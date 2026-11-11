מד העצבים חוזר, והפעם טניס ישראלי - פעם מקור לגאווה והנאה, עם אלפי אוהדים במשחקים של נבחרת ישראל ושחקנים שזוכים לפופולריות עצומה. כיום? ספק אם מישהו יזהה את שחקני הנבחרת הנוכחית ברחוב. וגם החלמאות של הכדורגל הישראלי שוברת שיאים, ההתלהבות המוגזמת סביב הזכייה של מכבי ת"א בגביע ווינר וזו העוד יותר מוגזמת מהמקום הראשון של הפועל ת"א בכדורגל, כשאנחנו רק במחזור העשירי.

הכי מעצבן: מה עם הטניס הישראלי?

השבוע מונה אמיר חדד למאמן נבחרת הדייויס, ויעבוד עם הקפטן הטרי נועם אוקון. זוכרים שיש לנו דבר כזה, נכון? זוכרים שהיינו טובים באחד הענפים הכי פופולריים בעולם? פעם מילאנו את יד אליהו כדי לראות את ישראל מדהימה את רוסיה. כשהתפרסמה הגרלה של גראנד סלאם, חיפשנו קודם כל את הישראלים. לא הערכנו מספיק כמה כיף היה עם דודי סלע. עכשיו אנחנו משחקים נגד סנגל, ושחקני הנבחרת יכולים ללכת ברחוב בלי שמישהו יזהה אותם. לפני ששואלים את חדד איך הוא מתכוון לנצח את סנגל, כדאי שמישהו באיגוד יסביר איך הידרדרנו.

גלריה הדברים השתנו מאז הימים שלהם. אנדיוני ( צילום: ראובן שוורץ )

מאוד מעצבן: עוד חילוף כזה ואבדנו

הפועל פ"ת שיתפה 12 שחקנים והאשימה את השופט הרביעי. נבחרת הנוער כבר לקחה את העסק צעד קדימה וביצעה שישה חילופים מול אוקראינה. עכשיו היא צפויה לספוג הפסד טכני במשחק שבו כבר הפסידה 3:2. קשה לחשוב על משל מוצלח יותר לכדורגל הישראלי: אפילו כשאנחנו מפסידים על הדשא, אנחנו משאירים לעצמנו אפשרות להפסיד שוב במוסדות. לפחות בהודעה הרשמית ההתאחדות לקחה אחריות. מרענן. ועדיין, לפני שמסתפקים בהסבר שזאת טעות אנוש, שאלה קטנה: מכל האנשים שישבו על הספסל, לא נמצא אחד שיספור עד חמש?

לא נמצא על הספסל אף אחד שיספור עד חמש? נבחרת הנוער ( צילום: ההתאחדות לכדורגל )

מעצבן: זאת מכבי?

גביע ווינר הוא התואר הרביעי בחשיבותו, אבל תסמכו על מכבי ת"א שתחגוג אותו כאילו זכתה ביורוליג. הקאמבק מול הפועל היה מדהים, הדרבי היה כיף גדול, ומותר לשמוח גם בלי אישור מהמדור. אבל מכאן ועד "זאת מכבי האמיתית", כמו שהכריז שמעון מזרחי? מכבי האמיתית במאזן מביך ביורוליג. מכבי האמיתית החתימה השבוע עוד שחקן שאף אחד לא מכיר. מכבי האמיתית גם הייתה צריכה נס כדי לנצח את היריבה העירונית. פעם לא היה לגביע הזה מקום אפילו במדף התחתון בארון. עכשיו הוא ההוכחה לכך שמכבי היא עדיין מכבי. נו באמת.

מכבי האמיתית במאזן מביך ביורוליג. שמעון מזרחי מניף את גביע ווינר עם שחקני מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

קצת מעצבן: כמה פעמים הפועל חזרה?

לא חוגגים מקום ראשון במחזור העשירי, אלא אם זאת הפועל ת"א. זאת עונה שנייה שהיא שוב בצמרת, ועדיין אי אפשר לנצח במשחק גדול בלי להיזכר בזה שהיא הייתה בליגה הלאומית, מי ישמע. עוד פוסט משתפך על הדרך שעברנו, עוד "הפועל חזרה", כאילו מישהו פה פיספס את הפרקים הקודמים. מועדון ענק עם קהל עצום ובעלים עשיר חזר למרכז הבמה. מפתיע בערך כמו לגלות שבטרנר קשה לנצח. עכשיו, אחרי שניצחתם גם שם ועליתם למקום הראשון, אפשר בבקשה להגיד בקול שאתם רצים לאליפות? לא "הלוואי שנרוץ". אם באמת חזרתם, תגידו את המילה.

הפועל חזרה? אז תגידי שאתם רצים לאליפות ( צילום: עוז מועלם )

לא מעצבן: ההצהרה של רב"ש

טוב עשה רן בן שמעון כשהצהיר שהמטרה היא לעלות ליורו 2028, וזה לא נכתב בציניות. נבחרת ישראל חלשה מאוד, אבל עדיף לשים את הפנטזיה על השולחן ולתת לנו להתמודד איתה. מה רציתם שיגיד, שהמטרה היא לסיים קמפיין עם תחושה טובה? אם היה מסתפק בזה, אותם אנשים שמרימים עכשיו גבה היו מסבירים שלנבחרת אין סיכוי עם מאמן כזה לוזר. גם ככה אין לו מה להפסיד. אם חלילה יקרה האסון הגדול וישראל שוב לא תעלה ליורו, ידרשו לפטר אותו. לפחות הוא הצהיר על משהו.