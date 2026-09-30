המפגש עם אירלנד היה המשחק החשוב ביותר שלנו מאז איסלנד - מבחינה רגשית. אחרי כל הקריאות להחרים את ישראל, רצינו שהנבחרת תענה על הדשא. לא בנאומים ולא בתוצאה דמיונית. בלחימה, במחויבות, בהופעה שאפשר להתגאות בה גם אם מפסידים.

במקום זה, בין הדקה ה־13 לדקה ה־25, אירלנד כבשה שלוש פעמים. המשחק נגמר עוד לפני שהספקנו לראות אם ישראל מתכוונת להיאבק עליו. זה מה שכואב יותר מה־3:0 עצמו.

רן בן שמעון ( צילום: Getty Images/Marco Luzzani )

איסלנד, רומניה, קוסובו, סקוטלנד ועכשיו אירלנד. היריבות מתחלפות, אבל ברגעים שבהם אנחנו מחכים מהנבחרת להופעה גדולה, היא שוב קורסת. אפשר לפרק את המשחק למערכים, חילופים וטעויות בהגנה. אתמול לא היה צריך ניתוח מעמיק כדי לראות שמשהו לא עובד.

רן בן שמעון כבר עומד על 44 שערי חובה כמאמן הנבחרת, בכל המסגרות. גם החלטות הסגל שלו מעוררות שאלות: ליסב עיסאת בחר לייצג את רומניה, אוריין גורן בן ה־17 משחק בברצלונה אתלטיק ועדיין לא קיבל הזדמנות בבוגרת, וסביב דיא סבע נוצר מצב שבו המאמן אומר שיש לו מקום מקצועי - אך הוא נשאר בחוץ. לא כל החלטה כזאת מסבירה את ההפסד לאירלנד. יחד, הן מחייבות תשובות ברורות.

בן שמעון לקח אחריות אחרי המשחק, ובצדק. אבל גם מי שמעליו צריכים לשאול איך הגענו שוב למצב הזה. בעיניי, הנבחרת זקוקה למאמן זר שלא יהיה שבוי בפוליטיקה המקומית, ולשינוי עמוק בשדרה הניהולית. החלפת שם אחד על הקווים לא תספיק.

נמשיך לרצות בטובת הנבחרת ולחזור לראות את המשחקים שלה. כרגע, אחרי ערב שבו כל כך רצינו להאמין בה, קשה אפילו לבקש מעצמנו לצפות למשהו אחר.





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