קרלוס אלקראס פתח היום (שני) את הופעתו בטורניר גמר הסבב בטורינו עם הצהרת כוונות, לאחר שגבר על פרנסס טיאפו האמריקאי 2:6, 2:6 בתוך פחות מ-70 דקות. הספרדי, המדורג שלישי בעולם, האריך את רצף הניצחונות שלו בסבב ל-10 משחקים והציג יכולת משכנעת בדרך לפתיחה מוצלחת בטורניר היוקרתי.

אלקראס שלט במשחק כמעט לכל אורכו. במערכה הראשונה איבד נקודה אחת בלבד במשחקוני ההגשה שלו. במערכה השנייה טיאפו הצליח להקשות עליו מעט יותר, ובמשחקון השישי נאלץ הספרדי להציל שלוש נקודות שבירה לפני ששמר על ההגשה. בסך הכול סיים אלקראס עם 21 ווינרים לעומת תשע טעויות בלתי מחויבות.

גלריה הצהרת כוונות. אלקראס ( צילום: REUTERS/Guglielmo Mangiapane )

"התכוננתי למשחק מבחינה טקטית בצורה טובה מאוד", סיפר אלקראס לאחר הניצחון. "ניסיתי להתחיל בצורה יציבה וטובה, להפעיל עליו לחץ ולהבהיר לו שמצפה לו קרב קשה מאוד. אני פשוט שמח מאוד לפתוח את הטורניר ככה, ומקווה להמשיך באותה הדרך".

הספרדי בן ה-23 מגיע לטורינו בכושר מצוין, אחרי שזכה ברציפות בטורנירים בווינה ובפריז. במהלך השנה הנוכחית הניף גם את הגביע באליפות אוסטרליה, בדוחא ובטוקיו, והגיע לגמר במונטה קרלו.

לא היום שלו. טיאפו ( צילום: REUTERS/Guglielmo Mangiapane )

אלקראס משתתף באליפות סוף השנה בפעם הרביעית ברציפות, ומקווה הפעם להשלים את המשימה אחרי שסיים כסגן בשנה שעברה, אז הפסיד בגמר ליאניק סינר. הוא גם שואף להפוך לספרדי הראשון שזוכה בתואר מאז אלכס קורצ'ה ב-1998.