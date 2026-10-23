בעשור שעבר הפועל עכו עוד שיחקה בליגת העל, אך מאז שנשרה ב־2018 לליגה הלאומית משהו רע מאוד עובר על המועדון. גם בליגה השנייה הקבוצה מדשדשת בשנים האחרונות, אך פתיחת עונה כזו היא חסרת תקדים בכל קנה מידה: עשרה מחזורים, 0 שערי זכות, 27 שערי חובה ונקודה אחת בלבד בקופה.

מאז עזב ציון ויצמן, שהוביל את המועדון בשנותיו היפות בליגה הבכירה, עברה הפועל עכו שרשרת תהפוכות ניהוליות. הבעלים באו והלכו: דניאל סטאנצ'ו הגיע כמושיע אך נשר עם הקבוצה לליגה השנייה; קרן בן־נשר שרדה מספר שנים בראש המערכת אך נתקלה בקשיים מול העירייה ועברה לתפקידים ניהוליים בהפועל חיפה ובבני־יהודה; וכעת אלו צחי נקש והיועץ דורון אוסידון שמנסים להציל את הספינה שטובעת, במשימה שנראית מורכבת מאי פעם.

גלריה שחקני הפועל עכו ( צילום: שחר גרוס, ONE )

המשברים התקציביים והניהוליים של המועדון הושפעו ישירות מהטלטלות הפוליטיות בעיר. בעקבות חשדות לשוחד בחירות של ראש העירייה הקודם, עמיחי בן־שלוש, הוקדמו הבחירות ואוהד שגב נבחר לתפקיד במארס האחרון. המועדון לא תוקצב, והאשמות הדדיות בין ראשי הקבוצה לעירייה כמעט הובילו את נקש להרמת ידיים ולעזיבה. רק ברגע האחרון, כשהעירייה הבינה שהמועדון על סף פירוק, נפגשו הצדדים שוב - ושגב הביע נכונות להקצות משאבים למען הקבוצה.

גם בפן המקצועי נעשו ניסיונות לייצב את המערכת. יעקב הילל, בעברו שחקן מכבי והפועל ת"א, מונה למנהל המקצועי, והוחתמו שחקנים בכירים כמו רועי זיקרי ומאוויס צ'יבוטה. אלא שהתוצאות לא נראו על המגרש, ואתמול מונה נמרוד קוסטיקה למאמן הקבוצה - מאמנה השלישי העונה, אחרי אדהם האדיה וליאור דה־כלבו שחזר לקבוצת הנוער.

"שלושה אוהדים ותוף"

בגזרת הקהל הרוחות סוערות, ואוהדי עכו דורשים את עזיבתו של נקש - אך השאלה מי יסכים לקחת את המושכות נותרה ללא מענה. גורם במועדון הגיב בכעס למחאת האוהדים: "צחי פילנתרופ. בעכו צריכים להגיד לו תודה בכל בוקר. הוא הכניס את היד עמוק לכיס, הרבה מעבר לתכנון המקורי, והתקציב שלנו ממש לא מהנמוכים בליגה. אנחנו מאמינים שאפשר להישאר. זה מועדון בלי ימי תהילה כרגע, עם שלושה אוהדים ותוף. הדור הישן כבר לא איתנו, ומי שמגיע עכשיו מחפש תפקידים ולא את טובת הקבוצה. הם לא קונים כרטיס, אבל דורשים את ברק יצחקי כמאמן".

"כולנו רוצים לראות את הפועל עכו חוזרת ליציבות ולמקום של גאווה לעיר ולתושבים". בן נשר ( צילום: גיל נחושתן )

יעקב הילל משוכנע שעכו עדיין יכולה לשרוד: "פתחנו את העונה בצורה קטסטרופלית, אני לא זוכר קבוצה שלא כבשה שער בעשרה מחזורים. כשהגעתי ראיתי סגל שחקנים טוב, לא כזה שראוי למקום הזה. אנחנו עובדים כדי ליצור מקצוענות והבאנו אנשי צוות בתחומי המנטלי, הפסיכולוגיה והפיזיולוגיה. צחי נותן לנו את כל הכלים. הייתי במועדונים גדולים, והמתקנים בעכו מעניקים לשחקן כל מה שצריך כדי להצליח. ייצבנו את ההגנה עד המשחק האחרון, ובחרנו לבצע זעזוע בעמדת המאמן. הבאנו את קוסטיקה - הוא שועל קרבות שמכיר את הליגה והשחקנים, ויודע בדיוק מה נדרש. החיבור איתו יוציא אותנו לדרך חדשה".