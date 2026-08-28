סטאס פוקטילוב, שוער קזחי בן 33, איפשר לאנשי באר-שבע, באשר הם, להאמין שהדבר שעד אותו רגע יכלו רק לדמיין ולפנטז עליו נמצא פתאום במרחק נגיעה. הכוונה שלו הייתה טובה. פוקטילוב ניסה להוציא את קבוצתו במהירות למתפרצת, שאולי תוביל לשער השוויון בסיכום שני המשחקים, אבל הפעולה שלו הייתה רעה. כחצי שעה לסיום ניצל גיא מזרחי את הטעות, קבע 1:2 לבאר-שבע ו-2:4 בסיכום, על אדמת אזרבייג'ן.

האזרים לא ויתרו, כבשו את השוויון וקבעו 2:2 במשחק ו-4:3 בסיכום. ואז הגיעה הדקה ה-93, ואיתה נגיחה לעבר שערו של אופיר מרציאנו. השוער רשם הצלה אדירה והדף לקרן, אבל לא היה לו זמן ליהנות ממנה. הוא מיהר להתכונן לכדור האחרון. "רק לעבור את הקרן הזאת", התפללו אנשי באר-שבע.

עוד יהיו סיבות לחגוג. שחקני באר שבע ( צילום: Kurir sport / Ilija Ivic )

הסוף ידוע. הקרן הפכה לשער, המשחק נשלח להארכה, ובה הגיעו הרחקה, שני שערים נוספים של סבאח ועוד כרטיס אדום. המסע הסתיים.

עבור אנשי ההנהלה, העפלה לליגת האלופות היא קודם כל קפיצת מדרגה כלכלית. מבחינת השחקנים, זו הזדמנות לפגוש כוכבי-על על כר הדשא ולהחליף איתם חולצות בסיום. אבל מעבר לכל אלה, עבור דור שלם של אוהדים מדובר בחוויה בלתי נשכחת, באוסף של זיכרונות ורגעים שאיש אינו יודע אם ומתי יחזרו. ההיסטוריה מלמדת שזהו מאורע נדיר מאוד עבור קבוצות מישראל.

באר-שבע הנוכחית כבר ספגה מהלומה לא פשוטה בסיום עונת 2024/25, כשאיבדה את האליפות למכבי ת"א לאחר שהובילה את הטבלה במשך רוב העונה. היא התאוששה בצורה מרשימה וזכתה בתואר בשנה שלאחר מכן. גם אתמול ספגה הקבוצה מכה כואבת, וכעת תיבחן שוב ביכולת שלה לקום.

אלא שהפעם אין לה עונה שלמה כדי להתאושש. אובדן האליפות דרש עבודה במהלך הקיץ ועוד שנת כדורגל מלאה כדי להשיב את התואר. עכשיו באר-שבע צריכה להתארגן במהירות, לאסוף את השברים ולהרים את עצמה. לוח המשחקים אינו מתחשב בשברון לב: הליגה מבחינתה מתחילה כבר בשבת, רחוק מאוד מליגת האלופות - ברחובות, מול הפועל רמת-גן.

אבל מעבר למאבק המקומי, להפועל באר-שבע עדיין יש הזדמנות להפוך את הלימון ללימונדה, או ליתר דיוק: להפוך את הנפילה באירופה לעונה אירופית מצוינת. נכון, הפער בין הקבוצות בליגת האלופות לאלה שבליגה האירופית גדול. גם במפעל השני בחשיבותו יש מועדונים מהטופ העולמי, אבל בכמות קטנה יותר. בנוסף, עצם ההעפלה לצ'מפיונס היא תואר שמועדון וקהל יכולים להתהדר בו לנצח.

ועדיין, אם באר-שבע תאפשר לעצמה כמה ימים להרגיש כעס, עצב ומרמור, ולאחר מכן תדע לעשות את הסוויץ' בעזרת הצוות המקצועי הנהדר שלה, להציב מטרות חדשות, לחשוב על החיזוק המתאים ולחזור לפנטז - היא תוכל להפיק הרבה מאוד מהעונה הזאת.

מבט ברשימת היריבות האפשריות בליגה האירופית יבהיר לאנשי באר-שבע שהחוויות ממש לא נגמרו. מילאן, יובנטוס, מארסיי, קריסטל פאלאס, סנדרלנד וריאל סוסיאדד הן רק חלק מהקבוצות שמחכות במפעל. יש למה לצפות.

נ.ב: אם זה מנחם מישהו באדום, וכנראה שלא, בדקה ה-21 כבשה סלטיק שער שהעלה אותה ליתרון 0:4 בסיכום שני המשחקים מול לאסק לינץ האוסטרית בחוץ. עד שריקת הסיום היא כבר מצאה את עצמה בפיגור 5:4 בסיכום, וגם היא לא תשחק העונה בליגת האלופות.

זאת תזכורת נוספת לכוחו של הכדורגל להוביל לרגעי סבל, אבל גם לרגעים של אושר. לפעמים כל מה שמפריד ביניהם הוא קרן אחת.





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