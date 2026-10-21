איגור זלאטנוביץ' היה החלוץ שהוביל בעונה שעברה את הפועל באר־שבע לאליפות עם 14 שערים, שני רק לדן ביטון. העונה, למרות שעל העמדה שלו יש עוד שני חלוצים זרים שהוכיחו את יכולתם בליגת העל, זלאטנוביץ' הוא עדיין הברומטר של הקבוצה. יש לו אומנם רק שני שערי ליגה, אותם הבקיע ביום ראשון ב־1:2 על הפועל ירושלים, אבל זה היה המשחק שהוכיח שעם כל הכבוד לשאר החלוצים, הסרבי הוא רמה אחרת.

זלאטנוביץ' קיבל השבוע מנוחה ומי שפתח בחוד היה אדריאן אוגריסה הפרואני, שהפגיז בעונה שעברה 18 שערים במדי קריית־שמונה ועוד אחד העונה לפני שעבר לבאר־שבע. ג'אבון איסט הג'מייקני, שהגיע באמצע העונה שעברה מהפועל חיפה, היה אמור לפתוח בכנף ימין, אך הוא איחר להתכנסות ואיבד את מקומו בהרכב. כך שמבין שלושת החלוצים הזרים של באר־שבע, דבר נדיר בכדורגל הישראלי, רק אוגריסה פתח.

גלריה איגור זלאטנוביץ'. הולך אחרי רן קוז'וך ( צילום: עוז מועלם )

היה לו משחק די טוב, אך שני שערים שכבש נפסלו והוא עדיין מחפש שער בכורה במדים האדומים. באר־שבע שלטה במשחק אך התקשתה לכבוש ובינתיים נקלעה לפיגור. זלאטנוביץ' נכנס בדקה ה־69, כבש תוך חמש דקות את השוויון והוסיף את שער הניצחון בדקה ה־85 בפנדל. לאחר המשחק, רן קוז'וך השתמש בו כדוגמה לכך שאוהדי הקבוצה צריכים לגלות סבלנות כלפי שחקנים: "כשאיגור הגיע אמרו שהוא חלוץ למכבי נתניה". זלאטנוביץ' עדיין מאוהב בעיר נתניה, שבה התגורר ושיחק במשך ארבע עונות, אבל מבחינת כדורגל ברור לו שהפועל באר־שבע היא הקבוצה האידאלית שלו, בטח כל עוד קוז'וך שם. בין השניים שוררים יחסים מצויינים כשהמאמן מאמין מאוד בחלוץ אותו אימן גם בנתניה.

זלאטנוביץ' היה נהדר בקמפיין האירופי עם שלושה שערים בשלושת משחקי המוקדמות האחרונים, כולל זה שהעלה את קבוצתו ליתרון במשחק המכריע נגד סבאח בפלייאוף ליגת האלופות. אלא שמספר דקות לאחר מכן הוא נפצע והוחלף, מאותו רגע באר־שבע פשוט הפסיקה לשחק - וכולם זוכרים איך זה נגמר: עם הדחה דרמטית וקורעת לב. לקח לזלאטנוביץ' מספר שבועות להתאושש ולחזור לכשירות, ובהיעדרו באר־שבע הפסידה למכבי ת"א וסיימה בתיקו עם הפועל חיפה. הוא חזר בשלושת משחקי הליגה האחרונים, כשרק באחד מהם פתח בהרכב, ובכולם באר־שבע ניצחה.

המשוכה הבלגית

הערב (19.45) תקיים באר־שבע את משחקה השלישי בליגה האירופית, הפעם נגד אוניון סן ז'ילואז בדיסלדורף. הבלגים, שהיו נחושים לא לארח ישראלים בארצם, העדיפו לוותר על הביתיות וההכנסות - והמשחק ייערך ללא קהל של שתי הקבוצות. העובדה שזלאטנוביץ' פתח בשני המשחקים הקודמים, ב־0:0 נגד דינמו זאגרב ובהפסד 2:1 לאלקמאר, מעידה על כך שקוז'וך רואה בו כחלוץ הבכיר בסגל. הערב הוא שוב צפוי לפתוח בחוד, בתקווה לכבוש שער בכורה במפעל וחשוב מכך, להשיג לבאר־שבע ניצחון ראשון.

זווית ישראלית. הובר ( צילום: Alex Bierens de Haan/Getty Images )

המשימה כמובן לא תהיה פשוטה. הקבוצה היריבה, שחזרה לאחרונה לצמרת בבלגיה, זכתה לפני שנה וקצת באליפות ראשונה מזה 81 שנה. בעונה שעברה היא שיחקה בליגת האלופות, סיימה שנייה בליגה והניפה את גביע המדינה. בשתי העונות האלה חובבי הכדורגל בישראל התעניינו מאוד בקבוצה, מכיוון שאחד מכוכביה היה ענאן חלאילי. בקיץ האחרון, אחרי שכמעט נמכר לאינטר, הצליח חלאילי לעשות את קפיצת המדרגה המיוחלת כשנמכר לקריסטל פאלאס תמורת 21 מיליון ליש"ט והפך לשחקן הישראלי הכי יקר אי פעם.

חלאילי אומנם עזב, אך ישנה במועדון הבלגי עוד זווית ישראלית, ואפילו באר־שבעית. המאמן דויד הובר שיחק בקבוצה של אלונה ברקת חצי עונה בשנת 2014, אליה הגיע אליה בזכות יחסי החברות הקרובים עם אליניב ברדה ששיחק עמו בגנק. הובר, שהיה אז אחרי פציעה קשה, לא הצליח לעזור לבאר־שבע לזכות באליפות וחזר בסיום העונה לבלגיה. הוא לא הצליח לשחזר את היכולת שבעבר הקנתה לו זימון לנבחרת בלגיה, והקריירה שלו לא חזרה למסלול. בשנים האחרונות הוא החל לאמן ומעט אחרי שאוניון זכתה באליפות, הוא מונה למאמן הקבוצה. הוא לא הצליח להביא אותה לאליפות נוספת, אך תחתיו כאמור זכתה הקבוצה בגביע. העונה הקבוצה פתחה את הליגה בצורה די טובה. היא מדורגת במקום הרביעי כשרק היא והמוליכה גנט בלתי מנוצחות. באירופה סיימה הקבוצה בשבוע שעבר בתיקו 1:1 בבית עם ריאל סוסיאדד וניצחה לפני כן 0:3 את ויקטוריה פלזן בחוץ.