הישג נהדר לגפן פרימו ביומה הראשון של גראנד סלאם לוזאן, שווייץ. הג'ודאית בת ה-26, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, זכתה במדליית הזהב.

פרימו החלה את יום הקרבות עם ניצחון ביתרון יוקו על אלכסנדרה קליטה הפולנייה, המשיכה עם ניצחון באיפון בשמינית הגמר על צ'יארה סארה הגרמנייה, וברבע הגמר גברה באיפון על ליילה נגואיווה הרוסייה.

גלריה גפן פרימו ( צילום: עוז מועלם )

בחצי הגמר יתרון יוקו הספיק לפרימו לגבור על מדליסטית הארד מאליפות אירופה, הספרדייה אריאנה טורו סולר ולהעפיל לגמר בו פגשה את בלאנדי פונט הצרפתייה, סגנית אלופת אירופה ומדליסטית הזהב מגראנד סלאם קזחסטן 2026. פרימו ניצחה בניקוד זהב לאחר שהצרפתייה ספגה עונש שלישי.

שני הרשקו המאמן הראשי של הנבחרת: "גפן מסיימת יום תחרויות משובח עם ניצחונות מרשימים על יריבות איכותיות, יכולת גבוהה לאורך כל היום וזכייה במדליית הזהב בתחרות יוקרתית וחשובה במסגרת הקריטריון האולימפי ללוס אנג׳לס 2028. זהו הישג משמעותי מאוד לגפן ולנבחרת ובונוס שאנחנו תמיד אוהבים במיוחד 'התקווה' על אדמת שווייץ".

מוקדם יותר בתחרות: איליי חיון שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, נוצחה בסיבוב הראשון באיפון בידי איארייה פינסטורן האיטלקית. בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג התחרו תמנע נלסון לוי וענבל שמש שהפסידו בסיבובים המוקדמים: תמנע נלסון לוי נוצחה באיפון בסיבוב הראשון בידי אירנה צואווה הרוסיה. ענבל שמש גברה באיפון על מידין אורצניאזובה מטורקמניסטן, אך הפסידה לאחר מכן לנטליה אלקינה הרוסיה.

הודחה בשלב מוקדם. ענבל שמש ( צילום: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP )

יהונתן וקסלר שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג, גבר בניצחון בעונשים בסיבוב הראשון על ואי אגחסייאן הארמני, המשיך בניצחון באיפון על ג'יימס זאהרה ממלטה אך הפסיד לאחר מכן למיכאל אאוגוסטו הברזילאי, שסיים עם מדליית הארד.