או נובאק ג'וקוביץ'. עבור שניהם, מדובר במשחק שיכול לשנות את הקריירה.

מצד אחד ניצב זברב, המדורג הבכיר בטורניר והשני בעולם, שכבר הספיק לשבור השנה את המחסום הפסיכולוגי שרדף אחריו במשך שנים. הגרמני בן ה-29 הגיע בעבר לארבעה גמרי גראנד סלאם והפסיד בכולם, כולל אותו ערב טראומטי בניו יורק ב-2020, כאשר איבד יתרון של שתי מערכות מול דומיניק תים. אלא שב-2026 משהו השתנה. ברולאן גארוס הוא סוף-סוף זכה בתואר הגדול הראשון שלו, חודש לאחר מכן הגיע לגמר ווימבלדון, וכעת הוא רחוק ניצחון אחד בלבד מזכייה שנייה במייג'ור בתוך שלושה חודשים.

גלריה אלכסנדר זברב עם בן שלטון אחרי המשחק ביניהם בגמר טורניר מינכן ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

"אני חושב שהרבה קרה מאז", אמר זברב על הדרך שעבר מאז אותו גמר ב-2020. "אז הייתי חסר ניסיון. עכשיו הכול שונה". הפעם, בניגוד לאותו גמר שנערך בימי הקורונה מול יציעים ריקים, הוא ייכנס לארתור אש מלא עד אפס מקום. "אני בטוח שהאווירה תהיה שונה מאוד. אני מצפה לזה. לשחק בגמר באצטדיון ארתור אש מלא זו תהיה תחושה פנטסטית".

זברב נזקק לחמש מערכות בכל אחד משני הסיבובים הראשונים, אבל מאז ניצח בארבעת משחקיו האחרונים מבלי לאבד אפילו מערכה. בחצי הגמר הוא גבר על קארן חצ'אנוב בשני שוברי שוויון דרמטיים, ובכך הפגין בדיוק את התכונות שאפיינו אותו לאורך הטורניר: הגשה עוצמתית, יציבות מהקו האחורי וקור רוח ברגעים שבהם המשחק מוכרע. אלא שממול יחכה לו שחקן שהסיפור שלו אפילו גדול יותר.

שלטון בן ה-23 יעלה הערב לגמר הגראנד סלאם הראשון בקריירה שלו, והדרך לשם הייתה הכול חוץ משגרתית. ברבע הגמר הוא שרד קרב אפי מול קרלוס אלקראס, שארך כארבע וחצי שעות והסתיים בניצחון דרמטי של האמריקאי בשובר שוויון במערכה החמישית. בחצי הגמר, למרות פתיחה מהוססת ו-14 טעויות לא מחויבות במערכה הראשונה, הוא התאושש, השתלט על המשחק וניצח את חברו הטוב ובן ארצו פרנסס טיאפו בארבע מערכות.

גמר גראנד סלאם ראשון בקרייה. שלטון ( צילום: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

כעת הוא עומד בפני הזדמנות היסטורית: להפוך לאמריקאי הראשון שזוכה בתואר גראנד סלאם לגברים מאז אנדי רודיק, שעשה זאת בדיוק כאן, בניו יורק, ב-2003. בנוסף, שלטון יהיה רק הגבר האפרו-אמריקאי השלישי בעידן הפתוח שמגיע לגמר גראנד סלאם, אחרי ארתור אש ומאליבאי וושינגטון.

"אני משחק מול המדורג הבכיר, בגמר גראנד סלאם, מול אלוף גראנד סלאם שמנסה לזכות בראשון שלו", אמר שלטון. "יש הרבה סיבות ליהנות מהרגע הזה. לדעת שאני יכול להשאיר הכול על המגרש, לדחוף את עצמי עד הקצה ולראות מה אני מסוגל לעשות - זו מחשבה מרגשת".

