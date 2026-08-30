המירוץ יתקיים ברחבת המגדלור של נמל ת"א, וייפתח לקהל הרחב ב-16:30. ב-18:05 תיערך ההזנקה של מירוץ 5 ק"מ, ב-18:15 ההזנקה של 10 ק"מ וב-21:00 ייהנו המשתתפים מהופעה חיה של עומר סמדר ואדם טן. כל המשתתפים יקבלו חולצה של אדידס.

המירוץ יתקיים ברחבת המגדלור של נמל ת"א, וייפתח לקהל הרחב ב-16:30. ב-18:05 תיערך ההזנקה של מירוץ 5 ק"מ, ב-18:15 ההזנקה של 10 ק"מ וב-21:00 ייהנו המשתתפים מהופעה חיה של עומר סמדר ואדם טן. כל המשתתפים יקבלו חולצה של אדידס.

המירוץ יתקיים ברחבת המגדלור של נמל ת"א, וייפתח לקהל הרחב ב-16:30. ב-18:05 תיערך ההזנקה של מירוץ 5 ק"מ, ב-18:15 ההזנקה של 10 ק"מ וב-21:00 ייהנו המשתתפים מהופעה חיה של עומר סמדר ואדם טן. כל המשתתפים יקבלו חולצה של אדידס.

מאמן הריצה והכושר, יוסי הדני, מסביר לרצים כיצד להתכונן למירוץ מסוג כזה: "צריך להיערך ארבעה-חמישה חודשים לפני. לבנות בסיס אירובי, כלומר לרוץ בקצב נמוך כמות גדולה של קילומטרים, מה שירגיל את הגוף למאמץ לאורך זמן ואת הגוף לזמן התאוששות. בשלב יותר מאוחר צריך להקטין את אורך המסלול או כמות הזמן אבל להגדיל את העצימות כדי שנוכל לדעת לרוץ מהר וטוב כשיגיע המירוץ עצמו".

מאמן הריצה והכושר, יוסי הדני, מסביר לרצים כיצד להתכונן למירוץ מסוג כזה: "צריך להיערך ארבעה-חמישה חודשים לפני. לבנות בסיס אירובי, כלומר לרוץ בקצב נמוך כמות גדולה של קילומטרים, מה שירגיל את הגוף למאמץ לאורך זמן ואת הגוף לזמן התאוששות. בשלב יותר מאוחר צריך להקטין את אורך המסלול או כמות הזמן אבל להגדיל את העצימות כדי שנוכל לדעת לרוץ מהר וטוב כשיגיע המירוץ עצמו".

מאמן הריצה והכושר, יוסי הדני, מסביר לרצים כיצד להתכונן למירוץ מסוג כזה: "צריך להיערך ארבעה-חמישה חודשים לפני. לבנות בסיס אירובי, כלומר לרוץ בקצב נמוך כמות גדולה של קילומטרים, מה שירגיל את הגוף למאמץ לאורך זמן ואת הגוף לזמן התאוששות. בשלב יותר מאוחר צריך להקטין את אורך המסלול או כמות הזמן אבל להגדיל את העצימות כדי שנוכל לדעת לרוץ מהר וטוב כשיגיע המירוץ עצמו".