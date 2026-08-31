"חוץ מסתיו טוריאל אין לנו שחקן אחד עם מספרים בהתקפה. אין פה סקוררים, ואז מביאים חיזוק זר אחרון - מגן שמאלי, שזו הבעיה האחרונה של הקבוצה. איפה ההיגיון?". כך ביקרו שחקנים בהפועל ת"א את החלטת המועדון שלא לחזק את החלק הקדמי, לאחר שהאדומים פתחו את העונה בליגת העל עם 0:0 מאכזב מול הפועל חיפה.

הפועל, שכבשה גול אחד בלבד בארבעת משחקיה האחרונים, מתקשה לייצר שערים בתקופה האחרונה. בגביע הטוטו היא הצליחה להשוות מול בית"ר ירושלים בדקה האחרונה, ובהמשך עברה את קריית שמונה בזכות שני שערים בתוספת הזמן. למרות זאת, במועדון בחרו לשחרר את שאנדה סילבה ולהחתים את המגן השמאלי יאניק ללינדל מוולנדאם ההולנדית - וזאת בקיץ שבו דורון ליידנר פתח את העונה בצורה טובה.

גלריה דאפה מתקשה, אתמול בסמי עופר ( צילום: גיל נחושתן )

ללינדל, שאותו הפועל רצתה עוד קודם לכן ומכבי ת"א התעניינה בו, יכול לשחק גם בקישור, אך נכון לעכשיו הוא מצטרף בעיקר כדי לחזק את הצד השמאלי. אלא שגם אמש, מול הפועל חיפה, קבוצה שהפועל הייתה אמורה לנצח, התקשתה הקבוצה של אליניב ברדה לייצר מצבים ולהכניע את היריבה. לקראת המפגש מול בית"ר ירושלים ביום חמישי, שבו צפוי בלומפילד להיות מלא, עמנואל בואטנג יחזור לעמדת החלוץ.

ברדה עצמו אמר בסיום: "אני מחלק את המשחק לשתי מחציות. הראשונה הייתה רעה מאוד ולא היינו מפוקסים. חששתי מזה מאוד אחרי החזרה מאירופה. בחצי השני היינו טובים יותר והיה לנו כל מה שצריך כדי לעלות ליתרון".

החמצת פנדל. טוריאל ( צילום: גיל נחושתן )

"בסופו של דבר החמצנו את הפנדל והורחק לנו שחקן, אבל גם ב-10 על 10 המשכנו ללחוץ. הדברים נעשו לאט מדי ולא מספיק טוב. אני לא מקבל את עניין העייפות. לא הייתה עייפות. השחקנים ביצעו הוראות שונות ממה שביקשנו בחצי הראשון ותיקנו את זה בחצי השני. אני אוהב ששמים אותנו כמועמדים לאליפות. השחקנים עשו משהו טוב כדי שיגידו את זה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לשחק על הדשא ולצבור נקודות. פתיחת העונה שלנו כוללת משחקים מאוד אינטנסיביים, ולכן תירוץ העייפות לא מתקבל".

מי שהציג משחק מאכזב היה טוריאל, שנמצא ברקע האפשרות למעברו ללצ'ה, עסקה שנחשפה ב-ynet ולא יצאה לפועל. הוא גם זה שהחמיץ את הפנדל. "טוריאל מאה אחוז פה. מי שלא מחטיא גם לא מבקיע. הרבה שחקנים גדולים מסתיו החמיצו פנדל. הוא נותן הרבה וזה לא קשור לדיבורים על לצ'ה", אמר דורון ליידנר.