מירוץ האהבה תפוזינה סינגלס ראן יתקיים זו השנה הרביעית ב-10 בספטמבר 2026. מדובר באירוע ספורט חברתי ייחודי, המשלב פעילות גופנית, מוזיקה, הפנינג ומתחמי היכרויות באווירה פתוחה ובלתי רשמית עם אלפי צעירים. המירוץ יתקיים בשיתוף פעולה של קבוצת "ידיעות אחרונות" וקבוצת התקשורת RGE.
המירוץ יתקיים ברחבת המגדלור של נמל ת"א, וייפתח לקהל הרחב ב-16:30. ב-18:05 תיערך ההזנקה של מירוץ 5 ק"מ, ב-18:15 ההזנקה של 10 ק"מ וב-21:00 ייהנו המשתתפים מהופעה חיה של עומר סמדר ואדם טן. כל המשתתפים יקבלו חולצה של אדידס.
מאמן הריצה והכושר, יוסי הדני, מסביר לרצים כיצד להתכונן למירוץ מסוג כזה: "צריך להיערך ארבעה-חמישה חודשים לפני. לבנות בסיס אירובי, כלומר לרוץ בקצב נמוך כמות גדולה של קילומטרים, מה שירגיל את הגוף למאמץ לאורך זמן ואת הגוף לזמן התאוששות. בשלב יותר מאוחר צריך להקטין את אורך המסלול או כמות הזמן אבל להגדיל את העצימות כדי שנוכל לדעת לרוץ מהר וטוב כשיגיע המירוץ עצמו".
מה לגבי תזונה ושינה? "לפני המירוץ צריך לדאוג לתזונה מלאה בפחמימות ודלה בשומנים וסיבים תזונתיים. הכי אידאלי זה לאכול ארוחה מלאה ארבע-חמש שעות לפני, למשל פסטה, חזה עוף וסלט, או אורז ודג. לגבי שינה, זה הדבר הכי חשוב והכי קל לעשות כדי להתאושש. השרירים הורסים את עצמם במהלך אימון והשינה בונה אותם מחדש. חייבים שנת לילה, בין שש לשמונה שעות. הגוף מתקן בשעות האלה את מה שעשינו במהלך האימון. יש להימנע ממסכים - השינה חייבת להיות נקייה, רציפה ולא בשעות מאוחרות מדי. יש המון ספורטאים שלוקחים מאמני שינה שמלמדים אותם מתי ואיך לישון, כולל טבעות שחורות על היד שמנטרות שינה ובודקות התנהגות תוך כדי שינה".
מאמנת הכושר והריצה יעל לביא מציעה לרצים: "תקפידו על נוזלים לאורך כל היום, כולל משקאות איזוטוניים. יש להקפיד על ארוחה ללא סיבים, לא לאכול בשר וירקות אלא פחמימות ולאכול כשלוש-ארבע שעות לפני מועד המירוץ. שימו לב, למרות האדרנלין על קו הזינוק לא מומלץ לפתוח חזק מדי אלא רק אחרי ק"מ אחד או שניים למצוא את הקצב הנכון שלכם - ולהגביר בקילומטר שניים האחרונים".