הנתון שמרחף מעל הגמר

אם יש נתון אחד ששלטון ירצה לשכוח לפני העלייה למגרש, הוא המאזן ביניהם: 0:5 לזברב. הגרמני ניצח את כל חמשת המפגשים בין השניים, ארבעה מהם ללא איבוד מערכה. בסך הכול זברב ניצח ב-10 מתוך 11 המערכות ששיחקו, ושלטון לא הצליח לקחת מערכה מולו מאז המפגש הראשון ביניהם. בפעם האחרונה שנפגשו, בטורניר גמר הסבב בשנה שעברה, זברב ניצח 3:6, 6:7.

אבל דווקא כאן טמון סימן השאלה הגדול: זה יהיה המפגש הראשון ביניהם בטורניר גראנד סלאם, ובפעם הראשונה הם מגיעים אליו כאשר שלטון נמצא בשיא הביטחון שלו.

דומיננטיות מוחלטת במפגשים עם שלטון. זברב ( צילום: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

האמריקאי גם הראה במהלך הקיץ שהמשחק שלו התבגר. לצד העוצמות המוכרות - ההגשה, מכת כף היד והאתלטיות - הוא הפך לסבלני ומדויק יותר, והצליח להתמודד טוב יותר גם מול מגישים גדולים. זה קריטי מול זברב, משום שהחזרה היא אחת הנקודות החלשות יותר במשחקו של שלטון, בעוד הגרמני נחשב לאחד המגישים הטובים בסבב.

ההגשה מול ההחזרה

זברב מגיע לגמר אחרי 87 אייסים בשישה משחקים, לעומת 72 של שלטון. הוא זכה בכ-78% מהנקודות אחרי ההגשה הראשונה, ושמר על ההגשה שלו ברמה גבוהה במיוחד. מאז הסיבוב השני הוא נשבר פעם אחת בלבד.

אצל שלטון, ההגשה היא הנשק שאמור למנוע מזברב להשתלט על המשחק. האמריקאי השמאלי מסוגל לייצר אייסים וזוויות שקשה מאוד להתמודד איתן, במיוחד במגרש מהיר כמו זה של ניו יורק. הוא גם זכה השנה בארבעה תארים, כולל טורניר המאסטרס במונטריאול, והגיע לגמר אחרי רצף של 12 ניצחונות ב-13 משחקים על משטח קשה, כשהוא מוכיח שהטניס שלו מתאים במיוחד לתנאים האלה.

הבעיה מבחינתו תהיה הצד השני של המשוואה. זברב הוא לא רק מגיש מצוין, אלא גם שחקן שמסוגל להחזיר ולגרור את היריב לחילופי חבטות ארוכים. ובדיוק שם עלול להיווצר עימות בין החוזקה הגדולה של שלטון לבין אחת החוזקות הגדולות של יריבו.

איזה סגנון ינצח? ( צילום: Maja Hitij/Getty Images for Laver Cup )

שלטון אוהב משחקונים קצרים, לעלות מהר לרשת ולחפש את חבטת כף היד המכריעה. זברב, לעומתו, ישמח להפוך את המשחק למרתון מהקו האחורי, להפעיל לחץ עם חבטת גב היד האימתנית שלו ולהמתין לרגע שבו האמריקאי ייקח סיכון אחד יותר מדי.

הביתיות תשחק תפקיד?

מעל כל הנתונים מרחף גורם אחד: הקהל. ארתור אש צפוי להיות כמעט כולו מאחורי שלטון. האמריקאי מגיע לגמר הראשון שלו בגראנד סלאם כשהוא יודע שיש לו הזדמנות לעשות משהו שאף בן ארצו לא הצליח לעשות כבר 23 שנה. זברב, מנגד, יידרש להתמודד לא רק עם יריב צעיר, חזק ובטוח בעצמו, אלא גם עם עשרות אלפי אוהדים שיחכו לכל סימן של חולשה.

הגרמני כבר הוכיח השנה שהוא מסוגל להתמודד עם משחקי לחץ טוב יותר מאי פעם, אבל עדיין קיימת סביבו שאלה גדולה במשחקים מול היריבים הבכירים ביותר. מנגד, שלטון כבר הראה בטורניר הזה שהוא לא נבהל מהבמה. הוא שרד את אלקראס, התגבר על טיאפו וכעת הוא מגיע לגמר כשהוא יודע שאין לו מה להפסיד.