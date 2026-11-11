ההתרגשות בשיאה: הפועל ת"א המריאה היום (רביעי) לקפריסין לקראת הדרבי מול מכבי ת"א במסגרת היורוליג, שייערך מחר (21:05) באולם ספירוס קיפריאנו בלימסול. היחיד שלא המריא עם הקבוצה הוא דווקא המאמן, דימיטריס איטודיס, שהמריא מהארץ אחרי האימון המסכם של הקבוצה ליוון, שם ייערך לכבודו טקס שבמהלכו יקבל אות כבוד מממשלת יוון. הוא יגיע מחר בבוקר לקפריסין לאימון בוקר.

טאי אודיאסי התייחס לתחושות אחרי ההפסד בגמר גביע ווינר: "זה עדיין קצת צורב, אבל צפינו בווידאו של המשחק ואנחנו צריכים להמשיך הלאה". על המשחק מחר: "אני חושב שזה בעיקר תלוי בנו. כבר היינו ביתרון מולם, אבל לא הצלחנו לסיים את העבודה. לכן אנחנו צריכים להמשיך לעשות את מה שעשינו כדי להשיג את היתרון, ולא לסטות מזה. כן, זו אותה קבוצה, אותה שיטה, אותה התקפה ואותו ספר תרגילים. לכן אין באמת משהו שונה לחלוטין שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו פשוט צריכים לצמצם את הטעויות שלנו".

גלריה טס ליוון ומשם יגיע בבוקר לקפריסין. דימיטריס איטודיס ( צילום: עוז מועלם )

יחד עם הקבוצה המריאו כ-200 אוהדים אדומים, שמקווים לראות את קבוצתם משאירה מאחור את ההפסד הכואב בגמר גביע ווינר וחוזרת למסלול הניצחונות. למרות האכזבה מההפסד האחרון, האווירה בנתב"ג הייתה נלהבת במיוחד.

"כולנו היינו בחולון, חטפנו סטירה מאוד גדולה, אבל אני בדרך כבר חושב על המשחק הבא", סיפר אחד האוהדים שהתלווה אל הקבוצה. צור, שאוהד את הקבוצה כבר כ-40 שנה, הסביר מדוע החליט להגיע גם הפעם: "אנחנו באים לתמוך. אני מרגיש שזה כמו אחרי תאונה, שאתה חייב להמשיך לנהוג. חייבים לבוא, אנחנו גם אוהבים את הקבוצה".

צור המשיך: "אני חושב שאנחנו לא יציבים מספיק. ברור שביורוליג אלה הקבוצות הכי טובות, אבל אנחנו צריכים גם בארץ להיות מעל כולם. עם הישראלים שיש לנו, אנחנו צריכים להיות מעל כולם. אנחנו לא מצליחים לשמור על יציבות, אבל אני מאמין שזה ישתפר".

שאול, שכבר צבר קרוב ל-40 נסיעות עם הקבוצה, הביע תמיכה נחרצת בבעלים עופר ינאי: "יש לנו קבוצה מדהימה ובעלים מדהים. אנשים לא יודעים להעריך אותו. הוא בנה קבוצה של 200 מיליון שקל, משקיע כסף ונותן את הנשמה. הוא עשה טעויות, אבל רק מי שלא עושה כלום לא עושה טעויות".

"באים לתמוך". אוהדי הפועל ת"א בנתב"ג ( צילום: פרטי )

על הדרבי אמר: "אני חושב שאנחנו קבוצה יותר טובה ממכבי, גם ביורוליג וגם בליגה. אני מאמין שננצח, אבל נסתפק גם בנקודה הפרש. זה אולי יהיה אפילו יותר מתוק".